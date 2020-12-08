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Петржела: «Болельщики устали смотреть на посредственную игру „Зенита“»

вчера, 17:32
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 2Логотип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)БоруссияМатч завершен

Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела рассуждает о предстоящем матче питерцев против «Боруссии» Д в Лиге чемпионов.

Сегодняшний матч для «Зенита» ничего не решает. Лига чемпионов уже провалена. Матч с «Боруссией» — шанс хлопнуть дверью. Мне сказали, что сегодня стоит ждать молодых ребят. Им, конечно, будет сложно. С другой стороны, мы не знаем, какой состав выставят немцы.

«Зенит» уверенно разобрался с «Уралом» на выходных. Команда подходит к матчу в хорошем настроении. Надо наконец победить для болельщиков. Они, как и я, устали смотреть на посредственную игру. Ставлю на победу «Зенита» в сегодняшнем матче. Верю в чудо!

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Все комментарии
David Young
David Young ответ valt134 (раскрыть)
сегодня в 01:36
Дурь по названием "слепая вера в хороших исход чего-либо".
radone
radone
вчера в 22:54
в результате молодые ребята приехали из Германии и размудохали наших опытных футболистов
санек002
санек002
вчера в 22:02
    valt134
    valt134
    вчера в 20:55
    Что??? Ты что за «дурь» курнул???
    dzvinka
    dzvinka
    вчера в 20:41, ред.
    за честь... за драные паруса, вперде генерал-адмирал!!! ВПЕРДЕ!!1
    oFANATo
    oFANATo ответ David Young (раскрыть)
    вчера в 20:34
    Хотя сейчас по Матч ТВ сказали , что у Боруссии не будут играть 8 человек основного состава.
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 20:32
    "Зенит" выиграет в одном случае:Если немцы выставят подготовительный класс своей фрицевской ДЮСШ.Я понимаю ещё,когда мечтают и надеются,а когда всерьёз ставят на победу...Какие для этого основания?
    nikot
    nikot ответ ЛЬВОВ НА МЯСО (раскрыть)
    вчера в 20:21
    Мне тоже нравится,а кто устал пусть на зюбу смотрят,там повеселее!!!
    ШМЕЛЬ-258
    ШМЕЛЬ-258
    вчера в 20:17
    Главное, чтобы когда дверью хлопать Ер не прищемить.
    Константин Белых
    Константин Белых
    вчера в 19:43
    Я не знаю.. бомжи если не результат-то хоть честь свою спасите. В Спартак тычете а Спартак в последнем розыгрыше хоть 5 очков набрал даже если Ливеру разгромно проиграл. Без сарказма-но сегодня покажите на что все таки способен чемпион России. Хотя-бы ничью но только не проиграйте. Питер не поймет..
    oFANATo
    oFANATo ответ David Young (раскрыть)
    вчера в 19:36, ред.
    Я это и имел ввиду, что Боруссия ещё не вышла в плей-офф с первого места.
    И в связи с этим странными кажутся высказывания некоторых экспертов с берегов Невы, что Боруссия будет играть не основным составом.
    1. Боруссия-10
    2. Лацио-9
    viv
    viv
    вчера в 19:34
    Леонид Федун: «Зенит» огребёт в Лиге чемпионов без судейской поддержки
    David Young
    David Young ответ oFANATo (раскрыть)
    вчера в 19:29
    В плей-офф Боруссия Дортмунд уже вышел, но не в плей-офф с первого места. Выход в плей-офф гарантирован двумя победами над Брюгге со счётом 3:0, что гарантирует то, что Боруссия Д будет выше Брюгге при равенстве очков. Но им более выгодно занять первое место, чем второе, ведь тогда Боруссия Д будет играть с одной из команд, занявшей второе место в группе.
    протон1
    протон1
    вчера в 19:26
    петржелла. болеет душой за зенит. а зенит эта игра им не нужна. там чести у них нет уже в игре. вытерли их об ноги . в общем думаю. даже если ничья. а кому интересно ? никто уже об этой игре не вспомнит даже если обыграют
    oFANATo
    oFANATo ответ Трезвый повар (раскрыть)
    вчера в 19:21
    Вообще то Боруссия ещё не вышла в плей- офф
    Caniggia
    Caniggia
    вчера в 19:20
    Какая там победа Зенита? Они сдохнут после минут 20-30. Ничья будет большим успехом и то если Дортмунд особо напрягаться не будет.
    112910415
    112910415
    вчера в 19:20
    а тут как раз готовый тренер !
    oFANATo
    oFANATo
    вчера в 19:19, ред.
    У зенита сегодня последний шанс
    набрать в группе больше 1 очка.
    А у Боруссии выйти в плей-офф с первого места

