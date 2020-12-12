Шварц: «Игроки „Динамо“ в ряде эпизодов здорово проявили себя с „Зенитом“»

Главный тренер «Динамо» поделился мыслями после поражения от «Зенита» (1:3) в матче 18-го тура РПЛ .

Мы хорошо вошли в игру, первые 10-15 минут неплохо сыграли, могли забить. После чего пропустили и за короткое время «Зениту» удалось забить второй. У нас были не очень хорошие моменты при переходе из обороны в атаку и наоборот, игроки допускали ошибки. Во втором тайме хорошо начали, удалось забить ответный гол, были моменты сравнять счёт. После была вязкая игра и незадолго до конца мы пропустили в третий раз. Конечно, расстроены таким исходом. У нас были моменты, но играть против соперника с игроками высокого класса сложно, тем не менее, мы остаёмся в порядке.

Считаю, что мы хорошо сыграли, достаточно смело и в ряде эпизодов здорово проявили себя.

В первые 15 минут мы очень хорошо сыграли, но не смогли забить, а после пропущенного гола начались технические ошибки и неточные передачи.