Петржела: «Болельщики устали смотреть на посредственную игру „Зенита“»

Экс-наставник «Зенита» рассуждает о предстоящем матче питерцев против «Боруссии» Д в Лиге чемпионов.

Сегодняшний матч для «Зенита» ничего не решает. Лига чемпионов уже провалена. Матч с «Боруссией» — шанс хлопнуть дверью. Мне сказали, что сегодня стоит ждать молодых ребят. Им, конечно, будет сложно. С другой стороны, мы не знаем, какой состав выставят немцы.

«Зенит» уверенно разобрался с «Уралом» на выходных. Команда подходит к матчу в хорошем настроении. Надо наконец победить для болельщиков. Они, как и я, устали смотреть на посредственную игру. Ставлю на победу «Зенита» в сегодняшнем матче. Верю в чудо!