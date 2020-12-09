Белоголовцев: «Очень сложно оценить период Газизова в „Спартаке“»

Российский ведущий и актер Сергей Белоголовцев прокомментировал уход Шамиля Газизова с должности генерального директора «Спартака».

Тревожная ситуация для всех поклонников великой команды. Думаю, что уход Газизова — не очень хорошо для команды. Особенно в преддверии двух важнейших игр. Это не очень взвешенное решение со стороны руководства. Надо было хотя бы доиграть до зимы, а потом уже делать такие громкие заявления. Сейчас это повлияет на команды. Возможно, повлияет даже на тренера. Не знаю, положительно или отрицательно, но в любом случае это некая встряска, которая совсем не нужна. В спорте любое изменение внутри команды может ее ослабить и негативно повлиять на готовность.

Очень сложно оценить период Газизова в «Спартаке», потому что довольно толковому специалисту не дали поработать. Непонятно, с чем это связано. Команда идет в лидерах. Не знаю, насколько это заслуга Газизова, но человек все это время стоял у руля. И его снимают. Мне это непонятно. Но Леонид Арнольдович [Федун] всё время нам задает загадки с не очень приятными ответами. Посмотрим, что будет на этот раз.