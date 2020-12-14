Мусаев: «Нас ждёт сложное и интересное противостояние»

Наставник «Краснодара» оценил результат жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы, по итогам которой «быки» сыграют с загребским «Динамо».

Последние годы «Динамо» ярко выступает не только в чемпионате Хорватии, но и в еврокубках. В Лиге чемпионов 2019/20 чемпион Хорватии набрал пять очков в группе с «Манчестером Сити», «Шахтёром» и «Аталантой», а в этом розыгрыше Лиги Европы занял первое место в группе. Уверен, что в 1/16 финала нас ждет сложное и интересное противостояние.