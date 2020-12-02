Опубликовано последнее сообщение Диего Марадоны

Опубликовано последнее аудиосообщение легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны, который ушел из жизни 25 ноября в возрасте 60 лет.
Сообщение было отправлено Марио Бодри, нынешнему спутнику Вероники Охеды, которая является экс-женой бывшего форварда. У Охеды и Марадоны есть общий сын — семилетний Диего Фернандо.
Привет, Марио. Это Диего. Может, ты сочтёшь эти слова невероятными, но я вижу, что Веронике хорошо. Позаботься о ней и о моём ангеле Диего, которому нет равных.
Что мне для этого нужно сделать?
Что мне для этого нужно сделать?