Сутормин: «Осталось только победить „Спартак“»

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин поделился впечатлениями после победы в матче 18-го тура РПЛ с «Динамо» (3:1).
Пока всё складывается удачно. Надеюсь, дальше будет так же. Осталось только победить «Спартак», а дальше, после паузы, посмотрим, как и что. Главное, приносить пользу команде.
Считаю, сегодня мы были сильнее и по игре, и по многим другим показателям. Да, в начале и первого, и второго таймов немного потеряли концентрацию, но хорошо, что «Динамо» не воспользовалось своими шансами. Всё по делу — мы забили хорошие мячи, поэтому всех — с победой!
Мысли о первом матче с «Динамо» были, но у них новый тренер и другая игра. Сегодня перед нами был другой соперник — не тот, с кем мы играли в первом круге. Сегодня мы, как всегда, настраивались на бой, что и показали на поле.
Чего мы ждём от матча со «Спартаком»? В первую очередь — нашей победы. Надеюсь, матч пройдёт с болельщиками, это будет последняя игра 2020 года. Думаю, будет интересная, боевая игра двух лидеров. Ещё раз: надеюсь, она пройдет с болельщиками, и мы сумеем их порадовать игрой и результатом.
Не ожидал, что завоюю приз лучшему игроку матча. Как можно это ожидать! Не знаю, кто принимал это решение и связано ли оно с моей второй голевой передачей, но считаю, что сегодня Артём также заслужил эту награду. Впрочем, как и вся команда, потому что сегодня мы провели хороший матч и были единым целым. Надеюсь, что наш командный дух перенесётся на следующий матч, в котором мы вместе с болельщиками сумеем победить.
Зачёт)))
Зачёт)))
Чего ж вам ещё остаётся? в Европе очередную, звонкую оплеуху получили, остаётся в РПЛ с помощью судей, ТВ, админресурса, фарм-клубов брать картонные чемпионства.
Чего ж вам ещё остаётся? в Европе очередную, звонкую оплеуху получили, остаётся в РПЛ с помощью судей, ТВ, админресурса, фарм-клубов брать картонные чемпионства.
"Считаю, что сегодня Артём также заслужил эту награду" Тут он прав. Артём сегодня дважды расчехлил своё орудие
"Считаю, что сегодня Артём также заслужил эту награду" Тут он прав. Артём сегодня дважды расчехлил своё орудие
А что Дюков не сможет?
А что Дюков не сможет?