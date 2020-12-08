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Газизов покинул «Спартак»

вчера, 19:16

«Спартак» объявил об уходе с поста гендиректора клуба Шамиля Газизова.

Решением совета директоров руководство московским «Спартаком» возложено на управляющего директора Евгения Мележикова. Основными задачами Евгения Владимировича станут повышение эффективности работы офисных подразделений и реализация инвестиционных инфраструктурных программ, в том числе приуроченных к 100-летию клуба.

Управлением спортивным блоком, формированием трансферной стратегии, а также построением вертикали взаимодействия команд «Спартака» всех возрастов — от Академии до основы — будет заниматься спортивный директор Дмитрий Попов.

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Все комментарии
andrefino13
andrefino13
сегодня в 00:49
Скоро видимо Тедеско на вылет, как Карерра, за отлично проделанную работу.)))
andrefino13
andrefino13
сегодня в 00:47
Чудеса в Спартаке продолжаются)))).
Ген Геныч
Ген Геныч ответ Tonik-ID (раскрыть)
вчера в 23:32
А почему нет?!!!!!!!!!!Шейхи вон тоже горят не хило,китайцы в футболе прогорели тоже!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 22:53
Он еще найдет свой клуб.
Ислам0926
Ислам0926
вчера в 22:51
В Спартак кое веке пришел нормальный мужик но увы не ужился с аферистами и ушел
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА ответ Ravshan878 (раскрыть)
вчера в 22:49
Пусть уедет для начала, а потом и обсудим... Талант вроде есть, желания нет
Борг
Борг
вчера в 22:04
Попутного ветра
13 RUS
13 RUS ответ Верг (раскрыть)
вчера в 22:03
Да хрен его туда возьмут, в Локо с этим туго, вместо Олей и Васей возьмут какого нибудь по счету Ротенберга...
Верг
Верг
вчера в 21:53
В локомотив готовится
1asss
1asss
вчера в 21:42
    санек002
    санек002
    вчера в 21:32
    попова же не просто так взяли?
    Konst56
    Konst56 ответ RamonCSKA (раскрыть)
    вчера в 21:25
    Слуцкий по макдакам пошарахался, да к татарам подался, а Ганчаренко даже бульбаши не приняли, на четвертый день изгнали...
    RamonCSKA
    RamonCSKA ответ Konst56 (раскрыть)
    вчера в 21:13
    Вообщето далеко, после цска Газзаев был нарасхват, Слуцкий аналогично
    Вот Зико , расстворился
    Tonik-ID
    Tonik-ID
    вчера в 21:02
    Похоже Газизова погубила наивность. Поверил в карт-бланш от Федуна и начал бить по рукам воришек. Шамиль не учел одного, суть всей системы Спартака в том что Леня под ширмой "я содержу Спартак на свои кровные!", тупо крысит бабки Алекперова.
    Другого объяснения этому цирку нет.
    Или кто-то в здравом уме способен поверить, что наивный кошерный парень Леня из год в год позволяет накручивать себя на безумной карусели чудо-трансферов?!
    CSKA2012
    CSKA2012
    вчера в 21:02, ред.
    Странно Спартак на первом месте, а Ген. директора убрали? Сейчас Спартак притормозят! Ради чемпиона с Невы.
    Lu4nik
    Lu4nik ответ Союзник противников (раскрыть)
    вчера в 20:59
    на левой груди?))
    Mario84
    Mario84
    вчера в 20:57
    Когда же ОН перестанет издеваться над болельщиками Спартака?)
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    вчера в 20:57
    В Спартаке умеют тушить быстро свет причем отвёрткой в розетку.
    valt134
    valt134
    вчера в 20:51
    Не долго музыка играла...
    Ravshan878
    Ravshan878 ответ ИГРОЧИШКА (раскрыть)
    вчера в 20:46
    Не знакомый эксперт. Не по своей желании состоялся трансфер Урунова. Уговорили. Думаю он и в России не потеряется. Есть инфу он сможет уехать в Европу.Так что все будет Okay дружище.
    Ice van Reed
    Ice van Reed ответ Artemon9 (раскрыть)
    вчера в 20:45
    Согласен!
    Maksim Perepyolkin
    Maksim Perepyolkin
    вчера в 20:44
    Я совсем не понимаю, зачем вообще кто- то идёт в Спартак, там так со всеми обходятся 8)
    Юрниекс1
    Юрниекс1
    вчера в 20:44
      Artemon9
      Artemon9 ответ Ice van Reed (раскрыть)
      вчера в 20:41
      Да я и не спорю. То, что в Спартаке происходит цирк, видно невооружённым глазом
      Ice van Reed
      Ice van Reed ответ Artemon9 (раскрыть)
      вчера в 20:39
      Это не отменяет того, что спор был про Газизова!
      Artemon9
      Artemon9 ответ Ice van Reed (раскрыть)
      вчера в 20:35
      А теперь послушай с 41:31, где он сказал, что Спартак даже в пятерке не будет к зиме 😀😀😀
      Красно-белый 1987
      Красно-белый 1987
      вчера в 20:34, ред.
      Тут Попову срочно нужно привозить в январе в Спартак Промеса, если красно - белые не станут чемпионами в этом сезоне начнётся что-то вроде того что сейчас творится в локомотиве. ну не могут они похоже чтобы лодка не качалась в Спартаке и не было интриг хотя бы год - два...Газизов похоже уйдёт в локо или вернётся в уфу, что тебя Федун не устраивало? скажи тогда правду людям почему убрал человека при котором команда шла в лидерах. посмотрим теперь что будет дальше, Попов хороший спортивный директор, это он подписал Алекса и Веллитона в своё время. как минимум его задача не распродать нынешний состав ( Крал не в счёт, его похоже никто уже не удержит в команде) а по точечным усилениям этой зимой мы точно поймём за какое место будет биться Спартак с весны следующего года
      МапС
      МапС
      вчера в 20:31, ред.
      Тишина в Спартаке не прокатывает! Грохнуть так грохнуть!
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      вчера в 20:28
      Удачи, Шамилю, это не потеря
      Союзник противников
      Союзник противников ответ ДАША Д (раскрыть)
      вчера в 20:27
      "Жалует царь,да не жалует псарь"...Это традиция такая,снимать за второе место,ведь у спартачей никакого другого,кроме первого,не существует!
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