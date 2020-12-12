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Нападающий «Селтика» может заменить Ибрагимовича в «Милане»

сегодня, 13:38

Нападающий «Селтика» Одсонн Эдуар может перейти в «Милан».

«Россонери» видят во французском форварде потенциальную замену Златану Ибрагимовичу, когда швец решит завершить карьеру. «Селтик» будет готов продать своего футболиста не менее чем за 30 млн евро.

В нынешнем сезоне Эдуар провёл 15 матчей во всех соревнованиях, записав на свой счет 7 голов и 2 результативные передачи. Ранее интерес к нападающему проявлял «Арсенал».

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Все комментарии
barcamilan
barcamilan
сегодня в 18:41
швец?
Ozabot
Ozabot
сегодня в 14:47
22 года парнишке. Какая еще замена лидеру команды?
shlifen
shlifen
сегодня в 14:47
Слишком велика роль Ибры в Милане, чтобы его можно было заменить простым трансфером молодого форварда - которого видимо решил попиарить агент через СМИ. Ибрагимович ведь не просто форвард, он заставил всех игроков в клубе пахать ради побед. И не зря сейчас столько информации о том, что Ибра там чуть ли не главный "по физухе" и точно "главный в раздевалке".
22-летний форвард Селтика, даже результативность шведа, не факт что заменит. А роль Ибры в Милане - и подавно... Я уж не говорю о том, что в таком темпе как играет Ибрагимович - он ещё спокойно пару лет "попылит", а там возможно и новые таланты подоспеют =)) Скорее поверю в переход Одсона Эдуара в один из клубов АПЛ - и на островах останется, и на уровень выше перейдёт...
STVA 1
STVA 1
сегодня в 14:40
Ибра один!!
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 14:26
Замены Ибрагимовичу просто нет
drug01
drug01
сегодня в 14:22
Зачем менять пусть ещё поиграет
Caniggia
Caniggia
сегодня в 14:14
Ага, может быть ещё Марадону в Наполи ещё кто-то заменит? Великих нельзя заменить!
Mangur
Mangur
сегодня в 13:50
Сомневаюсь в полноценной замене
beefs
beefs
сегодня в 13:40
Ибра еще даст фору молодым...
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 13:40
Так равноценно не заменит
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