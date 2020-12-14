Общее собрание клубов РПЛ намечено на 22 декабря.
По информации источника, о повестке заседания будет сообщено позднее.
Предыдущее собрание клубов Российской Премьер-Лиги состоялось 21 сентября.
Общее собрание клубов РПЛ намечено на 22 декабря.
По информации источника, о повестке заседания будет сообщено позднее.
Предыдущее собрание клубов Российской Премьер-Лиги состоялось 21 сентября.
что это будет ? к чему готовиться ? чего бояться ?
что это будет ? к чему готовиться ? чего бояться ?
«О, хотя бы
еще
одно заседание
относительно искоренения всех заседаний!» В. Маяковский
«О, хотя бы
еще
одно заседание
относительно искоренения всех заседаний!» В. Маяковский