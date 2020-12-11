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Ярошик: «ЦСКА не хватает мастерства, опытных игроков»

сегодня, 09:38
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Бывший футболист ЦСКА и «Челси» Иржи Ярошик прокомментировал поражение армейцев в матче заключительного тура группового этапа Лиги Европы с загребским «Динамо» (1:3).

ЦСКА провалил Лигу Европы. Конечно, это никуда не годится. Команда должна бороться за выход из группы, вместо этого последнее место и ни одной победы за шесть матчей. Армейцам не хватает мастерства, опытных игроков — это делает разницу между средним и большим клубами. Выступление в Лиге Европы в очередной раз подтверждает — в Европе не стоит надеяться на фарт.

Команда будто не голодна до побед, нет искры в глазах. Порой соперника можно переиграть за счёт самоотдачи, но это не про сегодняшний ЦСКА. Я, как и остальные болельщики ЦСКА, могу лишь надеяться, что в следующей еврокубковой кампании команда выступит лучше. Грустить уж точно не стоит. Быстро забыть и идти дальше.

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 12:11
В ЦСКА не хватает опытного и мудрого тренера.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 11:41
Тоже самое можно сказать про любой наш клуб
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 10:47
Четыре года прошло,а взорвавшие просторы РПЛ молодые игроки не повзрослели и не приобрели опыта? Оставьте этот бред,или распустите команду.
...а Ханчарэнка должен быть уволен.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 10:30
Два года как Гинер решил строить новую молодую команду. Что мы имеем ??? Кто добился прогресса можно по пальцам пересчитать : Дивеев, Кучаев и все. Обляков, Карпов , Ахметов - это просто тормоза , которые тащат команду вниз. Опытный Васин давно должен на даче огурчики с помидорчиками выращивать. Вчера мы увидели чего стоит наша молодежь без Влашича и Фернандеса. Только Щенников с Дивеевым старались, да еще Бистрович неплохо смотрелся, остальные просто провалили матч. Обляков два года играет без замен, а прибавки мастерства практически ноль. Ахметов - тоже не радует, у парня ни скорости , ни удара , с пасом проблемы.
Пора начинать ревизию в команде и начинать нужно с тренера. Ганчаренко потерял нити управления уже давно. Команду надо тряхнуть как следует.
Всем здоровья.
oFANATo
oFANATo ответ Литейный 4 (раскрыть)
сегодня в 10:26, ред.
    beefs
    beefs
    сегодня в 10:19
    Все правильно про блеск в глазах...
    ДАША Д
    ДАША Д
    сегодня в 10:14
    А считались фаворитами группы...
    sv_1969
    sv_1969 ответ Литейный 4 (раскрыть)
    сегодня в 10:04
      sv_1969
      sv_1969
      сегодня в 10:04
      Наверное ещё чего то не хватает))
      Литейный 4
      Литейный 4
      сегодня в 09:53
      Без Влашича кони середняки.
      oFANATo
      oFANATo
      сегодня в 09:52
      Опыт дело наживное.
      У ЦСКА много молодых игроков.
      Да и как показывает практика опытные игроки
      не всегда приносят пользу
      второй год подряд зениту никак не могут помочь, с опытом а набрали всего 1 очко в группе. Молодняк ЦСКА и то больше очков набрал и столько же очков сколько и опытные игроки Локо.
      Mangur
      Mangur
      сегодня в 09:51
      Может всю команду к хирургу сводить. И мешать ничто не будет.
      Трезвый повар
      Трезвый повар
      сегодня в 09:44
      Мастерства игрокам ЦСКА хватает. Почти весь состав игроки сборных
      А опытных игроков не хватает потому что финансовая стратегия в ЦСКА предполагает покупку только молодых, перспективных игроков с возможностью дальнейшей выгодной продажи. Игроков старше 26 лет ЦСКА не покупает в принципе
      Zenit_84
      Zenit_84
      сегодня в 09:40
      даже немотивированное Динамо обыграть не могут
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