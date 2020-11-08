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Аршавин вошел в состав рабочей группы в Ассоциации европейских клубов

сегодня, 14:21

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин представит клуб в Молодежной рабочей группе, созданной Ассоциацией европейских клубов.

Основной целью Молодежной рабочей группы является стимулирование и развитие молодежного футбола. Помимо «Зенита», в рабочей группе также представлены «Манчестер Юнайтед», «Атлетик», «Лион», «Бенфика», «Байер», «Аталанта».

Председатель рабочей группы – Эдвин ван дер Сар («Аякс»).

«Участие в Молодежной рабочей группе – хорошая возможность для нас дополнительно обменяться опытом с коллегами из европейских клубов.

Наши тренеры уже давно участвуют в семинарах в европейских академиях, участвуют в международных турнирах, а сейчас появится возможность взаимодействия и на этом уровне. Будем работать – посмотрим, что из этого получится», – сказал Аршавин.

Недавно Андрей рассказал, что стал меньше критично высказываться о петербургской команде в эфире «Матч ТВ» после того, как он был назначен на должность директора департамента развития молодёжного футбола по спортивным вопросам.

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nubom
nubom
сегодня в 15:18
Теперь РФС может отчитаться, что проделана огромная работа по развитию молодежного футбола...
STVA 1
STVA 1
сегодня в 14:35
Поглядим что наваяет эта группа!
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 14:33
Нашел себе теплое место.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 14:29
Наши везде участвуют, а толку нет. Может лучше дома поработать как следует???
drug01
drug01
сегодня в 14:28
Молодец Андрей только не будь как Дзюба!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 14:23
На повышение пошёл!
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 14:23
С повышением, Андрей!
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