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Мусаев: «Нас ждёт сложное и интересное противостояние»

сегодня, 17:57
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар-:-Логотип футбольный клуб Динамо (Загреб)Динамо18.02.2021 в 23:00 Не начался

Наставник «Краснодара» Мурад Мусаев оценил результат жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы, по итогам которой «быки» сыграют с загребским «Динамо».

Последние годы «Динамо» ярко выступает не только в чемпионате Хорватии, но и в еврокубках. В Лиге чемпионов 2019/20 чемпион Хорватии набрал пять очков в группе с «Манчестером Сити», «Шахтёром» и «Аталантой», а в этом розыгрыше Лиги Европы занял первое место в группе. Уверен, что в 1/16 финала нас ждет сложное и интересное противостояние.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 18:28
Соперник серьезный, но побеждать можно.
Faustello
Faustello
сегодня в 18:07
Маряньяна не страмись не страмись перед державами, лезь в 1/8!!!
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 18:01
Желаем победы и прохода дальше
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