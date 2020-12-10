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Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов

сегодня, 01:16

По итогам 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов стали известны все участники 1/8 финала турнира.

Сеяные: «Бавария», «Челси», «Боруссия» Дортмунд, «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Пари Сен-Жермен», «Реал».

Несеяные: «Аталанта», «Барселона», «РБ Лейпциг», «Порту», «Севилья», «Лацио», «Атлетико», «Боруссия» Менхенгладбах.

Жеребьёвка состоится 14 декабря.

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truffagldino
truffagldino
сегодня в 15:13
Аталанта - ПСЖ другого варианта не вижу.
Найманчик
Найманчик
сегодня в 14:41
Ждем Бавария вс Барса! И повторение прошлогоднего 8-2)
oFANATo
oFANATo
сегодня в 13:12
Ждем жеребьевку......
boris_spartak
boris_spartak
сегодня в 12:19
Ротору было не обидно, а вот Баварии как-то западло.
KamazOMvMOZG
KamazOMvMOZG
сегодня в 12:15, ред.
Все захотят Барсу вытащить в соперники))) ... ох дожились....времена )
Но кто знает ... Милан получал камбэк и ПСЖ тоже помнит)... это игра на вылет и там все может произойти, всякая там магия :) как 2-8 так и 8-2 ))))
Барселона-Бавария будет и Реал - Аталанта, может ПСЖ подсуетят кого нить помягче )))
Indian
Indian
сегодня в 11:35
Вот теперь посмотрим нормальный футбик, без мазохизма
Мessi 10
Мessi 10
сегодня в 11:30
Не так давно соперники хватались за головы узнав, что попали на Барсу, сейчас же, наверняка, будут об этом мечтать(
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина ответ da da da (раскрыть)
сегодня в 10:52
если будет Хави,то можно смело взять Ушастого... а кто у Барсы ушастый? Правильно - Месси! ахаха!
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 10:50
не помню, в космосе был.
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина ответ allemz (раскрыть)
сегодня в 10:49
с Барселоной даже Порто мечтает,но пока что не суждено. Вот сейчас спроси у любого тренера с кем бы встетиьться хотели,каждый бы ответил Барса и Реал. Но мадридцы всё же будут более сложными,чем бесхребетники с радужного побережья.Пожалуй Барса и Порто самые пресамые желаемые кусочки.
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина ответ da da da (раскрыть)
сегодня в 10:47
помним угловой и помним 2-8,так это ещшё Барса была на пике,судя по нынешним матчам.
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
сегодня в 10:44
посмотрел кто нам может достаться(Атлетико, Боррусия М,Порту,Севилья,Лейпциг) и как то стало грустно,ведь эти команды проходные,из всех Атлетико самый мощный,но мы то знаем,как для них всё печально заканчивалось. Всё таки надо было Барсу не так крупно обыгрывать,хоть соперник достойный попался в 1/8.
БАРСА месси
БАРСА месси
сегодня в 10:14
Барса челси
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:11
Как всегда, комплектами немцы, испанцы, чуть меньше итальянцев с нагличанами...
particular
particular
сегодня в 09:57, ред.
Что посеют, то и пожнём... Учитывая специфику сезона - это лучшие и они достойны разыграть финальную пульку...
DXTK
DXTK
сегодня в 09:01
если Барса не попадет на Боруссию или Челси, то вылетит в 1/8, с этими соперниками есть шанс на след стадию.

Бавария - Порту,.... Ливерпуль - Севилья,..... Челси - Лейпциг,.... Боруссия Д - Барселона,..... Ювентус - Боруссия М,.... Реал - Аталанта,...... Ман Сити - Лацио,....... ПСЖ - Атлетико
Richard von Rammstein
Richard von Rammstein ответ da da da (раскрыть)
сегодня в 08:54
Ахаха, против Ливерпуля с Баварией есть шансы, насмешил) в этих матчах Барселона опять будет разгромлена. Кстати, Киммих полностью заменил Тьяго, просто он часть сезона из-за травм пропустил
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 08:19
Тут явных аутсайдеров нет.
А чемпион то не настоящий
А чемпион то не настоящий
сегодня в 05:52
Барселону все хотят получить)))))
амурец
амурец
сегодня в 04:55
весело будет
da da da
da da da ответ allemz (раскрыть)
сегодня в 02:36
Барса стилистически удобна для МС,а Ливерпуль Барса уже обыгрывала если что,Бавария сейчас уже слабже стала,Тьяго ушел.
но все зависит от того кто будет тренером у Барсы,если Эрнесто то можно и на финал даже с таким составом дойти,посмотрим.
eleven LC
eleven LC ответ Мешок Аньелли (раскрыть)
сегодня в 02:19
Идеально!
Но узнаем только лишь 14 декабря
eleven LC
eleven LC ответ da da da (раскрыть)
сегодня в 02:17
У Барсы есть шансы против Баварии?????
2:8 помнишь?
allemz
allemz ответ da da da (раскрыть)
сегодня в 01:49
Логика железная. Если у Барсы есть шансы пройти ее главных обидчиков: Ливерпуль и Баварию, то против МС во главе с твоим лысым любимцем-чудотворцем их нет.
Атлетико далеко не подарок, они непредсказуемы.

Неплохим вариантом будет, если Барса попадется. Об обороне не думают + крайне нестабильны, если сравнивать с МС. На команды послабее не рассчитываю, эконом-экспериментальные режимы часто оборачиваются провалом.
Imrebellion
Imrebellion
сегодня в 01:44
Немецкая и испанская четверка, английское и итальянское трио + ПСЖ и Порту) жаль не прошлогодний Лион) в идеале МЮ и Интер должны были замыкать...но увы, пока слабы оказались. Будет смешно если Порту попадется кому-то и без того фаворитов турнира (Баварии и Ливерпулю, например)
da da da
da da da
сегодня в 01:32
у Барсы есть шансы против БД,Челси и Ливерпуля с Баварией,а вот против ПСЖ и МС нет,Атлетико и Севилья будут "подарком" для любого клуба))
Мешок Аньелли
Мешок Аньелли
сегодня в 01:24
Бавария-Барселона
Челси-Аталанта
Боруссия Д-Севилья
Ювентус-Лейпциг
Ливерпуль-Атлетико
МС-Боруссия М
ПСЖ-Порту
Реал-Лацио
allemz
allemz
сегодня в 01:22
С Барселоной было бы неплохо сыграть.
David Young
David Young
сегодня в 01:19
В целом ожидаемо. Выходы Ред Булл Лейпцига и Боруссии Мёнхенгладбаха в плей-офф являются единственными неожиданностями. Эти две команды, а также Лацио и Порту, являются наиболее выгодными командами для любом из сеяных команд, но и с ними придётся непросто.
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
сегодня в 01:17
Хороший набор команд
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