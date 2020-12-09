«Локомотиву» нужна победа над «Баварией» в Мюнхене. Иначе говоря — чудо

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вчера, 19:04

Матч против действующих победителей Лиги чемпионов не просто формальность.

Турнирное положение в группе «A» Лиги чемпионов

1. «Локомотив» занимает последнее место, имея в своем активе 3 очка благодаря ничейным результатам в выездном матче против «Зальцбурга» и в обеих встречах с «Атлетико».

2. «Железнодорожники» утратили шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов, но все еще могут занять третью строчку и отправиться в Лигу Европы вместе с «Краснодаром».

3. Сегодняшний соперник «Локомотива» — «Бавария», обеспечила себе первое место в квартете еще после четвертого тура. Наверняка сегодня мюнхенцы предстанут в смешанном составе, Ханси Флик предоставит отдых своим лидерам.

Как «Локомотиву» выйти из группы?

1. Любой результат, кроме победы, гарантированно оставляет «Локомотив» на последнем месте в группе.

2. Чтобы подняться на третью строчку в группе, команде Марко Николича необходимо обыгрывать «Баварию» и надеяться, что «Зальцбург» в параллельном матче не выиграет у «Атлетико».

3. «Локомотиву» удалось завязать борьбу в первом матче против «Баварии» на « РЖД Арене», где мюнхенцы выиграли благодаря шальному выстрелу Йозуа Киммиха в концовке. «Железнодорожники» здорово сыграли во втором тайме, когда у ворот Мануэля Нойера было создано несколько опасных моментов, один из которых реализовал Антон Миранчук.

«Локомотив» в Лиге чемпионов. Статистический экскурс

1. «Локомотив» в пяти предыдущих матчах Лиги чемпионов забил 5 мячей, по результативности делит места с 23-го по 26-е в турнире, а играть москвичам предстоит с одной из самых щедрых на голы команд ЛЧ .

2. 3 из 5 голов «Локомотива» в Лиге чемпионов забил Антон Миранчук. Два из них — с пенальти. Еще по разу отличились Эдер и Виталий Лисакович.

3. «Локо» — в тройке команд с наименьшим количеством ударов в ЛЧ . Подопечные Марко Николича угрожают ворота соперников в среднем 6.8 раз за игру.

4. Зато «Локомотив» на первом месте в Лиге чемпионов по количеству выигранных верховых единоборств — 120 победных дуэлей на втором этаже всего, 24 в среднем за матч.

5. Высший рейтинг среди футболистов «Локомотива» по версии «WhoScored» в Лиге чемпионов у Зе Луиша — 7.14. К сожалению, африканский форвард получил травму и сегодня не сможет помочь «красно-зеленым».

Факты о сегодняшнем сопернике «Локомотива» — «Баварии»

1. «Бавария» является действующим победителем Лиги чемпионов.

2. В прошлом туре «Бавария» сыграла с «Атлетико» и прервала рекордную победную серию в Лиге чемпионов, состоящую из 15 матчей. Зато продолжается беспроигрышная серия, которая насчитывает 16 встреч. В последний раз «Бавария» проигрывала в Лиге чемпионов в феврале 2019-го «Ливерпулю» в домашнем матче 1/8 финала.

3. «Бавария» забила 16 мячей в этом розыгрыше Лиги чемпионов, и это лучший текущий результат турнира. Столько же у «Барселоны», сыгравшей все свои шесть матчей, и гладбахской «Боруссии», которой сегодня предстоит игра с «Интером».

Как российские клубы играли против «Баварии»?

1. В 19 матчах против «Баварии» наши команды одержали 3 победы, 4 раза сыграли вничью и потерпели 12 поражений. Обыгрывать мюнхенцев удавалось «Локомотиву», «Зениту» и «Ростову».

2. «Локомотив» — единственный наш клуб, который выигрывал у «Баварии» в Мюнхене. 25 лет назад «железнодорожники» выиграли со счетом 1:0 на «Олимпиаштадион» благодаря голу Евгения Харлачева. На ответный матч в Москву «Бавария» приехала мотивированной и злой, «Локо» оказался разгромлен — 5:0.

3. «Бавария» — самый частый соперник российских клубов в еврокубках, сегодняшний матч станет 20-м по счету. А еще от мюнхенского гранда наши команды пропустили больше всего мячей — 46.

В какой форме «Локомотив» перед матчем с «Баварией»?

1. В прошедший уикенд «Локо» сумел прервать неудачную серию из трех матчей без побед, выиграв у «Рубина» на своем поле. Победа получилась волевой, а главным героем встречи стал Владислав Игнатьев, заработавший пенальти и записавший на свой счет два гола.

2. Победа над «Рубином» стала для команды Марко Николича всего лишь второй за полтора месяца и 11 последние матчей.

3. Безвыигрышная серия «Локомотива» в Лиге чемпионов насчитывает 10 встреч. Любопытно, что в последний раз «красно-зеленые» побеждали как раз в Германии: в первом туре прошлогодней Лиги чемпионов одолели «Байер» со счетом 2:1.

Кто сыграет против «Баварии»?

На поле должны быть все сильнейшие, ведь это прощание с Лигой чемпионов, к тому же остаются шансы на продолжение еврокубковой кампании. К сожалению, дисквалифицирован Мурило, и не сможет помочь «Локомотиву» Зе Луиш, и это не первая потеря в линии атаки, которая раньше лишилась Федора Смолова. Будет любопытно увидеть связку Эдер-Лисакович, на счету каждого из форвардов есть голы в Лиге чемпионов. По-прежнему в лазарете Дмитрий Баринов, его возвращение состоится только весной.

Ориентировочный состав «Локомотива» (4-4-2): Гильерме — Живоглядов, Чорлука, Райкович, Рыбус — Крыховяк, Магкеев, Игнатьев, Антон Миранчук — Лисакович, Эдер.

Прогноз «Соккер.ру»: понятно, что «Бавария» в любом составе способна разобрать «Локомотив» на запчасти, и честолюбивые дублеры в такой ситуации могут оказаться даже опаснее сытых лидеров. Но «Локо» уже преподносил приятные сюрпризы в этой Лиге чемпионов — взять хотя бы две ничьи с «Атлетико». Исход встречи в Мюнхене несколько предсказуем, если трезво смотреть на вещи. Но никто не отменял надежды и мечты. А что, а вдруг?