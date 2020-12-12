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Шварц: «Игроки „Динамо“ в ряде эпизодов здорово проявили себя с „Зенитом“»

сегодня, 22:56
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился мыслями после поражения от «Зенита» (1:3) в матче 18-го тура РПЛ.

Мы хорошо вошли в игру, первые 10-15 минут неплохо сыграли, могли забить. После чего пропустили и за короткое время «Зениту» удалось забить второй. У нас были не очень хорошие моменты при переходе из обороны в атаку и наоборот, игроки допускали ошибки. Во втором тайме хорошо начали, удалось забить ответный гол, были моменты сравнять счёт. После была вязкая игра и незадолго до конца мы пропустили в третий раз. Конечно, расстроены таким исходом. У нас были моменты, но играть против соперника с игроками высокого класса сложно, тем не менее, мы остаёмся в порядке.

Считаю, что мы хорошо сыграли, достаточно смело и в ряде эпизодов здорово проявили себя.

В первые 15 минут мы очень хорошо сыграли, но не смогли забить, а после пропущенного гола начались технические ошибки и неточные передачи.

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Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 23:04
Счёт по игре всё было хорошо
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 22:58
Играли очень даже не плохо!
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