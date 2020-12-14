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Общее собрание клубов РПЛ намечено на 22 декабря

сегодня, 11:39

Общее собрание клубов РПЛ намечено на 22 декабря.

По информации источника, о повестке заседания будет сообщено позднее.

Предыдущее собрание клубов Российской Премьер-Лиги состоялось 21 сентября.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 12:45
требуем гласности, ибо правда лечит !
что это будет ? к чему готовиться ? чего бояться ?
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 12:11
А смысл?
«О, хотя бы
еще
одно заседание
относительно искоренения всех заседаний!» В. Маяковский
boris_spartak
boris_spartak
сегодня в 12:10
Очередная опереточная декорация
ДСА
ДСА
сегодня в 12:01
Культурно попьют водки и разойдутся.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 11:52
О чем беседовать будут?
ФорвардЪ
ФорвардЪ
сегодня в 11:42
Ждем повестку заседания.
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