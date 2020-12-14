Появилось расписание матчей 1/8 финала Лиги чемпионов

УЕФА на официальном сайте опубликовал расписание матчей 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021.
Первые матчи:
16 февраля
«РБ Лейпциг» — «Ливерпуль»
«Барселона» — «Пари Сен-Жермен»
17 февраля
«Порту» — «Ювентус»
«Севилья» — «Боруссия» Д
23 февраля
«Лацио» — «Бавария»
«Атлетико» — «Челси»
24 февраля
«Боруссия» М — «Манчестер Сити»
«Аталанта» — «Реал»
Ответные матчи:
9 марта
«Ювентус» — «Порту»
«Боруссия» Д — «Севилья»
10 марта
«Ливерпуль» — «РБ Лейпциг»
«Пари Сен-Жермен» — «Барселона»
16 марта
«Манчестер Сити» — «Боруссия» М
«Реал» — «Аталанта»
17 марта
«Бавария» — «Лацио»
«Челси» — «Атлетико»
Ни каталонцы не простят Куману вылет в 1/8, ни шейхи не простят Тухеля, в случае поражения =))
Ливерпулю повезло что ответный матч дома, Лацио наоборот не повезло играть ответку в гостях (Баварцы в ответке могут просто задавить)... По остальным клубам - не велика разница кто где начинает... =)
Ни каталонцы не простят Куману вылет в 1/8, ни шейхи не простят Тухеля, в случае поражения =))
Ливерпулю повезло что ответный матч дома, Лацио наоборот не повезло играть ответку в гостях (Баварцы в ответке могут просто задавить)... По остальным клубам - не велика разница кто где начинает... =)
Невезучая неделя))
Невезучая неделя))
Пацаны, держимся )
Пацаны, держимся )