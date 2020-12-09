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Максименко получил награды «Золотой кабан» и «Гладиатор года»

сегодня, 22:21

На «Открытие Арене» состоялась церемония вручения традиционных наград лучшему игроку «Спартака» прошлого сезона по версии болельщиков. Об этом сообщает официальный сайт московского клуба.

Голкипер «Спартака» Александр Максименко получил награды «Золотой кабан» и «Гладиатор года».

Благодарю болельщиков, которые за меня проголосовали. Очень приятно получить сразу и «Кабана», и «Гладиатора». Постараюсь оправдать надежды зрителей и в этом сезоне, буду делать все возможное на благо «Спартака»!

Максименко получил награды «Золотой кабан» и «Гладиатор года»

«Золотой кабан» вручается с 2002 года. Традиция зародилась на сайте болельщиков красно-белых «ВВ». Обладателем награды становились Владимир Бесчастных, Егор Титов, Войцех Ковалевски, Роман Павлюченко, Стипе Плетикоса, Алекс, Веллитон, Андрей Дикань, Дмитрий Комбаров, Юра Мовсисян, Квинси Промес, Массимо Каррера, Луис Адриано и Георгий Джикия.

«Гладиатор года» моложе: он был учрежден в 2017 году интернет-форумом спартаковских болельщиков. Первым обладателем приза стал Денис Глушаков, затем он доставался Квинси Промесу и Георгию Джикии.

Напомним, что ранее Максименко стал новым капитаном молодежной сборной России.

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Все комментарии
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
сегодня в 22:59
Подложили свинью)
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 22:48
Удачи Саня, ты лучший
Cat01
Cat01
сегодня в 22:45
Слишком много наград! Так продолжать,!
ЛЬВОВ НА МЯСО
ЛЬВОВ НА МЯСО ответ n272nm (раскрыть)
сегодня в 22:44
Ну уж куда там Максименко до золотых яиц Дзюбы! Вот где символизм зарыт)))
https://s5o.ru/storage/simple/ru/edt/af/d4/3c/b1/rue96824d7ef6.jpg
n272nm
n272nm
сегодня в 22:38
Уже 18 лет вручают лучшему игроку свинью. Символично:))))
Блоссия
Блоссия
сегодня в 22:35
Удачи!
Faustello
Faustello
сегодня в 22:35
Ну молодец парень, молодец!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Vasya Oblomov (раскрыть)
сегодня в 22:30
А как специалист ответь мне, почему кабан, а не хряк? Кабан же дикий, а хряк вроде домашний. Уточни
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 22:28
Золотой хряк года))
beefs
beefs
сегодня в 22:27
охотник какой то а не футболист...
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 22:25, ред.
Без Максименки болтались бы уже месте так на 11 - 12. Тащит Спартак в каждом матче. Гыгыгы
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
сегодня в 22:25
Кабанчика по делу дали 😀
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 22:22
Молоток,так держать!
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