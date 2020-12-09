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«Локомотиву» нужна победа над «Баварией» в Мюнхене. Иначе говоря — чудо

вчера, 19:04
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Матч против действующих победителей Лиги чемпионов не просто формальность.

Турнирное положение в группе «A» Лиги чемпионов

1. «Локомотив» занимает последнее место, имея в своем активе 3 очка благодаря ничейным результатам в выездном матче против «Зальцбурга» и в обеих встречах с «Атлетико».

2. «Железнодорожники» утратили шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов, но все еще могут занять третью строчку и отправиться в Лигу Европы вместе с «Краснодаром».

3. Сегодняшний соперник «Локомотива» — «Бавария», обеспечила себе первое место в квартете еще после четвертого тура. Наверняка сегодня мюнхенцы предстанут в смешанном составе, Ханси Флик предоставит отдых своим лидерам.

Как «Локомотиву» выйти из группы?

1. Любой результат, кроме победы, гарантированно оставляет «Локомотив» на последнем месте в группе.

2. Чтобы подняться на третью строчку в группе, команде Марко Николича необходимо обыгрывать «Баварию» и надеяться, что «Зальцбург» в параллельном матче не выиграет у «Атлетико».

3. «Локомотиву» удалось завязать борьбу в первом матче против «Баварии» на «РЖД Арене», где мюнхенцы выиграли благодаря шальному выстрелу Йозуа Киммиха в концовке. «Железнодорожники» здорово сыграли во втором тайме, когда у ворот Мануэля Нойера было создано несколько опасных моментов, один из которых реализовал Антон Миранчук.

«Локомотив» в Лиге чемпионов. Статистический экскурс

1. «Локомотив» в пяти предыдущих матчах Лиги чемпионов забил 5 мячей, по результативности делит места с 23-го по 26-е в турнире, а играть москвичам предстоит с одной из самых щедрых на голы команд ЛЧ.

2. 3 из 5 голов «Локомотива» в Лиге чемпионов забил Антон Миранчук. Два из них — с пенальти. Еще по разу отличились Эдер и Виталий Лисакович.

3. «Локо» — в тройке команд с наименьшим количеством ударов в ЛЧ. Подопечные Марко Николича угрожают ворота соперников в среднем 6.8 раз за игру.

4. Зато «Локомотив» на первом месте в Лиге чемпионов по количеству выигранных верховых единоборств — 120 победных дуэлей на втором этаже всего, 24 в среднем за матч.

5. Высший рейтинг среди футболистов «Локомотива» по версии «WhoScored» в Лиге чемпионов у Зе Луиша — 7.14. К сожалению, африканский форвард получил травму и сегодня не сможет помочь «красно-зеленым».

Факты о сегодняшнем сопернике «Локомотива» — «Баварии»

1. «Бавария» является действующим победителем Лиги чемпионов.

2. В прошлом туре «Бавария» сыграла с «Атлетико» и прервала рекордную победную серию в Лиге чемпионов, состоящую из 15 матчей. Зато продолжается беспроигрышная серия, которая насчитывает 16 встреч. В последний раз «Бавария» проигрывала в Лиге чемпионов в феврале 2019-го «Ливерпулю» в домашнем матче 1/8 финала.

3. «Бавария» забила 16 мячей в этом розыгрыше Лиги чемпионов, и это лучший текущий результат турнира. Столько же у «Барселоны», сыгравшей все свои шесть матчей, и гладбахской «Боруссии», которой сегодня предстоит игра с «Интером».

Как российские клубы играли против «Баварии»?

1. В 19 матчах против «Баварии» наши команды одержали 3 победы, 4 раза сыграли вничью и потерпели 12 поражений. Обыгрывать мюнхенцев удавалось «Локомотиву», «Зениту» и «Ростову».

2. «Локомотив» — единственный наш клуб, который выигрывал у «Баварии» в Мюнхене. 25 лет назад «железнодорожники» выиграли со счетом 1:0 на «Олимпиаштадион» благодаря голу Евгения Харлачева. На ответный матч в Москву «Бавария» приехала мотивированной и злой, «Локо» оказался разгромлен — 5:0.

3. «Бавария» — самый частый соперник российских клубов в еврокубках, сегодняшний матч станет 20-м по счету. А еще от мюнхенского гранда наши команды пропустили больше всего мячей — 46.

В какой форме «Локомотив» перед матчем с «Баварией»?

1. В прошедший уикенд «Локо» сумел прервать неудачную серию из трех матчей без побед, выиграв у «Рубина» на своем поле. Победа получилась волевой, а главным героем встречи стал Владислав Игнатьев, заработавший пенальти и записавший на свой счет два гола.

