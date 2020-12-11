Видаль: «Будем стараться, чтобы выиграть Скудетто»

Полузащитник «Интера» Артуро Видаль заявил, что миланский клуб будет бороться за Скудетто в этом сезоне.
Было очень грустно упустить такой уникальный шанс пройти в квалификацию плей-офф Лиги чемпионов.
Но мы встанем и будем учиться на своих ошибках, стараясь изо всех сил и вкладывая все силы в каждую игру, чтобы выиграть Скудетто.
Вот для меня ЕК- это сборная Италии.
Вот для меня ЕК- это сборная Италии.
Я не могу поддерживать реал или боруссию, или мю, или ливерпуль, или ещё кучу других клубов, даже если они играют с интером.
Я всю жизнь болею за итальянский футбол в ек, и этого не изменить. А серия а - это другая история
Я не могу поддерживать реал или боруссию, или мю, или ливерпуль, или ещё кучу других клубов, даже если они играют с интером.
Я всю жизнь болею за итальянский футбол в ек, и этого не изменить. А серия а - это другая история
А на счёт 9 лет, скажу следующее. Именно тот поддельный кальчополли заставил команду выиграть серию а 9 раз подряд. А тот, кто его организовал, сам страдает сейчас
А на счёт 9 лет, скажу следующее. Именно тот поддельный кальчополли заставил команду выиграть серию а 9 раз подряд. А тот, кто его организовал, сам страдает сейчас
Объясняю тебе, если это сложно понять. Интер нам нужен для того, чтобы быть в тонусе, чтобы продолжать чемпионскую историю. Свету нужна тьма, дню нужна ночь, добру нужно зло.
Теперь понятно или снова сложно?
Объясняю тебе, если это сложно понять. Интер нам нужен для того, чтобы быть в тонусе, чтобы продолжать чемпионскую историю. Свету нужна тьма, дню нужна ночь, добру нужно зло.
Теперь понятно или снова сложно?
Посмотри на профиль, и всё поймёшь
Посмотри на профиль, и всё поймёшь