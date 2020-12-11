Ярошик: «ЦСКА не хватает мастерства, опытных игроков»

Бывший футболист ЦСКА и «Челси» Иржи Ярошик прокомментировал поражение армейцев в матче заключительного тура группового этапа Лиги Европы с загребским «Динамо» (1:3).
ЦСКА провалил Лигу Европы. Конечно, это никуда не годится. Команда должна бороться за выход из группы, вместо этого последнее место и ни одной победы за шесть матчей. Армейцам не хватает мастерства, опытных игроков — это делает разницу между средним и большим клубами. Выступление в Лиге Европы в очередной раз подтверждает — в Европе не стоит надеяться на фарт.
Команда будто не голодна до побед, нет искры в глазах. Порой соперника можно переиграть за счёт самоотдачи, но это не про сегодняшний ЦСКА. Я, как и остальные болельщики ЦСКА, могу лишь надеяться, что в следующей еврокубковой кампании команда выступит лучше. Грустить уж точно не стоит. Быстро забыть и идти дальше.
А опытных игроков не хватает потому что финансовая стратегия в ЦСКА предполагает покупку только молодых, перспективных игроков с возможностью дальнейшей выгодной продажи. Игроков старше 26 лет ЦСКА не покупает в принципе
А опытных игроков не хватает потому что финансовая стратегия в ЦСКА предполагает покупку только молодых, перспективных игроков с возможностью дальнейшей выгодной продажи. Игроков старше 26 лет ЦСКА не покупает в принципе
Пора начинать ревизию в команде и начинать нужно с тренера. Ганчаренко потерял нити управления уже давно. Команду надо тряхнуть как следует.
Всем здоровья.
Пора начинать ревизию в команде и начинать нужно с тренера. Ганчаренко потерял нити управления уже давно. Команду надо тряхнуть как следует.
Всем здоровья.