Клубы АПЛ не смогут подписывать игроков младше 18 лет из-за Брексита

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03 декабря 2020, 14:16

В Английской Премьер-Лиге вводятся новые правила касательно подписания молодых игроков.

В связи с выходом Великобритании из Евросоюза с 1 января 2021 года английские клубы больше не смогут осуществлять трансферы игроков, возраст которых не достиг 18 лет.

Также будут введены ограничения по подписанию футболистов младше 21 года – не более 3 игроков в каждое трансферное окно.