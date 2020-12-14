Лэмпард: «Мы должны проявить терпение по отношению к Хаверцу»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал не совсем убедительную игру полузащитника Кая Хаверца.
В наши дни футболист всегда подвергается критике, если команда проигрывает игру или что-то идет не так. Но мы, безусловно, должны проявить терпение по отношению к Хаверцу, потому что он талант высочайшего уровня, который недавно перешел в новую лигу.
Напомним, что «Челси» заплатил рекордную для клуба сумму за Хаверца.
"Челси" заплатил за него рекордную для клуба сумму."
"Челси" заплатил за него рекордную для клуба сумму."