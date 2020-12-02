ГлавнаяНовости

Опубликовано последнее сообщение Диего Марадоны

02 декабря 2020, 17:36

Опубликовано последнее аудиосообщение легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны, который ушел из жизни 25 ноября в возрасте 60 лет.

Сообщение было отправлено Марио Бодри, нынешнему спутнику Вероники Охеды, которая является экс-женой бывшего форварда. У Охеды и Марадоны есть общий сын — семилетний Диего Фернандо.

Привет, Марио. Это Диего. Может, ты сочтёшь эти слова невероятными, но я вижу, что Веронике хорошо. Позаботься о ней и о моём ангеле Диего, которому нет равных.

Все новости
Клубы АПЛ не смогут подписывать игроков младше 18 лет из-за Брексита
03 декабря Комментарии15
Терри получил жёлтую карточку впервые за 1014 дней
01 декабря ФотоВидеоКомментарии4
ОфициальноСтала известна дата проведения выборов президента «Барселоны»
30 ноября Комментарии11
«Реал» вылетел в Киев на матч ЛЧ с «Шахтером»
30 ноября ВидеоКомментарии4
ОфициальноНа тренировочной базе «Ромы» нашли бомбы времён Второй мировой войны
28 ноября ФотоКомментарии10
ОфициальноИгроки Серии А выйдут в траурных повязках в память о Марадоне
27 ноября Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Rheinfall
Rheinfall
02 декабря в 18:04
Земля пухом... Без комментариев.
112910415
112910415
02 декабря в 18:00
красиво и трогательно, похоже на прощание
cska vperiod
cska vperiod
02 декабря в 17:50
Печально, будто чувствовал конец.
Mangur
Mangur
02 декабря в 17:46
Без комментариев. Успокойся с миром - Гений Футбола.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
02 декабря в 17:43
Очень жаль Диего,рано ушёл!
Introvert
Introvert
02 декабря в 17:39
Уважаемая администрация, я тоже хочу себе азиатскую фору, египетскую силу и прочие плюшки нового КП.
Что мне для этого нужно сделать?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100