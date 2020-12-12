ГлавнаяНовости

Переход Хадсона-Одои в «Баварию» зависит от будущего Дугласа Косты

сегодня, 11:06

«Бавария» продолжает интересоваться нападающим «Челси» Каллумом Хадсоном-Одои.

Как сообщает источник со ссылкой на Goal, мюнхенский клуб может вернуться к идее с подписанием англичанина следующим летом. Решение по трансферу Хадсона-Одои будет зависеть от будущего Дугласа Косты.

Бразилец выступает за «Баварию» на правах аренды, однако руководство чемпионов Германии ещё не приняло решение о полноценном переходе футболиста. Если «Бавария» не будет выкупать права на Дугласа Косту, мюнхенцы снова сосредоточат своё внимание на Хадсоне-Одои.

Все новости
СлухиНападающий «Селтика» может заменить Ибрагимовича в «Милане»
Сегодня, 13:38 Комментарии3
СлухиУинкс хочет поговорить с руководством «Тоттенхэма» о своем положении
Сегодня, 13:25 Комментарии1
СлухиОзил может продолжить карьеру в МЛС
Сегодня, 13:14 Комментарии4
Роджерс: «Грэй покинет „Лестер“ после нынешнего сезона»
Сегодня, 11:17 Комментарии6
СлухиДани Алвес может перейти в «Бока Хуниорс»
Сегодня, 10:13 Комментарии4
СлухиПСЖ не продаст Неймара дешевле чем за 100 млн евро
Сегодня, 09:48 Комментарии11
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Sukhoverkov2012
Sukhoverkov2012 ответ dimagas2 (раскрыть)
сегодня в 13:39
Со всеми прокатывало и дальше будет прокатывать
dimagas2
dimagas2
сегодня в 13:08
Переход Одои завист только от бабла что Бавария за него готова отдать)))
Это кидалово с арендами и не выкупом после ,уже не проканает,как с Хамесом,Перишичем,Коутом и теперь с Костой.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 11:20
Решение будет не в пользу Косты.
drug01
drug01
сегодня в 11:10
Надо хорошо подумать
mihaluch
mihaluch
сегодня в 11:10
Это их дело.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100