Клубы АПЛ не смогут подписывать игроков младше 18 лет из-за Брексита

В Английской Премьер-Лиге вводятся новые правила касательно подписания молодых игроков.
В связи с выходом Великобритании из Евросоюза с 1 января 2021 года английские клубы больше не смогут осуществлять трансферы игроков, возраст которых не достиг 18 лет.
Также будут введены ограничения по подписанию футболистов младше 21 года – не более 3 игроков в каждое трансферное окно.
Отмечается, что все иностранцы должны иметь определенное количество баллов для того, чтобы получить право на работу в Великобритании. Баллы зарабатываются на основе количества проведенных матчей за сборную своей страны, а также места национальной команды в рейтинге ФИФА.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Замечательный закон. Надо срочно перенять.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Замечательный закон. Надо срочно перенять.
И нарушение у Вас тоже присутствуют, соответственно о снятие пока рано говорить.
И нарушение у Вас тоже присутствуют, соответственно о снятие пока рано говорить.