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Мостовой — о «Локомотиве»: «Пока есть шансы — сюрпризы были, есть и будут»

сегодня, 17:46
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)0 : 0Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивЗакончился 1-й тайм

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о предстоящем матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Баварией» и «Локомотивом».

Математические шансы на выход у «Локомотива» есть. Их немного, но нужно выигрывать у немцев. Пока есть шансы — сюрпризы были, есть и будут. Почему бы не ударить в девятку и всей командой не встать в оборону.

«Локомотив» хорошо держался всю Лигу чемпионов, но перечеркнул всё матчем с «Ред Булл Зальцбург». На «Локомотив» было меньше всего надежд из наших команд, там «Бавария» и «Атлетико». Что удивительно, до сих пор имеют шансы на выход. А эти австрийцы сегодня могут преподнести сюрприз против испанцев, крепкая команда. Все будут сегодня ещё смотреть и вторую игру параллельно.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 20:20
надежда будет жить !
минут 20 примерно ...
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 19:22
так нельзя ))это не этично))
Caniggia
Caniggia
сегодня в 18:43
Атлетико не проиграет, но и Локо не выиграет. Шансов 1%, максимум.
Sukhoverkov2012
Sukhoverkov2012
сегодня в 18:36
Локо выграет у Баварии только если сама Бавария этого захочит
mihaluch
mihaluch
сегодня в 18:34
У Баварии выиграть практически невозможно.
drug01
drug01
сегодня в 18:31
Шансы есть но не большие....
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 17:51
Шансы только немного больше чем нулевые, рассчитываем на неосновной состав баварцев и дикое везенье. Удачи, Локомотив!
А чемпион то не настоящий
А чемпион то не настоящий
сегодня в 17:49
Только с зетом это не катит))))
STVA 1
STVA 1
сегодня в 17:47
Удачи Локо большущей!
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