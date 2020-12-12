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Сутормин: «Осталось только победить „Спартак“»

сегодня, 22:41
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак16.12.2020 в 20:00 Не начался

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин поделился впечатлениями после победы в матче 18-го тура РПЛ с «Динамо» (3:1).

Пока всё складывается удачно. Надеюсь, дальше будет так же. Осталось только победить «Спартак», а дальше, после паузы, посмотрим, как и что. Главное, приносить пользу команде.

Считаю, сегодня мы были сильнее и по игре, и по многим другим показателям. Да, в начале и первого, и второго таймов немного потеряли концентрацию, но хорошо, что «Динамо» не воспользовалось своими шансами. Всё по делу — мы забили хорошие мячи, поэтому всех — с победой!

Мысли о первом матче с «Динамо» были, но у них новый тренер и другая игра. Сегодня перед нами был другой соперник — не тот, с кем мы играли в первом круге. Сегодня мы, как всегда, настраивались на бой, что и показали на поле.

Чего мы ждём от матча со «Спартаком»? В первую очередь — нашей победы. Надеюсь, матч пройдёт с болельщиками, это будет последняя игра 2020 года. Думаю, будет интересная, боевая игра двух лидеров. Ещё раз: надеюсь, она пройдет с болельщиками, и мы сумеем их порадовать игрой и результатом.

Не ожидал, что завоюю приз лучшему игроку матча. Как можно это ожидать! Не знаю, кто принимал это решение и связано ли оно с моей второй голевой передачей, но считаю, что сегодня Артём также заслужил эту награду. Впрочем, как и вся команда, потому что сегодня мы провели хороший матч и были единым целым. Надеюсь, что наш командный дух перенесётся на следующий матч, в котором мы вместе с болельщиками сумеем победить.

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Все комментарии
ABir
ABir
сегодня в 23:34
Не упомяни в своём интервью этот горе-полузащитник Спартака, его бестолковое интервью и читать бы никто не стал
Grey33
Grey33
сегодня в 23:25
Плохо что Федун сейчас после Сочи опять поднимет тему судейства. Пенальти в ворота Зенита поставят железно.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 23:16
Только ленивый не обыграет спартак.
Evilhuman
Evilhuman
сегодня в 23:10
Не люблю когда до игры болтают, вон кутепов уже до пиз-ся, выходите, побеждайте, удачи
RomzesRZN
RomzesRZN
сегодня в 23:06
Интересно, кого свистеть поставят. По всем расчетам это кто-то из питерской пары Турбин-Мешков.
Cat01
Cat01
сегодня в 23:02
Задача поставлена удачи
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 22:57
Лучше не загадывать!
Faustello
Faustello ответ LOpp (раскрыть)
сегодня в 22:57
Неутомимый Артемон)))
LOpp
LOpp ответ Трезвый повар (раскрыть)
сегодня в 22:55
Артём сегодня дважды расчехлил своё орудие

Зачёт)))
Zak11
Zak11
сегодня в 22:54
Посмотрим. Во всяком случае это в какой то степени будет определяющая игра
LOpp
LOpp
сегодня в 22:54
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    сегодня в 22:48
    "Надеюсь, матч пройдёт с болельщиками" О чём он говорит? В Санкт-Петербурге до 10 января ввели серьёзные карантинные ограничения массовых мероприятий
    "Считаю, что сегодня Артём также заслужил эту награду" Тут он прав. Артём сегодня дважды расчехлил своё орудие
    А чемпион то не настоящий
    А чемпион то не настоящий
    сегодня в 22:48
    Сутормин: «Осталось только победить „Спартак“»

    А что Дюков не сможет?
    Александр Нeвский
    Александр Нeвский
    сегодня в 22:46
    Спартак сам себя победил уже) Федуну пора сниматься с чемпионата
    Байкал-38.
    Байкал-38.
    сегодня в 22:44
    Надо добивать румына!
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