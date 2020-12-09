Федотов: «Наверное, судей попросили не свистеть фолы на Ларссоне»

Арбитр Игорь Федотов дал свою оценку судейству в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» – «Тамбов» (5:1).

На матче работал Васильев, на VAR – Мешков. На 7-й минуте мяч вышел за пределы поля на полметра, почему этого не увидели, я не могу понять. Что касается фола на Ларссоне на 30-й минуте, наверное, Хачатурянц или кто-то из руководства попросил не свистеть на нём фолы. Был явный наступ, а арбитр не заметил.