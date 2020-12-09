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Евсеев: «„Краснодар“ сделал результаты этого сезона в ЛЧ более приемлемыми»

сегодня, 18:16
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)0 : 0Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивЗакончился 1-й тайм

Бывший тренер «Уфы» Вадим Евсеев оценил выступление «Краснодара» в Лиге чемпионов, а также поделился мнением о предстоящем матче «Локомотива» против «Баварии».

Сегодня для наших клубов заканчивается сезон в Лиге чемпионов. Очень хочу, чтобы «Локомотив» смог прыгнуть выше головы и увезти из Мюнхена достойный результат. Сделать то, что сделал «Краснодар». Мы радовались, что у России впервые три клуба в Лиге Чемпионов и именно «Краснодар» сделал результаты этого сезона более приемлемыми.

Никто из клубов ранее не сталкивался с коронавирусом. Пандемия заставила нас смотреть на многое по-иному: подготовка к сезону, реакция, когда у тебя внезапно выпадают основные игроки, внешне совершенно здоровые. «Краснодар» получил такой опыт в полном объёме. Из-за проблем с составом против «Севильи» играли ребята из «Краснодара-2». И критика в адрес клуба была в тот период необоснованной. С «Ренном» и «Челси» состав был уже знакомым, удалось набрать очки и выйти в Лигу Европы.

В пользу «Краснодара» сыграл и дебют. Новичку прощается многое, несмотря на критику команда не боялась за результат, не боялась играть с сильными клубами в своей группе. Клуб хотел попасть в Лигу чемпионов и показать себя, ему это удалось. «Краснодар» простился с турниром красиво. Жду, что «Локомотив» тоже может сделать этот вечер позитивным.

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Все комментарии
МапС
МапС
сегодня в 19:45
Скажем так - дебют быков в ЛЧ удался. Хоть и не выход из группы, но всё же весенняя стадия ЛЕ тоже неплохо. Удачи команде!
Vik_ont25
Vik_ont25
сегодня в 19:33
Добавлю от себя. Осенью "Краснодар" играл в чемпионате России и ЛЧ. Еле выползли. А весной еще и кубок России. Вопрос. Сколько ныне " аплодирующих" будет поливать команду грязью в недалеком будущем?
Z. Kramer
Z. Kramer
сегодня в 19:31
Краснодар СВОЙ результат сделал приемлемым, не надо ту обобщать.
Союзник противников
Союзник противников ответ viv (раскрыть)
сегодня в 19:19
А нас должны волновать проблемы "Ренна"? У нас своих хватает.Исходя из этой логики,в матче с испанцами-не повезло.Как и вчера пропустили необязательный гол.Видишь,ещё плюс тра очка,если судить по твоей схеме.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 19:06
Жаль,что Витёк не улучшит общее впечатление завтра;тем более,что Влашич играть не будет.
beefs
beefs
сегодня в 18:51
вчера дружно обливали грязью, сегодня поют оды...
viv
viv
сегодня в 18:48, ред.
После пятого тура из 15 очков набрать 4 очка и оформить выход в плей-офф честно говоря гордиться тут нечем. Просто сильно повезло, что Ренн ещё хуже.
holms918
holms918
сегодня в 18:33
Игры с участием "Краснодара" всегда смотреть интересно.
Cat01
Cat01
сегодня в 18:28
Концовка удалась ещё две игры удачи
David Young
David Young
сегодня в 18:22
Краснодар действительно выступает лучше всех российских клубов. Локомотив тоже не опозорился, поскольку пока что не был ни разу разгромлен, и смог не проиграть в трёх матчах, ничего сверх выдающегося, но всё равно достойное выступление в целом. ЦСКА провалил Лигу Европы, ничего особенно хорошего не показав. Зенит провалился ещё больше чем ЦСКА, умудрился даже быть разгромленным не особо сильным Брюгге.
Red blu
Red blu
сегодня в 18:19
Удачи Быкам в плей офф ЛЕ
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 18:19
всего лишь ложка мёда))
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