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Тренер «Зальцбурга»: «У „Атлетико“ выдающаяся защита. Нужно хорошо начать»

вчера, 16:21
Ред Булл ЗальцбургЛоготип футбольный клуб Ред Булл Зальцбург-:-Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)Атлетико23:00 Не начался

Главный тренер «РБ Зальцбург» Джесси Марш поделился мыслями о предстоящем матче против «Атлетико» в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

В настоящее время «Атлетико» — выдающаяся команда. Они лидируют в таблице одной из двух лучших лиг мира. Редко пропускают голы. На самом деле только двум из последних 16 соперников удалось забить им больше одного гола. Это означает, что их защита выдающаяся.

Наша цель — быть агрессивными и компактными. Нужно хорошо начать матч. Первый гол мог бы стать решающим. Если мы возьмем на себя инициативу, возможно, «Атлетико» придется открыть больше пространства, которым мы могли бы воспользоваться.

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Все комментарии
Caniggia
Caniggia
вчера в 17:17
Зальцбург не обыграет Атлетико, но Локо это не поможет. Баварию на её стадионе обыграть нереально! 2-1 Атлетико и 3-1 в пользу Баварии.
матос
матос
вчера в 17:04
Будет интересно глянуть эту игру.
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:40
Атлетико проглотит Зайцбург !!!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 16:39
Зальцбург способен сотворить сенсацию.
STVA 1
STVA 1
вчера в 16:21
Надо попробовать победить!
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