    1. Боруссия - 10
    2. Лацио - 9
    3. Брюгге - 7
    4. Зенит - 1
    Добряк
    Добряк
    вчера в 19:17
    Какая-то щука последнее время постоянно провоцирует Петржелу. Оставьте в покое пенсионера, епт...
    kolpankolpan
    kolpankolpan
    вчера в 19:13
    Наркоман петржела снова при деле.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 19:10
    Боруссия будет держать в уме параллельный матч. Всё таки 1-е место лучше второго.
    Но состав выпустит полурезервный, так думаю...
    Legend 6
    Legend 6
    вчера в 19:06
    Зенит уже хлопнул дверью в кабинете у Урала)))
    Зенит забил много , а Урал стал побогаче)
    В Лиге чемпионов Зенит может хлопнуть только ушами)
    А чемпион то не настоящий
    А чемпион то не настоящий
    вчера в 18:59
    Петржела: «Болельщики устали смотреть на посредственную игру „Зенита“»

    А мы не устали смотреть,нам нравится такой зенит.
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    вчера в 18:56
    Боруссия уже вышла в плей офф и не будет сильно напрягаться. У Зенита есть хорошие шансы на победу
    ДАША Д
    ДАША Д
    вчера в 18:54
    Ничья будет большим успехом.
    lobsterdam
    lobsterdam
    вчера в 18:47
    если долго мучиться, что-нибудь получится...
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    вчера в 18:40
    Петржелка хочет в Зенит ... Дя=ля -ля !
    David Young
    David Young
    вчера в 18:40
    Ещё такой момент - Боруссия Дортмунд победил Брюгге дважды - оба раз со счётом 3:0, Зенит дважды проиграл Брюгге - сначала 1:2 в гостях, а потом Брюгге победил 3:0 дома. В прошлом очной противостоянии Боруссия Дортмунд уверенно победил Зенит со счётом 2:0. И опять же, немцам очень нужно побеждать, Зениту на результат уже всё равно. Так что здесь очевидная победа гостей. Зениту здесь важнее всего именно избежать позора по типу 7:0 Спартака на Энфилде, ведь уровни Ливерпуля и Боруссии Дортмунд, а также Зенита и Спартака Москвы, очень даже сопоставимы, а здесь ещё и присутствует очень высокая мотивация Боруссии Д в плане борьбы за первое место. В общем если Зенит не опозорит российский футбол разгромом, это уже будет неплохо. Таково реальное положение дел.
    David Young
    David Young ответ Dima salev (раскрыть)
    вчера в 18:32
    Он очень многое решает, но не для Зенита. Боруссии Дортмунд надо побеждать, чтобы занимать первое место. А Зениту уже всё равно, четвёртое место будет в любом случае. По классу Боруссия Дортмунд намного сильнее. Сами понимаете, какой, очень вероятно, будет результат. Для меня вопрос стоит только в том, будет ли разгром Зенита, или же будет победа шмелей в один или два мяча.
    Dima salev
    Dima salev
    вчера в 18:27
    Когда матч ничего не решает Зенит выиграет.
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