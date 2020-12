Полузащитник «Манчестер Юнайтед» признан лучшим футболистом в АПЛ по итогам ноября.

26-летний футболист в ноябре провел 4 матча в АПЛ , забил 4 гола и сделал одну результативную передачу.

Introducing your @EASPORTSFIFA Player of the Month for November...



✨ @B_Fernandes8 ✨#PLAwards pic.twitter.com/0JgM33blYu