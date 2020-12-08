Газизов покинул «Спартак»

«Спартак» объявил об уходе с поста гендиректора клуба Шамиля Газизова.

Решением совета директоров руководство московским «Спартаком» возложено на управляющего директора Евгения Мележикова. Основными задачами Евгения Владимировича станут повышение эффективности работы офисных подразделений и реализация инвестиционных инфраструктурных программ, в том числе приуроченных к 100-летию клуба.

Управлением спортивным блоком, формированием трансферной стратегии, а также построением вертикали взаимодействия команд «Спартака» всех возрастов — от Академии до основы — будет заниматься спортивный директор Дмитрий Попов.