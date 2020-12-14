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Кечинов: «Не думаю, что „Зенит“ фаворит в матче со „Спартаком“»

сегодня, 15:19
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак16.12.2020 в 20:00 Не начался

Экс-футболист «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал предстоящий матч московского клуба с «Зенитом» в 19-м туре РПЛ.

Мне кажется, они плюс-минус команды в одинаковом физическом и эмоциональном состоянии. Рядышком находятся в турнирной таблице. Не стал бы кого-то выделять и говорить, что «Зенит» — фаворит, потому что играет у себя дома. Зрителей, которые добавляют команде каких-то дополнительных сил, не очень много. И провальная серия в Лиге чемпионов тоже не даст им дополнительной мотивации, «Спартак» вообще не участвовал. Мотивация у обеих команд одинаковая. Поэтому все в равных условиях.

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Все комментарии
Petergoff
Petergoff
сегодня в 18:46, ред.
Ну вот и хорошо. Пусть спартак думает, что они слоны.
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
сегодня в 18:08
конечно фаворит судейки и ВАР газпромовский о чем говорить
Супервайзер
Супервайзер ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 17:01
Есть сомнения? По-моему, их быть не должно после того, как Зенит показал в ЛЧ результаты,
подтверждающие превосходство российского судейства над международным.
Strimmy
Strimmy
сегодня в 16:39
Кечинов еще никогда верных прогнозов не давал. В цска также думали перед матчем с Зенитом.
Futurista
Futurista
сегодня в 16:06
Фаворит тут судья...чей?...увидим...
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 15:59
Безусловный фаворит,при всём негативном отношении к клубу, и его руководству,точнее.

...а Ханчарэнка должен быть уволен.
Gunslinger
Gunslinger
сегодня в 15:25
Определение "вообще не участвовал" уже отвечает на вопрос о фаворите матча! :)))))
ДСА
ДСА
сегодня в 15:23
Фаворит тут всем очевиден.
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