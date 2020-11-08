Аршавин вошел в состав рабочей группы в Ассоциации европейских клубов

1604834505

сегодня, 14:21

Бывший полузащитник «Зенита» представит клуб в Молодежной рабочей группе, созданной Ассоциацией европейских клубов.

Основной целью Молодежной рабочей группы является стимулирование и развитие молодежного футбола. Помимо «Зенита», в рабочей группе также представлены «Манчестер Юнайтед», «Атлетик», «Лион», «Бенфика», «Байер», «Аталанта».

Председатель рабочей группы – Эдвин ван дер Сар («Аякс»).

«Участие в Молодежной рабочей группе – хорошая возможность для нас дополнительно обменяться опытом с коллегами из европейских клубов.

Наши тренеры уже давно участвуют в семинарах в европейских академиях, участвуют в международных турнирах, а сейчас появится возможность взаимодействия и на этом уровне. Будем работать – посмотрим, что из этого получится», – сказал Аршавин.

Недавно Андрей рассказал, что стал меньше критично высказываться о петербургской команде в эфире «Матч ТВ» после того, как он был назначен на должность директора департамента развития молодёжного футбола по спортивным вопросам.