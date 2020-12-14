Быстров: «Если все будут здоровы, „Краснодар“ должен проходить „Динамо“ Зг»

Бывший полузащитник «Краснодара» поделился мнением о жеребьёвке 1/16 финала Лиги Европы. «Быки» будут противостоять загребскому «Динамо».

Если «Краснодар» будет в таком же состоянии, как в последних матчах, то он должен проходить загребское «Динамо». Если все футболисты будут здоровы, будут у главного тренера под рукой, то они обязаны проходить дальше. Команде хватает игроков, но есть ещё несколько больных. Если и они подойдут, то это боеспособный коллектив.