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Сенников: «Немного успокаивает мысль, что „Бавария“ решила все свои задачи»

сегодня, 21:03
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)0 : 0Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивЗакончился 1-й тайм

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился мнением о предстоящем матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Баварии».

Надеюсь, что «Локомотив» сыграет достойно, но мы все понимаем, что «Бавария» — такая команда, которая редко проигрывает, особенно у себя дома. Но немного успокаивает мысль, что они все свои задачи решили. Если они, как «Челси» вчера, не будут играть в полную силу, то мы можем рассчитывать, что немцы проведут тренировочный матч, должным образом не настроятся и состав будет не самый оптимальный. При таких раскладах у «Локомотива» появятся шансы.

Если бы этот матч был в Москве, было бы полегче. Так уже было у нас с «Реалом» в своё время. Но всё-таки матч на выезде, и будет сложно — для них домашние игры принципиальны. Если всё-таки «Бавария» будет играть в полную силу, нам будет очень сложно.

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ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 22:59
Успокаивает что может больше трёх мячей нам не забьют
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 21:11
Посмотрим, прокатит эта халява или нет...
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