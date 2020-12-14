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Лэмпард: «Мы должны проявить терпение по отношению к Хаверцу»

сегодня, 11:20
ЭвертонЛоготип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)1 : 0Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал не совсем убедительную игру полузащитника Кая Хаверца.

В наши дни футболист всегда подвергается критике, если команда проигрывает игру или что-то идет не так. Но мы, безусловно, должны проявить терпение по отношению к Хаверцу, потому что он талант высочайшего уровня, который недавно перешел в новую лигу.

Напомним, что «Челси» заплатил рекордную для клуба сумму за Хаверца.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 12:02
Покупка пока себя не оправдывает.
Бубнин
Бубнин
сегодня в 11:53
"..мы, безусловно, должны проявить терпение по отношению к Хаверцу, потому что
"Челси" заплатил за него рекордную для клуба сумму."
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:25
Было бы неплохо...
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