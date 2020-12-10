Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов

По итогам 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов стали известны все участники 1/8 финала турнира.
Сеяные: «Бавария», «Челси», «Боруссия» Дортмунд, «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Пари Сен-Жермен», «Реал».
Несеяные: «Аталанта», «Барселона», «РБ Лейпциг», «Порту», «Севилья», «Лацио», «Атлетико», «Боруссия» Менхенгладбах.
Жеребьёвка состоится 14 декабря.
Но кто знает ... Милан получал камбэк и ПСЖ тоже помнит)... это игра на вылет и там все может произойти, всякая там магия :) как 2-8 так и 8-2 ))))
Барселона-Бавария будет и Реал - Аталанта, может ПСЖ подсуетят кого нить помягче )))
Но кто знает ... Милан получал камбэк и ПСЖ тоже помнит)... это игра на вылет и там все может произойти, всякая там магия :) как 2-8 так и 8-2 ))))
Барселона-Бавария будет и Реал - Аталанта, может ПСЖ подсуетят кого нить помягче )))
Бавария - Порту,.... Ливерпуль - Севилья,..... Челси - Лейпциг,.... Боруссия Д - Барселона,..... Ювентус - Боруссия М,.... Реал - Аталанта,...... Ман Сити - Лацио,....... ПСЖ - Атлетико
Бавария - Порту,.... Ливерпуль - Севилья,..... Челси - Лейпциг,.... Боруссия Д - Барселона,..... Ювентус - Боруссия М,.... Реал - Аталанта,...... Ман Сити - Лацио,....... ПСЖ - Атлетико
но все зависит от того кто будет тренером у Барсы,если Эрнесто то можно и на финал даже с таким составом дойти,посмотрим.
но все зависит от того кто будет тренером у Барсы,если Эрнесто то можно и на финал даже с таким составом дойти,посмотрим.
Но узнаем только лишь 14 декабря
Но узнаем только лишь 14 декабря
2:8 помнишь?
2:8 помнишь?
Атлетико далеко не подарок, они непредсказуемы.
Неплохим вариантом будет, если Барса попадется. Об обороне не думают + крайне нестабильны, если сравнивать с МС. На команды послабее не рассчитываю, эконом-экспериментальные режимы часто оборачиваются провалом.
Атлетико далеко не подарок, они непредсказуемы.
Неплохим вариантом будет, если Барса попадется. Об обороне не думают + крайне нестабильны, если сравнивать с МС. На команды послабее не рассчитываю, эконом-экспериментальные режимы часто оборачиваются провалом.
Челси-Аталанта
Боруссия Д-Севилья
Ювентус-Лейпциг
Ливерпуль-Атлетико
МС-Боруссия М
ПСЖ-Порту
Реал-Лацио
Челси-Аталанта
Боруссия Д-Севилья
Ювентус-Лейпциг
Ливерпуль-Атлетико
МС-Боруссия М
ПСЖ-Порту
Реал-Лацио