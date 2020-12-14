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Появилось расписание матчей 1/8 финала Лиги чемпионов

сегодня, 18:51

УЕФА на официальном сайте опубликовал расписание матчей 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021.

Первые матчи:

16 февраля

«РБ Лейпциг» — «Ливерпуль»

«Барселона» — «Пари Сен-Жермен»

17 февраля

«Порту» — «Ювентус»

«Севилья» — «Боруссия» Д

23 февраля

«Лацио» — «Бавария»

«Атлетико» — «Челси»

24 февраля

«Боруссия» М — «Манчестер Сити»

«Аталанта» — «Реал»

Ответные матчи:

9 марта

«Ювентус» — «Порту»

«Боруссия» Д — «Севилья»

10 марта

«Ливерпуль» — «РБ Лейпциг»

«Пари Сен-Жермен» — «Барселона»

16 марта

«Манчестер Сити» — «Боруссия» М

«Реал» — «Аталанта»

17 марта

«Бавария» — «Лацио»

«Челси» — «Атлетико»

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shlifen
shlifen
сегодня в 20:56
В одном уверен на 110% - тренер проигравшей команды, в паре "Барса - ПСЖ" уже 11 марта будет искать себе новую работу =))
Ни каталонцы не простят Куману вылет в 1/8, ни шейхи не простят Тухеля, в случае поражения =))
Ливерпулю повезло что ответный матч дома, Лацио наоборот не повезло играть ответку в гостях (Баварцы в ответке могут просто задавить)... По остальным клубам - не велика разница кто где начинает... =)
azkan
azkan
сегодня в 20:35
Лять! Сыграли вничью с Краснодаром у себя, позавчера проиграли Эвертону, сегодня на жеребьевке вытащили Атлетико ...
Невезучая неделя))
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 19:30
Сюрпризы очень возможны.
drug01
drug01
сегодня в 19:27
Скорее увидеть эти игры
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 19:11
Гном переживает.
дурман
дурман
сегодня в 19:06
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    сегодня в 18:55
    Все гости первых матчей идут дальше, почти все
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin
    сегодня в 18:53
    Вот что значит ЛГБТ завоёвывает свои позиции в мире футбола.. Подвели в этот раз с датами, ни на 14 февраля не попали матчи, ни на 8 Марта...
    Пацаны, держимся )
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