Максименко получил награды «Золотой кабан» и «Гладиатор года»

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сегодня, 22:21

На «Открытие Арене» состоялась церемония вручения традиционных наград лучшему игроку «Спартака» прошлого сезона по версии болельщиков. Об этом сообщает официальный сайт московского клуба.

Голкипер «Спартака» получил награды «Золотой кабан» и «Гладиатор года».

Благодарю болельщиков, которые за меня проголосовали. Очень приятно получить сразу и «Кабана», и «Гладиатора». Постараюсь оправдать надежды зрителей и в этом сезоне, буду делать все возможное на благо «Спартака»!

«Золотой кабан» вручается с 2002 года. Традиция зародилась на сайте болельщиков красно-белых «ВВ». Обладателем награды становились Владимир Бесчастных, Егор Титов, Войцех Ковалевски, Роман Павлюченко, Стипе Плетикоса, Алекс, Веллитон, Андрей Дикань, Дмитрий Комбаров, Юра Мовсисян, Квинси Промес, Массимо Каррера, Луис Адриано и Георгий Джикия.

«Гладиатор года» моложе: он был учрежден в 2017 году интернет-форумом спартаковских болельщиков. Первым обладателем приза стал Денис Глушаков, затем он доставался Квинси Промесу и Георгию Джикии.

Напомним, что ранее Максименко стал новым капитаном молодежной сборной России.