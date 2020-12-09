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Федотов: «Наверное, судей попросили не свистеть фолы на Ларссоне»

сегодня, 12:58
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)5 : 1Логотип футбольный клуб ТамбовТамбовМатч завершен

Арбитр Игорь Федотов дал свою оценку судейству в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» – «Тамбов» (5:1).

На матче работал Васильев, на VAR – Мешков. На 7-й минуте мяч вышел за пределы поля на полметра, почему этого не увидели, я не могу понять. Что касается фола на Ларссоне на 30-й минуте, наверное, Хачатурянц или кто-то из руководства попросил не свистеть на нём фолы. Был явный наступ, а арбитр не заметил.

Падение Мозеса на 42-й минуте – симуляция. На 61-й минуте Жиго сфолил у своей штрафной: была подача, а игрок «Спартака» схватил нападающего «Тамбова» руками, а потом сбил его. За этот момент следовало назначить штрафной удар и показать жёлтую карточку Жиго. Это был срыв перспективной атаки. Потом «Тамбов» подобрал мяч, поэтому нельзя рассматривать этот момент со стороны гола «Спартака». Это была другая фаза. Уже потом была атака и гол «Спартака». Забитый мяч Понсе – сложный момент для помощника. Вмешался VAR, и гол был правильно засчитан. Оценка Васильева – 8,2.

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Все комментарии
КАМЮ
КАМЮ
сегодня в 18:05, ред.
А Федотова попросили комментить исключительно за СпаМ
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 13:37
При 1-5 сложно пинять на судью.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 13:36
Федотову очень удобно раздувать тему судейства в отношении Спартака!Ажотаж обеспечен))
mihaluch
mihaluch
сегодня в 13:24
Опять всё про судейство.
Futurista
Futurista
сегодня в 13:17
Судей попросили не свистеть фолы на игроках Спартака...
makkie
makkie
сегодня в 13:16
Кстати, да, после слов Хачатурянца прям как специально даже VAR не смотрят на Ларссоне.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 13:09
Молодец,сегодня он так не любит "Спартак",что даже не только кушать,но и давать интервью не хочет,но дал...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 13:03
Отводит от себя подозрения!
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 13:00
Все знают где харчуются судьи. Гыгыгы
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