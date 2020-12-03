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Клубы АПЛ не смогут подписывать игроков младше 18 лет из-за Брексита

03 декабря 2020, 14:16

В Английской Премьер-Лиге вводятся новые правила касательно подписания молодых игроков.

В связи с выходом Великобритании из Евросоюза с 1 января 2021 года английские клубы больше не смогут осуществлять трансферы игроков, возраст которых не достиг 18 лет.

Также будут введены ограничения по подписанию футболистов младше 21 года – не более 3 игроков в каждое трансферное окно.

Отмечается, что все иностранцы должны иметь определенное количество баллов для того, чтобы получить право на работу в Великобритании. Баллы зарабатываются на основе количества проведенных матчей за сборную своей страны, а также места национальной команды в рейтинге ФИФА.

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pomor45
pomor45
03 декабря в 21:44
Отмечается, что все иностранцы должны иметь определенное количество баллов для того, чтобы получить право на работу в Великобритании.
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Замечательный закон. Надо срочно перенять.
Introvert
Introvert
03 декабря в 18:24
No One 17 & Under Admitted
cska vperiod
cska vperiod
03 декабря в 17:56
Теперь бриты будут подписывать наших молодых типа Чалова и кутепова.
BDA81
BDA81
03 декабря в 17:34
Всё таки нравиться мне как рулят в АПЛ,всё по делу. Только в РПЛ не знают что сами творят, вернее знают и творят без наказано ))
ДСА
ДСА
03 декабря в 15:38
Ну и правильно, незачем молодых игроков переманивать.
NEADEKVAT
NEADEKVAT ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
03 декабря в 15:03
Да, большая разница. Путинские импортозаместят разве что животноводство)
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
03 декабря в 14:45
Выход из Евросоюза - в любом случае умный ход. Понятно, что к нему надо привыкнуть, и это скажется на АПЛ в некоторой степени.
Союзник противников
Союзник противников
03 декабря в 14:36
Лимит,везде лимит...Но лишь у нас футбол трещит.По швам.
particular
particular
03 декабря в 14:33
Британцы чтут законы и правила, хотя иногда их соблюдение добавляет в их жизнь немного мазохизма 🤔
Аpбитр
Аpбитр ответ Footbolista (раскрыть)
03 декабря в 14:25, ред.
Добрый день. Да на премодерации.
И нарушение у Вас тоже присутствуют, соответственно о снятие пока рано говорить.
Footbolista
Footbolista
03 декабря в 14:23
OK...удалите мой аккаунт ...если это возможно...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
03 декабря в 14:22
Крепко за них взялись...
shlomo
shlomo
03 декабря в 14:20
Серьезное ограничение, но думаю, что лазейки находить будут...
Legend 6
Legend 6
03 декабря в 14:20
Ну и брексит с ними...
viv
viv
03 декабря в 14:19
Что такое не везёт и как с этим бороться?
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