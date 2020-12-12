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Роджерс: «Грэй покинет „Лестер“ после нынешнего сезона»

сегодня, 11:17

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс заявил, что полузащитник Демарай Грэй покинет клуб после нынешнего сезона.

Ситуация ясна, он хочет двигаться дальше. Он долгое время выступал за «Лестер», но не нашёл себя в этом клубе. Новая команда может стать для него новым вызовом.

Я всегда буду уважать его. До его последнего дня в клубе я буду рассчитывать на него. Но похоже, что в следующем сезоне он, скорее всего, будет играть в другой команде.

Напомним, что ранее слухи связывали Грэя с переходом в «Тоттенхэм».

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Все комментарии
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 12:46
Желание есть, пускай уходит
ДСА
ДСА
сегодня в 12:20
Может уже потолка достиг?
sv_1969
sv_1969
сегодня в 11:35
Не срослось значит
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 11:29
Может в Тотенхеме чтото получится!
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 11:19
Но если у него не получается в Лестере, то конечно нужно искать другой вариант
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 11:18
Почему это
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