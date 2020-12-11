Ярошик: «ЦСКА не хватает мастерства, опытных игроков»

Бывший футболист ЦСКА и «Челси» прокомментировал поражение армейцев в матче заключительного тура группового этапа Лиги Европы с загребским «Динамо» (1:3).

ЦСКА провалил Лигу Европы. Конечно, это никуда не годится. Команда должна бороться за выход из группы, вместо этого последнее место и ни одной победы за шесть матчей. Армейцам не хватает мастерства, опытных игроков — это делает разницу между средним и большим клубами. Выступление в Лиге Европы в очередной раз подтверждает — в Европе не стоит надеяться на фарт.