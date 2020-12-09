ГлавнаяНовости

Журналист: «Матч ПСЖ — „Истанбул“ перенесён на 9 декабря»

сегодня, 01:26
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)-:-Логотип футбольный клуб Истанбул Башакшехир (Стамбул)Истанбул БашакшехирВчера в 23:00 Матч отменен

Матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» — «Истанбул», прерванный из-за расистского скандала, будет возобновлён на 13-й минуте 9 декабря в 20:55 мск. Об этом в своём твиттере сообщил журналист RMC Sport Мохамед Бухафси.

Во время игры резервный арбитр встречи Себастьян Колцеску предположительно назвал ассистента главного тренера «Истанбула» Пьера Вебо «чёрным», что вызвало недовольство у Вебо и форварда турецкого клуба Демба Ба. Оба в итоге получили красные карточки, после чего футболисты обеих команд покинули поле, и матч был остановлен.

Все новости
ОфициальноПоявилось расписание матчей сборной России в отборе ЧМ-2022
Вчера, 22:24 Комментарии21
ОфициальноМатч «Вильярреал» — «Карабах» перенесён из-за вспышки коронавируса
Вчера, 19:53 Комментарии6
ОфициальноМатч «Астон Вилла» — «Ньюкасл» перенесён из-за коронавируса
01 декабря Комментарии5
Матч «Кротоне» — «Лацио» могут перенести из-за непогоды
21 ноября Комментарии1
ОфициальноМатч за Суперкубок Италии «Наполи» — «Ювентус» состоится 20 января
21 ноября Комментарии3
Официально«Спартак» сыграет с «Динамо» в 1/8 финала Кубка России. Итоги жеребьёвки
10 ноября Комментарии71
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
сегодня в 03:56, ред.
ни с того ни с сего резервный бы не сорвался, надо выяснять, что ему до этого сказали, может сказали, что он белый? тогда ведь он тоже должен обидеться, по логике?
Землянин
Землянин ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
сегодня в 02:37
Другая бригада арбитров будет
beefs
beefs
сегодня в 02:23
Чудеса да и только...
sv_1969
sv_1969 ответ dimagas2 (раскрыть)
сегодня в 02:13
Так и будет
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 01:47
А разве он не черный?
4RT
4RT
сегодня в 01:44
Из их перепалки было слышно,как негра назвали негром. Вот и всё. Никаких цветов указано не было. Как всегда раздули из мухи слона.
Introvert
Introvert
сегодня в 01:41
Чёрные жизни важны.
dimagas2
dimagas2
сегодня в 01:35
Допереносятся же)))Счя там Вератти кто-то макаронником назовет или еще в таком стиле и понесется)))
Ген Геныч
Ген Геныч
сегодня в 01:33
И что из этого?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Он черный по цвету кожи-это факт!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Я белый по цвету кожи-это факт!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!В чем оскорбление то?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Он что - бывший раб?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Эта талерастия уже в печенках сидит!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Мистер Галактикус
Мистер Галактикус
сегодня в 01:32
Судья не врач кантона Люцерн, можно и перенести
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 01:27
Судей или одного судью заменят и сыграют.
Legend 6
Legend 6
сегодня в 01:27
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 01:26
А судьи теже?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100