Опубликовано последнее сообщение Диего Марадоны

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02 декабря 2020, 17:36

Опубликовано последнее аудиосообщение легендарного аргентинского футболиста , который ушел из жизни 25 ноября в возрасте 60 лет.

Сообщение было отправлено Марио Бодри, нынешнему спутнику Вероники Охеды, которая является экс-женой бывшего форварда. У Охеды и Марадоны есть общий сын — семилетний Диего Фернандо.