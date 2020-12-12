Нападающий «Селтика» может заменить Ибрагимовича в «Милане»

Нападающий «Селтика» Одсонн Эдуар может перейти в «Милан».
«Россонери» видят во французском форварде потенциальную замену Златану Ибрагимовичу, когда швец решит завершить карьеру. «Селтик» будет готов продать своего футболиста не менее чем за 30 млн евро.
В нынешнем сезоне Эдуар провёл 15 матчей во всех соревнованиях, записав на свой счет 7 голов и 2 результативные передачи. Ранее интерес к нападающему проявлял «Арсенал».
22-летний форвард Селтика, даже результативность шведа, не факт что заменит. А роль Ибры в Милане - и подавно... Я уж не говорю о том, что в таком темпе как играет Ибрагимович - он ещё спокойно пару лет "попылит", а там возможно и новые таланты подоспеют =)) Скорее поверю в переход Одсона Эдуара в один из клубов АПЛ - и на островах останется, и на уровень выше перейдёт...
22-летний форвард Селтика, даже результативность шведа, не факт что заменит. А роль Ибры в Милане - и подавно... Я уж не говорю о том, что в таком темпе как играет Ибрагимович - он ещё спокойно пару лет "попылит", а там возможно и новые таланты подоспеют =)) Скорее поверю в переход Одсона Эдуара в один из клубов АПЛ - и на островах останется, и на уровень выше перейдёт...