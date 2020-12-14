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Быстров: «Если все будут здоровы, „Краснодар“ должен проходить „Динамо“ Зг»

сегодня, 16:22

Бывший полузащитник «Краснодара» Владимир Быстров поделился мнением о жеребьёвке 1/16 финала Лиги Европы. «Быки» будут противостоять загребскому «Динамо».

Если «Краснодар» будет в таком же состоянии, как в последних матчах, то он должен проходить загребское «Динамо». Если все футболисты будут здоровы, будут у главного тренера под рукой, то они обязаны проходить дальше. Команде хватает игроков, но есть ещё несколько больных. Если и они подойдут, то это боеспособный коллектив.

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Насмешник
Насмешник ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 17:45
Так Матч ТВ принадлежит Газпром-Медиа.
Насмешник
Насмешник
сегодня в 17:43
Ну, началось. Обязаны проходить. А потом: таков уровень нашего футбола.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 17:34
Дитя ГАЗПРОМа, как его вообще на МАТЧ ТВ догадались сунуть???
112910415
112910415
сегодня в 17:25
Всем понятно, это да !
Что же дальше - как всегда ?!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 16:52, ред.
Как же достали эти наши прогнозисты - оптимисты. Про Динамо , Ростов, ЦСКА, Зенит, тоже самое говорили. А что в итоге??? Один Краснодар и пролез дальше, да и то по большому счету повезло : не часто 5 очков дверь в весну открывают. Ну а кто кому должен , только после двух матчей узнаем, а пока загадывать смысла нет. Динамо - это не мальчики для битья и первое место в группе - это подтверждает. Будем болеть за быков , а там и узнаем кто дальше пройдет. Шансы конечно есть у быков.
Всем здоровья.
За адекватность
За адекватность ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 16:50
Приветствую! Из шести участий в ГЭ ЕК "Краснодар" четыре раза выходил в весеннюю стадию. Я бы не сказал, что это не часто. А так конечно удачи краснодарцам.
STVA 1
STVA 1 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 16:49
Вова как был "всадником без головы", такой же эксперд)
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 16:42
Ага!!! Должен!!! Это мы про пять наших клубов слышали уже.
Думаю, что динамики думают точно также.
Ген Геныч
Ген Геныч ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 16:32
Галицкий хоть 100 млн может дать ,но Краснодар должен потратить столько,колько он заработал!!!!!!!!!!!!!!Фейр -плей!!!!!!!!!!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 16:29
Полностью согласен . Будут полноценные сборы, подготовка под конкретного соперника, разбор игры, поиск слабых мест. Возможно, Галицкий даст денег на усиление, нечасто быки в весну выходят. Верю в удачу...
Mangur
Mangur
сегодня в 16:28
Тяжелый жребий. Равные шансы.
ДСА
ДСА
сегодня в 16:23
Все считают, что это удачный жребий.
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