Лэмпард: «Мы должны проявить терпение по отношению к Хаверцу»

Главный тренер «Челси» прокомментировал не совсем убедительную игру полузащитника .

В наши дни футболист всегда подвергается критике, если команда проигрывает игру или что-то идет не так. Но мы, безусловно, должны проявить терпение по отношению к Хаверцу, потому что он талант высочайшего уровня, который недавно перешел в новую лигу.