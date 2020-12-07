Лапорта: «Мы должны доказать Месси, что „Барселона“ способна выиграть ЛЧ»

Кандидат в президенты «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что каталонский клуб должен продлить контракт с форвардом .

Я предпочитаю думать о том, что делает Месси, а это много. Он делает больше, чем зарабатывает. Я говорю не только о спортивной составляющей, которая уже хорошо известна.

Я считаю его лучшим футболистом в истории. На мой взгляд, все игроки, когда они выигрывают много титулов и приносят такой успех клубу, заслуживают того, чтобы их ценили соответственно.

По крайней мере, я постараюсь, чтобы это произошло. Месси, я повторяю, лучший игрок в мире и, возможно, лучший в истории футбола. Вы должны помнить, что он любит «Барсу» и уже неоднократно доказывал это.

Он чувствует себя комфортно в «Барселоне» и в городе. Это ещё один фактор, который заставляет нас думать, что для нас лучше всего, чтобы отношения Месси и «Барселоны» продолжались.

Мы знаем, что Месси не думает о деньгах, когда речь идёт о продлении контракта. Я уверяю вас, что это так. Мы должны сделать предложение, которое может убедить его в том, что у «Барсы» есть команда, способная выиграть Лигу чемпионов. Это важно. Это то, что будет более ценно для Лео, когда он определится со своим будущим в конце сезона.

У нас хорошие отношения с Месси. Он знает, что я всегда выполняю то, что говорю. Лео лично сказал мне, что очень дорожит этим. Он должен завершить свою карьеру в «Барселоне».