Кечинов: «Не думаю, что „Зенит“ фаворит в матче со „Спартаком“»

Экс-футболист «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал предстоящий матч московского клуба с «Зенитом» в 19-м туре РПЛ .

Мне кажется, они плюс-минус команды в одинаковом физическом и эмоциональном состоянии. Рядышком находятся в турнирной таблице. Не стал бы кого-то выделять и говорить, что «Зенит» — фаворит, потому что играет у себя дома. Зрителей, которые добавляют команде каких-то дополнительных сил, не очень много. И провальная серия в Лиге чемпионов тоже не даст им дополнительной мотивации, «Спартак» вообще не участвовал. Мотивация у обеих команд одинаковая. Поэтому все в равных условиях.