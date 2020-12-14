У президента «Урала» Иванова подозрение на коронавирус

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сегодня, 09:10

У президента «Урала» Григория Иванова подозрение на коронавирус.

По информации источника, Иванов не полетел на матч с ЦСКА (2:2) из-за коронавируса.

Также сообщается, что функционер регулярно проходил тесты на коронавирус вместе с командой, и все они давали отрицательный результат. Однако за несколько дней до матча у него поднялась температура. Президент «Урала» почувствовал лёгкое недомогание, поэтому решил не лететь с командой в Москву, опасаясь передать вирус игрокам и официальным лицам матча.