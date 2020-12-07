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Лапорта: «Мы должны доказать Месси, что „Барселона“ способна выиграть ЛЧ»

вчера, 13:26

Кандидат в президенты «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что каталонский клуб должен продлить контракт с форвардом Лионелем Месси.

Я предпочитаю думать о том, что делает Месси, а это много. Он делает больше, чем зарабатывает. Я говорю не только о спортивной составляющей, которая уже хорошо известна.

Я считаю его лучшим футболистом в истории. На мой взгляд, все игроки, когда они выигрывают много титулов и приносят такой успех клубу, заслуживают того, чтобы их ценили соответственно.

По крайней мере, я постараюсь, чтобы это произошло. Месси, я повторяю, лучший игрок в мире и, возможно, лучший в истории футбола. Вы должны помнить, что он любит «Барсу» и уже неоднократно доказывал это.

Он чувствует себя комфортно в «Барселоне» и в городе. Это ещё один фактор, который заставляет нас думать, что для нас лучше всего, чтобы отношения Месси и «Барселоны» продолжались.

Мы знаем, что Месси не думает о деньгах, когда речь идёт о продлении контракта. Я уверяю вас, что это так. Мы должны сделать предложение, которое может убедить его в том, что у «Барсы» есть команда, способная выиграть Лигу чемпионов. Это важно. Это то, что будет более ценно для Лео, когда он определится со своим будущим в конце сезона.

У нас хорошие отношения с Месси. Он знает, что я всегда выполняю то, что говорю. Лео лично сказал мне, что очень дорожит этим. Он должен завершить свою карьеру в «Барселоне».

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Все комментарии
зигзаг
зигзаг
сегодня в 00:47
Не нужно было Суареса продавать, они с Месси сыгрались. У Месси и так игровой спад, а это лишь усугубило настрой. В общем Нея нужно возвращать и Суареса
abramjan
abramjan
вчера в 23:10
Лапорта-очередной каталонский дегенерат....там одни дегенераты имеют право на этот пост баллотироваться в Барселоне?
steel900
steel900
вчера в 22:07
И это сказал кандидат на пост президента??? Похоже ему пока рановато...
eleven LC
eleven LC ответ Agamaga (раскрыть)
вчера в 20:14
    Agamaga
    Agamaga ответ League1 (раскрыть)
    вчера в 20:11
    Любители "натурала" Нарцисса всё равно не переварят правду про Месси ахахах
    Agamaga
    Agamaga ответ eleven LC (раскрыть)
    вчера в 19:53
    Сказки рассказывай детям во дворе! Я тебе показал, что твой комментарий ничего не стоит. Он противоречит фактам. В простонародье - балаб...
    Manny_Pacquiao
    Manny_Pacquiao ответ Agamaga (раскрыть)
    вчера в 19:31, ред.
    Кого выиграла барса? Сити Пеллегрини? Псж без ибры, ведь дисквалифицировался из за нытья игроков Челси? Бавария без рибери и роббена? Или ювентус без кьеллини?
    eleven LC
    eleven LC ответ Agamaga (раскрыть)
    вчера в 18:57
    ЛЧ 2018
    1/8 Реал-ПСЖ (чемпион Франции) 3:1,2:1
    1/4 Реал-Ювентус (чемпион Италии) 1:3,3:0
    1/2 Реал-Бавария (чемпион Германии) 2:2,2:1
    Финал Реал-Ливерпуль 3:1
    Барселоне в Лиге Чемпионов до Реала ещё десятилетия,ито при условии что Реал больше в лч не побеждает!
    Agamaga
    Agamaga ответ eleven LC (раскрыть)
    вчера в 18:48
    Теперь сравни, как выиграла Барса в 2015 году ЛЧ обыгрывая всех чемпионов своих стран, и как Реал выиграл....
    League1
    League1
    вчера в 18:41
    Снова сплошной пиар. "лучший в истории", "не думает о деньгах", "счастлив в барселоне". Зачем так нагло врать?
    eleven LC
    eleven LC
    вчера в 18:07
    Барселона может выиграть ЛЧ только если там не будут играть Бавария,Ливерпуль,МанСити,Ювентус,Реал,Атлетико!
    An Jo
    An Jo
    вчера в 17:57
    Ещё президентом не стал, а уже Месси пятки лижет аки кот сметану.
    NOVA
    NOVA
    вчера в 17:39
    способны это одно, а вот выиграть это другое!!
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    вчера в 17:35
    Но только не Барселона в ее нынешнем составе! Не знаю, та команда с Суаресом, Неймаром, Ракитичем, Хави и Иньестой была действительно очень хороша.
    Dirty_Harry
    Dirty_Harry
    вчера в 17:31
      explay-
      explay- ответ Князь Всея Турина (раскрыть)
      вчера в 16:59
      Не думал что у защитника Ман.Сити такие амбиции, спасибо что просветил.
      Князь Всея Турина
      Князь Всея Турина
      вчера в 16:41
      Ляпорт: я мечтал быть президентом на побегушках у Месси.Насчёт ЛЧ обещать не могу,но пять золотых мячей - постараюсь,ювелиры уже ваяют.
      О!Великий Месси, прими в дар от меня недостойного Космическую Ложку из чистого золота,усеянную алмазными блохами
      Джон Иванов
      Джон Иванов
      вчера в 16:40
      И вообще Лео уже тошнит от такого количества денег, но не попросить увеличить оклад не получается
      kolpankolpan
      kolpankolpan
      вчера в 15:54
      у Месси столько акций Барселоны что он чуть не единственный хозяин этого клубешника. Вот и лижут ему яйца как бы проголосовал своими акциями за очередного лыкаря , готового продлить контракт навечно лишь бы утвердиться у совместной кормушки.
      Трезвый повар
      Трезвый повар
      вчера в 15:49
      Кандидат в президенты клуба хочет что-то доказать игроку)) Понятно что Месси не обычный игрок, но кандидату в президенты так прогибаться не хорошо
      Ikarus74
      Ikarus74
      вчера в 15:38
        Еноты за Арсенал
        Еноты за Арсенал
        вчера в 15:37
          Сантус
          Сантус
          вчера в 15:32
            Юрий Сенатов 1
            Юрий Сенатов 1
            вчера в 15:30
            Да, очень тяжело отказаться от услуг иконы стиля...
            Слайш
            Слайш
            вчера в 15:21
            а помоему идеальный кандидат в президенты.. больной сектант, то что надо
            Слайш
            Слайш
            вчера в 15:19
            1. Мы знаем, что Месси не думает о деньгах
            2. Мы должны сделать предложение (финансовое), которое может убедить его в том, что у «Барсы» есть команда, способная выиграть Лигу чемпионов.

            Знатно поржал )))
            Князь Всея Турина
            Князь Всея Турина
            вчера в 15:14
            вообще то для начала, вы должны доказать Месси,что способны попасть в ЛЧ,а то десятое место не совсем гарантирует туда попадание, ахаха!
            амурец
            амурец ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
            вчера в 15:09
            он вообще ничего не способен доказать
            амурец
            амурец
            вчера в 15:08
            Барселона способна выйграть ЛЧ, но только без Месси, но хорошо,что руководство Барселоны не хочет избавится от Месси, пока Месси в Барселоне то им ЛЧ не видать и это здорово
            Князь Всея Турина
            Князь Всея Турина ответ Rattlehead (раскрыть)
            вчера в 15:08
            насчёт города не знаю,а вот команду можно попробовать БарсеЛео.
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