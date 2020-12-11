ГлавнаяНовости

Видаль: «Будем стараться, чтобы выиграть Скудетто»

вчера, 16:00

Полузащитник «Интера» Артуро Видаль заявил, что миланский клуб будет бороться за Скудетто в этом сезоне.

Было очень грустно упустить такой уникальный шанс пройти в квалификацию плей-офф Лиги чемпионов.

Но мы встанем и будем учиться на своих ошибках, стараясь изо всех сил и вкладывая все силы в каждую игру, чтобы выиграть Скудетто.

Все новости
Леманн: «Нынешнее положение „Арсенала“ худшее за последние десятилетия»
Вчера, 23:48 Комментарии3
Ибрагимович: «„Милан“ до сих пор ничего не выиграл, это нужно иметь в виду»
Вчера, 22:57 Комментарии9
Сульшер отреагировал на слова Райолы о том, что для Погба в МЮ всё кончено
Вчера, 20:49 Комментарии2
Коке: «Может быть, Суарес сумеет убедить Месси перейти в „Атлетико“»
Вчера, 20:15 Комментарии18
Индзаги: «Тот, кому выпадет „Лацио“ в плей-офф ЛЧ, не обрадуется»
Вчера, 18:24 Комментарии9
Клопп — о расписании: «Это как было настоящей битвой, так ею и останется»
Вчера, 18:02 Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
juvenale
juvenale ответ Artemon9 (раскрыть)
вчера в 22:31
игра в ек интера никакое отношение к Италии не имеет)))
Бубнин
Бубнин
вчера в 20:56
"Надо хорошо играть, забивать больше голов."
Artemon9
Artemon9 ответ juvenale (раскрыть)
вчера в 20:16
Ну тогда объясню на примере сборной. Ты можешь, допустим, в матче Италия - Германия болеть за итальянцев, но в той же самой игре желать неудачи отдельным игрокам, представляющих Интер? Сомневаюсь. Иначе сборную ждёт неудача.
Вот для меня ЕК- это сборная Италии.
Dirty_Harry
Dirty_Harry
вчера в 19:41
Из за выходок этого идиота важные очки потеряли с Реалом, сожалеет он, теперь рвать и метать должен
Juve14
Juve14 ответ Artemon9 (раскрыть)
вчера в 19:20
Не 3:0 а 0:3, т.к. Мы их на их поле разгромили, это важно)
juvenale
juvenale ответ Artemon9 (раскрыть)
вчера в 19:13
хз я тоже всю жизнб поддерживаю сборную Италии и Ювентус,но интер я просто морально не могу поддерживать
djaich
djaich
вчера в 19:02
Видаль оба гола в свои ворота в первом матче с "Боруссией" организовал, команда из за него 2 очка потеряла, а теперь ему "очень грустно". Что то он не очень надежды оправдывает своей игрой.
Artemon9
Artemon9 ответ juvenale (раскрыть)
вчера в 18:58
Это уже произошло. Какой смысл гадать как бы было? Это был странный год: радость победы на ЧМ и надежды, что в Италии на этом фоне перестанут заниматься фигнёй, и оставят в покое Ювентус. Но этого не произошло. Это просто надо принять и развиваться.
Я не могу поддерживать реал или боруссию, или мю, или ливерпуль, или ещё кучу других клубов, даже если они играют с интером.
Я всю жизнь болею за итальянский футбол в ек, и этого не изменить. А серия а - это другая история
juvenale
juvenale ответ Artemon9 (раскрыть)
вчера в 18:52
какие 5 лет)))у Юве был лучший спонсорский контракт и мы были в тройке с Реалом и Барсой по доходам и где мы сейчас)))
Artemon9
Artemon9 ответ juvenale (раскрыть)
вчера в 18:50
Это не факт. Нужно искать позитив. Да, были потеряны 5 лет, но сейчас всё хорошо. Только надо полузащиту вместе с Паратичи гнать к чертям
juvenale
juvenale ответ Artemon9 (раскрыть)
вчера в 18:44
