«Валенсия» хочет подписать Хесе

Нападающий Хесе расторг контракт с ПСЖ. Испанец находится в статусе свободного агента.
Как сообщается, интерес к футболисту проявляет «Валенсия». Испанский клуб испытывает финансовые трудности, поэтому ищет варианты усиления состава на рынке свободных агентов. Представители «летучих мышей» уже связались с агентом игрока для переговоров.
Отмечается, что предложение «Валенсии» является не самым лучшим в финансовом плане, однако клуб готов предложить Хесе важную роль в команде. У форварда есть варианты продолжения карьеры в «Лас-Пальмасе» и ОАЭ, но руководство «Валенсии» надеется, что испанец выберет именно их клуб.