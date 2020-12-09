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Сергей Иванов рассудит «Зенит» и «Динамо» в 18-м туре РПЛ

сегодня, 10:54

Пресс-служба РФС объявила судейские бригады, получившие назначения на матчи 18-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Химки» — «Арсенал»: судья — Иван Сиденков; ассистенты судьи — Дмитрий Жвакин, Денис Березнов; резервный судья — Евгений Турбин; VAR — Сергей Лапочкин; AVAR — Андрей Болотенков; инспектор — Фейзудин Эрзиманов.

«Ротор» — «Уфа»: судья — Василий Казарцев; ассистенты судьи — Дмитрий Березнев, Рашид Абусуев; резервный судья — Игорь Низовцев; VAR — Станислав Васильев; AVAR — Тихон Калугин; инспектор — Игорь Синер.

«Сочи» — «Спартак»: судья — Игорь Панин; ассистенты судьи — Роман Милюченко, Адлан Хатуев; резервный судья — Роман Галимов; VAR — Артем Любимов; AVAR — Роман Усачев; инспектор — Владимир Енютин.

«Зенит» — «Динамо»: судья — Сергей Иванов; ассистенты судьи — Арам Петросян, Рустам Мухтаров; резервный судья — Анатолий Жабченко; VAR — Алексей Амелин; AVAR — Алексей Стипиди; инспектор — Сергей Мартынов.

«Тамбов» — «Рубин»: судья — Кирилл Левников; ассистенты судьи — Алексей Воронцов, Антон Кобзев; резервный судья — Евгений Буланов; VAR — Алексей Матюнин; AVAR — Антон Аверьянов; инспектор — Александр Колобаев.

«Краснодар» — «Локомотив»: судья — Владимир Москалев; ассистенты судьи — Александр Кудрявцев, Александр Богданов; резервный судья — Антон Фролов; VAR — Павел Шадыханов; AVAR — Алексей Лунев; инспектор — Сергей Зуев.

«Ахмат» — «Ростов»: судья — Николай Волошин; ассистенты судьи — Дмитрий Чельцов, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Юнус Кошко; VAR — Виталий Мешков; AVAR — Игорь Демешко; инспектор — Николай Иванов.

ЦСКА — «Урал»: судья — Алексей Сухой; ассистенты судьи — Андрей Веретешкин, Валентин Мурашов; резервный судья — Сергей Чебан; VAR — Сергей Карасев; AVAR — Дмитрий Сафьян; инспектор — Геннадий Куличенков.

Сергей Иванов рассудит «Зенит» и «Динамо» в 18-м туре РПЛ

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Все комментарии
протон1
протон1
сегодня в 19:05
я вас умоляю Динамо. на вас одна надежда. сместить зенит с первой строчки. очень вас просим разгромите эту команду физруков. и дзюбистов. Динамо сейчас на ходу.
Red blu
Red blu ответ Vladimir808 (раскрыть)
сегодня в 18:23
    Red blu
    Red blu ответ RomzesRZN (раскрыть)
    сегодня в 18:22
    Да ещё у них игра на выезде, ну все против них.
    Ruslan7797
    Ruslan7797
    сегодня в 17:54
    А какого одного места Казарцева ставят судить? Он там с мамой придет на стадион? Что в РФС совсем обнаглели,по ходу Казарцева догонит карма,раз не поняли и не решили в РФС
    Vladimir808
    Vladimir808
    сегодня в 17:15
    Тяжело придётся Динамо!!!
    Тем ценнее будут очки , отобранные в Питере!!!
    cska vperiod
    cska vperiod
    сегодня в 15:15
      112910415
      112910415
      сегодня в 14:41
      Сергей Иванов - судья интересный.
      Умеет судить ровно, умеет совсем наоборот.
      И заранее не всегда угадаешь
      RomzesRZN
      RomzesRZN ответ Пpoтив всех (раскрыть)
      сегодня в 13:39
      Да, тот матч - самый жесткий судейский беспредел, что я видел в жизни. Помню, смотрел и не верил своим глазам. Хорошо, что все равно в том сезоне заслуженное золото взяли.
      Пpoтив всех
      Пpoтив всех ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
      сегодня в 13:36
      Иванов не судит зенит, Иванов судит ЗА зенит!
      Пpoтив всех
      Пpoтив всех ответ RomzesRZN (раскрыть)
      сегодня в 13:20, ред.
      Вообще не понятно, как можно было поставить его, на столь ответственный матч, после всего того, что он учинил в питере, когда он 4:2, победил Спартак и был
      в последствии отстранён! Газовый беспредел, во всей своей красе.
      RomzesRZN
      RomzesRZN
      сегодня в 12:46
      Иванов - зенитовский игрок уровня Вилкова. Все помним, как летом он «Спартак» еврокубков лишил, устроив откровенный беспредел в полуфинале кубка. Так что динамикам будет ой как не просто.
      Mangur
      Mangur
      сегодня в 12:40
        Пpoтив всех
        Пpoтив всех
        сегодня в 12:35, ред.
        Иванов конечно не Вилков, но тоже, тот ещё стойкий - газпромовский боец, всегда рубится до последнего.
        Пpoтив всех
        Пpoтив всех
        сегодня в 12:30, ред.
        Трудно Иванову будет справиться с Динамо, но он постарается!
        Дмитрий Климович 3
        Дмитрий Климович 3 ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
        сегодня в 12:06
        Гончар после игры польёт,как картошку,если плохо судить будет!😜
        Алексей Коротеев
        Алексей Коротеев
        сегодня в 11:45
        Иванов судит Зенит ? Динамо не позавидуешь !
        Алексей Коротеев
        Алексей Коротеев ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
        сегодня в 11:44
        Недавно только засох ! ))
        Союзник противников
        Союзник противников
        сегодня в 11:39, ред.
        При любых назначениях судей,вероятность скандала в каждом отдельно взятом матче всё равно выше,чем удовлетворённость сторон судейством.Это -данность,которую нужно учитывать,или вообще не учитывать.В случае,если ЦСКА наносит 25 ударов за матч,не забивает больше одного гола и проигрывает(или ничья),а теряет очки,якобы,из-за одной результативной(чаще всего-СПОРНОЙ)ошибки судьи.Неужели наш нынешний футбол заслуживает более квалифицированного судейства? Увольте,уровень судейства в РПЛ-ФНЛ полностью соответствует уровню ведения всего футбольного хозяйства,и несоразмерным "успехам" финансовых влияний.
        Futurista
        Futurista
        сегодня в 11:10, ред.
        И каждый уверен, что у него судья хуже чем у другого)...это как у автомобилистов...соседняя полоса всегда едет быстрее...
        Дмитрий Климович 3
        Дмитрий Климович 3
        сегодня в 11:02
        А Сухой откуда взялся,не помню такого!
        particular
        particular
        сегодня в 11:00
        После вчерашнего футбола и антифутбола, расклад предстоящего судейства и антисудейства выглядит не столь привлекательным☝
        VAN ARM
        VAN ARM
        сегодня в 10:56
        карась на варе добра не жди))
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