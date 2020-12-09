Журналист: «Матч ПСЖ — „Истанбул“ перенесён на 9 декабря»

1607466366

сегодня, 01:26

Матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» — «Истанбул», прерванный из-за расистского скандала, будет возобновлён на 13-й минуте 9 декабря в 20:55 мск. Об этом в своём твиттере сообщил журналист RMC Sport Мохамед Бухафси.

Во время игры резервный арбитр встречи Себастьян Колцеску предположительно назвал ассистента главного тренера «Истанбула» Пьера Вебо «чёрным», что вызвало недовольство у Вебо и форварда турецкого клуба Демба Ба. Оба в итоге получили красные карточки, после чего футболисты обеих команд покинули поле, и матч был остановлен.