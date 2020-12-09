Мостовой — о «Локомотиве»: «Пока есть шансы — сюрпризы были, есть и будут»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о предстоящем матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Баварией» и «Локомотивом».

Математические шансы на выход у «Локомотива» есть. Их немного, но нужно выигрывать у немцев. Пока есть шансы — сюрпризы были, есть и будут. Почему бы не ударить в девятку и всей командой не встать в оборону.

«Локомотив» хорошо держался всю Лигу чемпионов, но перечеркнул всё матчем с «Ред Булл Зальцбург». На «Локомотив» было меньше всего надежд из наших команд, там «Бавария» и «Атлетико». Что удивительно, до сих пор имеют шансы на выход. А эти австрийцы сегодня могут преподнести сюрприз против испанцев, крепкая команда. Все будут сегодня ещё смотреть и вторую игру параллельно.