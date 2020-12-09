Ганчаренко: «Надо сделать всё возможное, чтобы завтра хорошо сыграть»

Главный тренер ЦСКА поделился мнением о предстоящем матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы против загребского «Динамо».

Да, задач [эта игра] не решает, тем не менее футболисты всегда должны быть профессионалами, стремиться к победе и побеждать. Может что-то не получаться, но всегда нужно стараться выигрывать и проявлять свои лучшие качества. В любом случае это рейтинговые очки, престиж свой и клубный. Поэтому надо сделать всё возможное, чтобы завтра хорошо сыграть.