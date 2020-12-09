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Ганчаренко: «Надо сделать всё возможное, чтобы завтра хорошо сыграть»

сегодня, 20:07
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Загреб)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАЗавтра в 23:00 Не начался

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко поделился мнением о предстоящем матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы против загребского «Динамо».

Да, задач [эта игра] не решает, тем не менее футболисты всегда должны быть профессионалами, стремиться к победе и побеждать. Может что-то не получаться, но всегда нужно стараться выигрывать и проявлять свои лучшие качества. В любом случае это рейтинговые очки, престиж свой и клубный. Поэтому надо сделать всё возможное, чтобы завтра хорошо сыграть.

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Беспределов
Беспределов
сегодня в 23:55
Гончаренке надоел беспредел
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 22:49, ред.
В уважительно тоне отвечу. Речь идет не о тратах вообще, а конкретно под эту ЛЧ. Так было озвучено менеджментом. Куплены Малком ( 40 млн) + Вендел (20 млн) + Ловрен (10 млн) , итого 70 млн. Это только покупки под ЛЧ ( за 1 золотое очко). Но ведь все они , и кто играл, и кто не играл в ЛЧ на контрактах получали зарплату. По зарплатной ведомости ( сумма всех контрактов) около 60 млн евро. Итого, на 1 очко в ЛЧ в 2020 году потрачено из средств госбюджета около 130 млн евро. Где ошибка в расчетах? А 1-18 написано через - , а не через :, значит это очки набранные из возможных, а не мячи. Я же не виноват, что они совпали с рекордом Спартака всех времен. Заметь, ч не сопоставлял с соперниками Зенита, я только соотнес с реалиями РПЛ и все. Теперь по поводу твоего "заблуждения" . В настоящий момент владельцами ПФК ЦСКА являются частное лицо Гинер ( около 30%), частная структура X-holding ( около 20% - оплатила трансферы этого года частично, а частично это отчисления УЕФА) и около 50 % у инвестиционного фонда ВЭБ, который продает свою долю акций (Гинер выкупил около 7% - это было предусмотрено). Что касается Почта Банка , то эта структура арендует офисы у ПФК ЦСКА. Надеюсь та понимаешь, что аренда в Москве недвижимости стоит денег и немалых. То-есть это не подачка, а заработок со сдачи в аренду (как квартиру сдаешь и получаешь деньги за это). То-есть, вложения госденег в ПФК не было. Что касается выступления в ЛЕ, то это, безусловно провал , примерно такой же глубины как и Зенита. Но деньги то совсем другие. В ЦСКА у Влашича контракт 1,5 млн евро. в Зените за такие деньги, никто из раздевалки не выйдет. Я думаю ты понимаешь почему. Я старался пояснить все максимально доходчиво , без унижения, если мне это удалось, я рад,
dzvinka
dzvinka
сегодня в 21:43
ну про Динамо то, Витя уже знает все, или почти все?!)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 21:29
Отвечу на 2 твоих поста разом, ага? Хорошо ты посчитал миллионы Зенита, всё скучковал, что мог. Не посмотрел только, сколько стОят соперники.
И не посчитал, сколько потратил ЦСКА уже государственных почтовых денег и сколько набрал очков в группе ЛЕ, где 2 команды из трёх беднее армейцев в разы.
Что касается легендарных 1-18, то это далеко не 1 очко из 18, как ты подаёшь.
Это была разница мячей, когда Спартак получил 6 баранок из 6. У Зенита же набрано 1 очко (позор, не спорю), но всё же это не совсем то...
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 21:05
Ну так сделай хоть раз что-то правильно,кто мешает? Хотя в отсутствии ряда игроков пафос чрезмерен.
4RT
4RT
сегодня в 20:43
После таких заявлений ,нужно срочно ставить на Загреб!😁
Сп62
Сп62
сегодня в 20:43
Раз спрашивают, то надо что то ответить. Всё нормально.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Zenit_84 (раскрыть)
сегодня в 20:42
Так вроде ваши ребята уже все слили, что возможно? Нет?
oFANATo
oFANATo ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 20:41
Вы вчера уже слили второму составу Боруссии, что бы повыше забраться в чемпе🤗
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ David Young (раскрыть)
сегодня в 20:41
Динамо Загреб по уровню игры и рейтингу это команда , безусловно уровня ЛЧ, не чета каким то слабакам вроде Зенита. Там вообще мрак. 1 очко из 18, рекорд 1-18 повторен!!!!
Cat01
Cat01
сегодня в 20:40
Лучше у себя в чемпионате сыграть лучше
oFANATo
oFANATo
сегодня в 20:40, ред.
У игроков ЦСКА которые нечасто играют будет шанс показать себя. Раз уж пять игроков основного состава остались в Москве.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 20:39
Возможно и так, а не поведаешь, ли нам осведомленный, а по какой причине Зенит слил все в ЛЧ, заплатив 130 млн евро за 1 очко в группе? Вот это тайна столетия
mihaluch
mihaluch
сегодня в 20:37
А в уме два последних матча чемпионата России.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 20:31
Сольют, шобы в чемпе повыше забраться...
VAN ARM
VAN ARM ответ David Young (раскрыть)
сегодня в 20:19
а с другой стороны это шанс молодым заявить о себе на международном уровне)) когда игра и не имеет значения))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 20:17
А раньше всё возвожное почему не делал?
Futurista
Futurista
сегодня в 20:13
Ну а что?)...пятерых из основы дома оставил...отмаза готова...теперь можно и порассуждать...
particular
particular
сегодня в 20:12
Как-то издевательски и лицемерно звучит речуга после оглашения списка оставленных в Москве...
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 20:12
Хорошо - это без разгрома.
David Young
David Young
сегодня в 20:09
"В любом случае это рейтинговые очки, престиж свой и клубный." - престиж страны в футбольном плане, прежде всего. Но скорее всего всё равно не победят. Динамо Загреб лучше всех из этой группы играет в ЛЕ, да и у ЦСКА уже мало мотивации победить. Так что будет игра с малым количеством голов, и Динамо Загреб не проиграет.
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 20:09
Как бы опять не сбежал картоха на родину. Гыгыгы
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 20:08
так что вам мешает?))
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 20:08
Удачи нашим ребятам!
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 20:08
Теперь это уже не интересно
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