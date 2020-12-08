Тренер «Зальцбурга»: «У „Атлетико“ выдающаяся защита. Нужно хорошо начать»

Главный тренер «РБ Зальцбург» поделился мыслями о предстоящем матче против «Атлетико» в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

В настоящее время «Атлетико» — выдающаяся команда. Они лидируют в таблице одной из двух лучших лиг мира. Редко пропускают голы. На самом деле только двум из последних 16 соперников удалось забить им больше одного гола. Это означает, что их защита выдающаяся.

Наша цель — быть агрессивными и компактными. Нужно хорошо начать матч. Первый гол мог бы стать решающим. Если мы возьмем на себя инициативу, возможно, «Атлетико» придется открыть больше пространства, которым мы могли бы воспользоваться.