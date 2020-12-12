Нападающий «Селтика» может заменить Ибрагимовича в «Милане»

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сегодня, 13:38

Нападающий «Селтика» может перейти в «Милан».

«Россонери» видят во французском форварде потенциальную замену , когда швец решит завершить карьеру. «Селтик» будет готов продать своего футболиста не менее чем за 30 млн евро.

В нынешнем сезоне Эдуар провёл 15 матчей во всех соревнованиях, записав на свой счет 7 голов и 2 результативные передачи. Ранее интерес к нападающему проявлял «Арсенал».