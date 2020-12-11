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«Валенсия» хочет подписать Хесе

сегодня, 00:30

Нападающий Хесе расторг контракт с ПСЖ. Испанец находится в статусе свободного агента.

Как сообщается, интерес к футболисту проявляет «Валенсия». Испанский клуб испытывает финансовые трудности, поэтому ищет варианты усиления состава на рынке свободных агентов. Представители «летучих мышей» уже связались с агентом игрока для переговоров.

Отмечается, что предложение «Валенсии» является не самым лучшим в финансовом плане, однако клуб готов предложить Хесе важную роль в команде. У форварда есть варианты продолжения карьеры в «Лас-Пальмасе» и ОАЭ, но руководство «Валенсии» надеется, что испанец выберет именно их клуб.

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Все комментарии
Mangur
Mangur
сегодня в 01:12
Если рукоаодство считает, Хосе нужен Валенсии это их выбор.
drug01
drug01
сегодня в 00:57
Надо хорошо подумать и затем решать
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
сегодня в 00:55
Ну в псж он просто сидел на шикарном контракте и забил на футбол....а тут предлагают всё наоборот - начать играть в футбол за гроши))
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
сегодня в 00:46
Пусть пробуют подписать
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