вот только если бы не фарсополли у юве было бы на несколько лч больше и по финансам были бы на равне с испанцами
Artemon9
Artemon9 ответ juvenale (раскрыть)
вчера в 18:41
Я не собираюсь под кого-то подстраиваться. Мне плевать что люди пишут на сайте. Это чисто для поддержания марки. Я болею за Ювентус сколько себя помню, с 1995 года, мне этого достаточно, чтобы знать чей я фанат.
А на счёт 9 лет, скажу следующее. Именно тот поддельный кальчополли заставил команду выиграть серию а 9 раз подряд. А тот, кто его организовал, сам страдает сейчас
juvenale
juvenale ответ Artemon9 (раскрыть)
вчера в 18:37
враг может быть милан, но после 2006 года поддерживать интер ....я даже не знаю как это назвать
juvenale
juvenale ответ Artemon9 (раскрыть)
вчера в 18:36
9 лет не нужно было быть в тонусе,а теперь нужно))ты зайди на итал сайт фанатский и напиши,что поддерживаешь интер в ек))))
Artemon9
Artemon9 ответ juvenale (раскрыть)
вчера в 18:33
я вот такой фанат Юве, а ты- другой. И что с этого? Я уважаю и поддерживаю итальянский футбол в еврокубках. Даже Буффон в 2010 в финале поддерживал Интер в матче с Баварией. Или он для тебя тоже не фанат Юве?
Artemon9
Artemon9 ответ juvenale (раскрыть)
вчера в 18:29
Мне надоело каждому из вас что-то объяснять. То, что Интер наш соперник и враг в серии А ещё не говорит о том, что нужно тупо болеть против них в еврокубках, поддерживая испанские и немецкие команды, которых я ненавижу ещё больше.
Объясняю тебе, если это сложно понять. Интер нам нужен для того, чтобы быть в тонусе, чтобы продолжать чемпионскую историю. Свету нужна тьма, дню нужна ночь, добру нужно зло.
Теперь понятно или снова сложно?
juvenale
juvenale ответ Artemon9 (раскрыть)
вчера в 18:29
фанат Юве никогда не будет интер поддерживать
Artemon9
Artemon9 ответ juvenale (раскрыть)
вчера в 18:18
Тебе не надоело задавать один и тот же вопрос в стопятидесятый раз?
Посмотри на профиль, и всё поймёшь
juvenale
juvenale ответ Artemon9 (раскрыть)
вчера в 18:11
а ты разве фанат Юве?
juvenale
juvenale
вчера в 18:11
сказал чилиец и бахнул стопарь
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина ответ Artemon9 (раскрыть)
вчера в 17:38
для кого позорное,а для Конте и Интера достойное... ахаха!
Альфамен
Альфамен ответ джувифейл (раскрыть)
вчера в 17:36
За забитый пенальти,как и за гол с игры,прибавляют единичку на табло.Ну это так,если вы вдруг не в курсе...
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
вчера в 17:33, ред.
апосля триумфа в ЛЧ,теперь надо замахнуться на скудето.
Artemon9
Artemon9 ответ джувифейл (раскрыть)
вчера в 16:53
Пенальти- часть игры. 3:0 случайными не бывают. Так что все разговоры о пенальти- ни о чём
Artemon9
Artemon9 ответ джувифейл (раскрыть)
вчера в 16:52
Я поддерживал Интер и желал им победы в каждом матче. Но это позор. Не занять даже 3 место
Artemon9
Artemon9 ответ джувифейл (раскрыть)
вчера в 16:51
15 очков порешали
джувифейл
джувифейл ответ Artemon9 (раскрыть)
вчера в 16:47
две пенки зарешали
Artemon9
Artemon9 ответ джувифейл (раскрыть)
вчера в 16:47
Ну как влетели 0:2, так и выиграли 3:0 на выезде
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 16:42
В Интер как-то не верится.
Little Caprice
Little Caprice
вчера в 16:37
Когда высказывается Видаль, я даже не сразу понимаю, о каком клубе идёт речь. Везде поиграть успел в последние лет 5.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100