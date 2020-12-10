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Кучаев перенес операцию на мениске

вчера, 18:40

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев был прооперирован. Об этом сообщает официальный сайт «армейцев».

Сегодня полузащитник ЦСКА Константин Кучаев перенес операцию в связи с повреждением мениска левого коленного сустава.

Операция была проведена в одной из немецких клиник. О сроках возвращения Кучаева в общую группу ЦСКА сообщит дополнительно.

Ранее защитник ЦСКА Бруно Фукс возобновил тренировки в общей группе.

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RamonCSKA
RamonCSKA ответ ШМЕЛЬ-258 (раскрыть)
вчера в 22:22
Давно проблемы были, возможно из за этого и сбавил
Тут просто последний тур и перерыв, время на восстановление после операции
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 21:46
Здоровья Костику!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 20:41
Затянули с операцией мениска. видно надежды на лёгкую форму не оправдались. Скорейшего восстановления Косте, очень нужный игрок. Ждём к весне.
isamsn
isamsn
вчера в 20:41, ред.
У Гончаренко футболисты травмы получают в основном на тренировках. Гоняет так, что на игры сил не хватает и по воротам попасть тоже... Ну а Косте здоровья и быстрого восстановления!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 20:36
Не везет парню. Только , только форму набрал и вот опять. Здоровья Константину и скорейшего выздоровления. А вообще напряженный сезон сказывается на количестве травм. Впрочем это прогнозировалось. Некоторые эксперты предупреждали , что количество травм к новому году сильно увеличится. Так и происходит. Страдают все команды, но особенно - это те, у кого скамейка не очень длинная и команды , у которых из-за вируса выбывали игроки. Т.е. нагрузка на здоровых членов команды явно увеличивалась.
Надеюсь за перерыв большинство игроков свои травмы залечат.
Всем здоровья.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 20:35
Кода успел-то травмироваться? Давай Костя, поправляйся.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 19:06
Здоровья очередному "хрустальному" в составе ЦСКА.И опять тренерский штаб не при делах,а запоры надо ехать лечить в Австралию? Пока жировать будут,никаких успехов в игре не наметится.
Великолепный
Великолепный
вчера в 18:59
Поправляйся Константин, ждём весной на поле.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 18:56
это обычная травма ))весной вернётся в строй))
Слайш
Слайш
вчера в 18:55
блин, только начал играть и снова операция.. Здоровья
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ particular (раскрыть)
вчера в 18:52
В любом случае до весны. Возможно в феврале начнет тренироваться. Жаль парня.
particular
particular
вчера в 18:46
В Костяна верю, - лёгкий, надёжный и полезный... Скорой реабилитации!
David Young
David Young
вчера в 18:41
Скорейшего выздоровления Константину.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 18:40
Здоровья парню
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