Лапорта: «Мы должны доказать Месси, что „Барселона“ способна выиграть ЛЧ»

Кандидат в президенты «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что каталонский клуб должен продлить контракт с форвардом Лионелем Месси.
Я предпочитаю думать о том, что делает Месси, а это много. Он делает больше, чем зарабатывает. Я говорю не только о спортивной составляющей, которая уже хорошо известна.
Я считаю его лучшим футболистом в истории. На мой взгляд, все игроки, когда они выигрывают много титулов и приносят такой успех клубу, заслуживают того, чтобы их ценили соответственно.
По крайней мере, я постараюсь, чтобы это произошло. Месси, я повторяю, лучший игрок в мире и, возможно, лучший в истории футбола. Вы должны помнить, что он любит «Барсу» и уже неоднократно доказывал это.
Он чувствует себя комфортно в «Барселоне» и в городе. Это ещё один фактор, который заставляет нас думать, что для нас лучше всего, чтобы отношения Месси и «Барселоны» продолжались.
Мы знаем, что Месси не думает о деньгах, когда речь идёт о продлении контракта. Я уверяю вас, что это так. Мы должны сделать предложение, которое может убедить его в том, что у «Барсы» есть команда, способная выиграть Лигу чемпионов. Это важно. Это то, что будет более ценно для Лео, когда он определится со своим будущим в конце сезона.
У нас хорошие отношения с Месси. Он знает, что я всегда выполняю то, что говорю. Лео лично сказал мне, что очень дорожит этим. Он должен завершить свою карьеру в «Барселоне».
Как всегда без аргументов
Так предсказуемо,что аж скучно!
Как всегда без аргументов
Так предсказуемо,что аж скучно!
1/8 Реал-ПСЖ (чемпион Франции) 3:1,2:1
1/4 Реал-Ювентус (чемпион Италии) 1:3,3:0
1/2 Реал-Бавария (чемпион Германии) 2:2,2:1
Финал Реал-Ливерпуль 3:1
Барселоне в Лиге Чемпионов до Реала ещё десятилетия,ито при условии что Реал больше в лч не побеждает!
1/8 Реал-ПСЖ (чемпион Франции) 3:1,2:1
1/4 Реал-Ювентус (чемпион Италии) 1:3,3:0
1/2 Реал-Бавария (чемпион Германии) 2:2,2:1
Финал Реал-Ливерпуль 3:1
Барселоне в Лиге Чемпионов до Реала ещё десятилетия,ито при условии что Реал больше в лч не побеждает!
О!Великий Месси, прими в дар от меня недостойного Космическую Ложку из чистого золота,усеянную алмазными блохами
О!Великий Месси, прими в дар от меня недостойного Космическую Ложку из чистого золота,усеянную алмазными блохами
"Итак, сегодня мы стали свидетелями того, как "Мессилона", к сожалению, в который раз не смогла преуспеть в ЛЧ, вылетев на Камп Месси от "Баварии".
Несмотря на толпу фанатов, ради которой пришлось даже закрыть станцию метро Месси-Сантс, которую еще недавно называли Барселона-Сантс, немцы не оставили камня на камне от защиты "Барселоны".
Президент Жоан Лапорте уже назвал это поражение "плевком в лицо Месси" и обвинил игроков в том, что они пытались "растоптать честь Месси" и каждый из них недостаточно думал о том, насколько велик Месси и насколько он лучший футболист в истории.
Негодующие фанаты после матча пошли толпой по улице Авенида да Месси, свернули на Рамбла да Халк и устроили разгром на Плайя да Леонель, где перед строящейся стометровой статуей Месси требовали предать справедливому суду Лапорту и одноклубников легенды.
"Итак, сегодня мы стали свидетелями того, как "Мессилона", к сожалению, в который раз не смогла преуспеть в ЛЧ, вылетев на Камп Месси от "Баварии".
Несмотря на толпу фанатов, ради которой пришлось даже закрыть станцию метро Месси-Сантс, которую еще недавно называли Барселона-Сантс, немцы не оставили камня на камне от защиты "Барселоны".
Президент Жоан Лапорте уже назвал это поражение "плевком в лицо Месси" и обвинил игроков в том, что они пытались "растоптать честь Месси" и каждый из них недостаточно думал о том, насколько велик Месси и насколько он лучший футболист в истории.
Негодующие фанаты после матча пошли толпой по улице Авенида да Месси, свернули на Рамбла да Халк и устроили разгром на Плайя да Леонель, где перед строящейся стометровой статуей Месси требовали предать справедливому суду Лапорту и одноклубников легенды.
2. Мы должны сделать предложение (финансовое), которое может убедить его в том, что у «Барсы» есть команда, способная выиграть Лигу чемпионов.
Знатно поржал )))
2. Мы должны сделать предложение (финансовое), которое может убедить его в том, что у «Барсы» есть команда, способная выиграть Лигу чемпионов.
Знатно поржал )))