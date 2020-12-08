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Ширко: «Группа у сборной России получилась достаточно комфортная»

вчера, 18:00

Экс-игрок «Спартака» Александр Ширко прокомментировал итоги жеребьевки отбора на ЧМ-22 для сборной России.

Словения и Словакия всегда были для нас не самыми удобными соперниками? Послушайте, это ведь национальная команда! Не думаю, что на этом уровне с кем-то очень комфортно играть. Таких матчей, думаю, мало будет. А так, говорить о том, удобно или нет, комфортно или нет не вижу смысла. Мне кажется, надо все-таки плясать от себя и разбираться, что сегодня происходит у нас, а потом уже думать о какой-то комфортности. Но, на мой личный взгляд, группа достаточно комфортная: побеждать можно и выходить из нее нужно. Если мы и сейчас мало сможем показать, то о чем говорить? Кого еще нужно в группу, чтобы все было хорошо?

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Все комментарии
Predator94
Predator94
сегодня в 00:50
4 место займут тут
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 21:47
Группа ровная, борьба будет интересная, как всегда проиграем
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:13
Это бормотание доморощенных специалистов, бывших тренеров и футболистов по поводу будущих успехов сб. России надоело. Вернитесь на землю...
Gahi
Gahi
вчера в 19:30
Если каждый будет твердить о том что у сборной России комфортная группа, то будет оказывать ей медвежью услугу. Ничто так не убивает бдительность и внимательность как то когда ты находишься в комфортном состоянии. Во-первых, нужно отнестись к каждому сопернику в группе как главному кандидату на первое место и соответственно начинать готовиться уже сейчас чтобы в самом боевом состоянии подвести команду к каждому матчу. Сейчас все научились играть, а самое главное так это разрушать и держать защиту как непреодолимую крепость с переходом в контратаку. Если каждый матч играть как финальный и с хорошей подготовкой команды с разбором игры соперника, то тогда ещё можно расчитывать на первое место в группе. Но начинать готовится нужно уже сейчас, а то завтра будет поздно. Удачи.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 18:55, ред.
Булки мы уже расслабили.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 18:29
Пустые слова, да ещё и с эмоциями, скорее всего отвлекли от дел.
Любые слова сейчас пустые кроме слов поддержки
VAN ARM
VAN ARM ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 18:14
расслабятся и их поимеют даже эти))
Futurista
Futurista
вчера в 18:14
При хорошей игре сборной любая группа комфортная...и для футболистов и для болельщиков...и наоборот соответственно...
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 18:13
это говорят перед каждым провалом))) но усатый всё равно не виноват))
winston.smith.1995
winston.smith.1995
вчера в 18:09
"Побеждать можно и выходить из нее нужно". Эти слова мы слышим перед каждым турниром. А потом оправдываются. Посмотрим, что будет по факту.
STVA 1
STVA 1
вчера в 18:07
Как достали эти мега эксперты!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:06
Ага, только расслабиться можно лишь с Мальтой, даже Кипр может крови попить...
beefs
beefs
вчера в 18:01
группа то комфортная, да нужно еще сыграть хорошо...
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