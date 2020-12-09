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Белоголовцев: «Очень сложно оценить период Газизова в „Спартаке“»

сегодня, 17:19

Российский ведущий и актер Сергей Белоголовцев прокомментировал уход Шамиля Газизова с должности генерального директора «Спартака».

Тревожная ситуация для всех поклонников великой команды. Думаю, что уход Газизова — не очень хорошо для команды. Особенно в преддверии двух важнейших игр. Это не очень взвешенное решение со стороны руководства. Надо было хотя бы доиграть до зимы, а потом уже делать такие громкие заявления. Сейчас это повлияет на команды. Возможно, повлияет даже на тренера. Не знаю, положительно или отрицательно, но в любом случае это некая встряска, которая совсем не нужна. В спорте любое изменение внутри команды может ее ослабить и негативно повлиять на готовность.

Очень сложно оценить период Газизова в «Спартаке», потому что довольно толковому специалисту не дали поработать. Непонятно, с чем это связано. Команда идет в лидерах. Не знаю, насколько это заслуга Газизова, но человек все это время стоял у руля. И его снимают. Мне это непонятно. Но Леонид Арнольдович [Федун] всё время нам задает загадки с не очень приятными ответами. Посмотрим, что будет на этот раз.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 19:57
Ушли дядю без оценки.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 19:27
А чё там оценивать то, денег срубил до конца жизни. Щас на проценты в банк положит и всё - можно не работать...
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 19:25
просто федуну скучно вот он так и развлекается))
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 19:16
Не клуб а дом актёров и клоунов.
sten312
sten312
сегодня в 18:44
Зарема привела соплеменника и обула любителя мацы.
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 18:29
Кроме брошенной перчатки в сторону Зенита ничем не запомнился. А та перчатка оказалась дырявой. Гыгыгы
КАМЮ
КАМЮ
сегодня в 18:03
"Очень сложно оценить" - Ха-ха! Федун оценил - 4.5 ляма евриков
ermak6848
ermak6848
сегодня в 17:52
СергеЙ Всё сложно в этом Мире, особенно в российском футболе...
sv_1969
sv_1969
сегодня в 17:46
Все хорошо в Спартаке!Норм ситуация)))
mihaluch
mihaluch
сегодня в 17:33
Поработал заработал на всю жизнь.
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
сегодня в 17:29
Судя по количеству бабла, что ему федун заплатил, отработал он лучше всех
shlomo
shlomo
сегодня в 17:23
Клоунада да и только....
beefs
beefs
сегодня в 17:20
Федун есть Федун...
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