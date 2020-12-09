Ганчаренко: «Надо сделать всё возможное, чтобы завтра хорошо сыграть»

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко поделился мнением о предстоящем матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы против загребского «Динамо».
Да, задач [эта игра] не решает, тем не менее футболисты всегда должны быть профессионалами, стремиться к победе и побеждать. Может что-то не получаться, но всегда нужно стараться выигрывать и проявлять свои лучшие качества. В любом случае это рейтинговые очки, престиж свой и клубный. Поэтому надо сделать всё возможное, чтобы завтра хорошо сыграть.
И не посчитал, сколько потратил ЦСКА уже государственных почтовых денег и сколько набрал очков в группе ЛЕ, где 2 команды из трёх беднее армейцев в разы.
Что касается легендарных 1-18, то это далеко не 1 очко из 18, как ты подаёшь.
Это была разница мячей, когда Спартак получил 6 баранок из 6. У Зенита же набрано 1 очко (позор, не спорю), но всё же это не совсем то...
И не посчитал, сколько потратил ЦСКА уже государственных почтовых денег и сколько набрал очков в группе ЛЕ, где 2 команды из трёх беднее армейцев в разы.
Что касается легендарных 1-18, то это далеко не 1 очко из 18, как ты подаёшь.
Это была разница мячей, когда Спартак получил 6 баранок из 6. У Зенита же набрано 1 очко (позор, не спорю), но всё же это не совсем то...