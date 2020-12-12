Роджерс: «Грэй покинет „Лестер“ после нынешнего сезона»

Главный тренер «Лестера» заявил, что полузащитник покинет клуб после нынешнего сезона.

Ситуация ясна, он хочет двигаться дальше. Он долгое время выступал за «Лестер», но не нашёл себя в этом клубе. Новая команда может стать для него новым вызовом.

Я всегда буду уважать его. До его последнего дня в клубе я буду рассчитывать на него. Но похоже, что в следующем сезоне он, скорее всего, будет играть в другой команде.