2. Победа над «Рубином» стала для команды Марко Николича всего лишь второй за полтора месяца и 11 последние матчей.

3. Безвыигрышная серия «Локомотива» в Лиге чемпионов насчитывает 10 встреч. Любопытно, что в последний раз «красно-зеленые» побеждали как раз в Германии: в первом туре прошлогодней Лиги чемпионов одолели «Байер» со счетом 2:1.

Кто сыграет против «Баварии»?

На поле должны быть все сильнейшие, ведь это прощание с Лигой чемпионов, к тому же остаются шансы на продолжение еврокубковой кампании. К сожалению, дисквалифицирован Мурило, и не сможет помочь «Локомотиву» Зе Луиш, и это не первая потеря в линии атаки, которая раньше лишилась Федора Смолова. Будет любопытно увидеть связку Эдер-Лисакович, на счету каждого из форвардов есть голы в Лиге чемпионов. По-прежнему в лазарете Дмитрий Баринов, его возвращение состоится только весной.

Ориентировочный состав «Локомотива» (4-4-2): Гильерме — Живоглядов, Чорлука, Райкович, Рыбус — Крыховяк, Магкеев, Игнатьев, Антон Миранчук — Лисакович, Эдер.

Прогноз «Соккер.ру»: понятно, что «Бавария» в любом составе способна разобрать «Локомотив» на запчасти, и честолюбивые дублеры в такой ситуации могут оказаться даже опаснее сытых лидеров. Но «Локо» уже преподносил приятные сюрпризы в этой Лиге чемпионов — взять хотя бы две ничьи с «Атлетико». Исход встречи в Мюнхене несколько предсказуем, если трезво смотреть на вещи. Но никто не отменял надежды и мечты. А что, а вдруг?

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Все комментарии
rubin kazzzan
rubin kazzzan
сегодня в 01:40
Ну вот профукали!!!) сенсация!!!)
Сухины дети
Сухины дети
вчера в 23:58
Мы сделаем чудо!
Roger Young
Roger Young
вчера в 22:07
Не будет победы Локомотива. 2-1 в пользу Баварии.
rubin kazzzan
rubin kazzzan
вчера в 22:00
Немцы сами на рельсы лягут, а тут паровоз на полном ходу мчится!!!!! 😅 Цена этого сценария дорогая, ну ничего повысят тарифы на жд перевозки!
volga.kot
volga.kot
вчера в 21:42
Локо на полном ходу переедет этот пивной бочонок
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 20:55
3:1 Бавария
Павел Владимирович
Павел Владимирович
вчера в 20:50
Локо победит. Николич - отличный тренер, а немцам ничего не надо. 1:2.
JackNorz
JackNorz
вчера в 20:42
Локомотив, сотворите чудо, как Ростов четыре года назад
JackNorz
JackNorz ответ Литейный 4 (раскрыть)
вчера в 20:40
Вчера тоже все от немцев зависело и никто их не остановил. Гыгыгы
Chivas1
Chivas1
вчера в 20:14, ред.
К сожалению сказка закончилась. Бавария потому на вершине футбольной клубной европы, а то и мира, что им пофигу на первом они или на девятом. Они всегда играют на победу. Завидно...
Александр Кузнецов 5
Александр Кузнецов 5
вчера в 20:03
Мурило не сыграет, у него перебор карточек!
viv
viv
вчера в 19:40
Если не обыграть Баварию можно третий год подряд занять 4-ое место в группе.
Литейный 4
Литейный 4
вчера в 19:33
Всё будет зависеть только от самих немцев. Если нужна им победа никто их не остановит. Гыгыгы
112910415
112910415
вчера в 19:18
шансов нет ... но шансы есть !
shlomo
shlomo
вчера в 19:15
Спасибо за статью....даже то что у Баварии в чемпионате была энергозатратная игра с Лейпцигом, эмоциональная и драматичная.....и даже если будут отдыхать основные лидеры (первое место уже никто не отберет), НО машина есть машина.... и чтобы не случилось она будет играть только на победу.... у железнодорожников есть призрачные, математические шансы, чтобы выйти в евровесну......для этого надо обыграть Баварию и ждать, что Зальцбург проиграет Атлетико.... и даже если австрийцы и проиграют, а Локо не уступит Баварии, то при равенстве очков преимущество будет у Зальцбурга....в любом случае смотрим футбол и желаем удачи Локо и Марко Николичу.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 19:09
Все можно купить за денюжку, и евровесну
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:05
Нам всем нужна победа!
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