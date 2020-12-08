Ширко: «Группа у сборной России получилась достаточно комфортная»

Экс-игрок «Спартака» прокомментировал итоги жеребьевки отбора на ЧМ -22 для сборной России.

Словения и Словакия всегда были для нас не самыми удобными соперниками? Послушайте, это ведь национальная команда! Не думаю, что на этом уровне с кем-то очень комфортно играть. Таких матчей, думаю, мало будет. А так, говорить о том, удобно или нет, комфортно или нет не вижу смысла. Мне кажется, надо все-таки плясать от себя и разбираться, что сегодня происходит у нас, а потом уже думать о какой-то комфортности. Но, на мой личный взгляд, группа достаточно комфортная: побеждать можно и выходить из нее нужно. Если мы и сейчас мало сможем показать, то о чем говорить? Кого еще нужно в группу, чтобы все было хорошо?