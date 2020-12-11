«Валенсия» хочет подписать Хесе

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сегодня, 00:30

Нападающий Хесе расторг контракт с ПСЖ . Испанец находится в статусе свободного агента.

Как сообщается, интерес к футболисту проявляет «Валенсия». Испанский клуб испытывает финансовые трудности, поэтому ищет варианты усиления состава на рынке свободных агентов. Представители «летучих мышей» уже связались с агентом игрока для переговоров.