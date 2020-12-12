Переход Хадсона-Одои в «Баварию» зависит от будущего Дугласа Косты

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сегодня, 11:06

«Бавария» продолжает интересоваться нападающим «Челси» .

Как сообщает источник со ссылкой на Goal, мюнхенский клуб может вернуться к идее с подписанием англичанина следующим летом. Решение по трансферу Хадсона-Одои будет зависеть от будущего .

Бразилец выступает за «Баварию» на правах аренды, однако руководство чемпионов Германии ещё не приняло решение о полноценном переходе футболиста. Если «Бавария» не будет выкупать права на Дугласа Косту, мюнхенцы снова сосредоточат своё внимание на Хадсоне-Одои.