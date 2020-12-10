Кучаев перенес операцию на мениске

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев был прооперирован. Об этом сообщает официальный сайт «армейцев».
Сегодня полузащитник ЦСКА Константин Кучаев перенес операцию в связи с повреждением мениска левого коленного сустава.
Операция была проведена в одной из немецких клиник. О сроках возвращения Кучаева в общую группу ЦСКА сообщит дополнительно.
Ранее защитник ЦСКА Бруно Фукс возобновил тренировки в общей группе.
Тут просто последний тур и перерыв, время на восстановление после операции
Тут просто последний тур и перерыв, время на восстановление после операции
Надеюсь за перерыв большинство игроков свои травмы залечат.
Всем здоровья.
Надеюсь за перерыв большинство игроков свои травмы залечат.
Всем здоровья.