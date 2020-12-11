Видаль: «Будем стараться, чтобы выиграть Скудетто»

Полузащитник «Интера» заявил, что миланский клуб будет бороться за Скудетто в этом сезоне.

Было очень грустно упустить такой уникальный шанс пройти в квалификацию плей-офф Лиги чемпионов.

Но мы встанем и будем учиться на своих ошибках, стараясь изо всех сил и вкладывая все силы в каждую игру, чтобы выиграть Скудетто.