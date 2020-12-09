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Матч ПСЖ — «Истанбул» будет доигран 9 декабря с другой бригадой арбитров

сегодня, 01:53
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)-:-Логотип футбольный клуб Истанбул Башакшехир (Стамбул)Истанбул БашакшехирВчера в 23:00 Матч отменен

Пресс-служба УЕФА подтвердила перенос матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» — «Истанбул», который был прерван на 13-й минуте из-за расистского скандала.

Во время игры резервный арбитр встречи Себастьян Колцеску предположительно назвал ассистента главного тренера «Истанбула» Пьера Вебо «чёрным», что вызвало недовольство у Вебо и форварда турецкого клуба Демба Ба. Оба в итоге получили красные карточки, после чего футболисты обеих команд покинули поле, и матч был остановлен.

После инцидента во время сегодняшнего матча Лиги чемпионов между «Пари Сен-Жермен» и «Истанбул Башакшехир» и обсуждений с обоими клубами было принято решение в порядке исключения доиграть оставшиеся минуты завтра (Прим. — 9 декабря) с новой бригадой арбитров. Начало встречи запланировано на 18:55 (Прим. — 20:55 мск).

Также будет немедленно проведено тщательное расследование произошедшего инцидента.

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Timur132
Timur132 ответ Шишанутый (раскрыть)
сегодня в 04:31
Пророки то тут при чём? Мы на светском спортивном ресурсе находимся, или на религиозном?

Про то как нельзя делать акцент на цвете кожи - это вы американским и британским чернокожим расскажите, которые оскорбляют белых, но никто не подвергает их никаким санкциям за это.

Так или иначе, в данном случае судья акцентировал внимание на цвете кожи мужика, потому что он был единственным чёрным среди белых в группе людей Истанбула, находящейся у бровке. Соответственно судья сделал так, чтобы можно было быстрее индефицировать этого мужика, так как идёт время, которое нельзя затягивать, а не потому что он не любит чёрных. Если бы один белый мужик стоял среди множества чёрных, то тоже самое сказали бы и про него - "вон тот белый мужик, он нарушил", и никаких расовых предрассудков в этом нет.
Шишанутый
Шишанутый ответ Timur132 (раскрыть)
сегодня в 04:11
Нельзя делать акцент на цвете коже. Нельзя так говорить. Прежде всего он человек! Не говорят же "вот этот белый парень" а просто говорят "вот этот парень" здесь же он целе направлено сделал акцент на цвет кожи. Это и есть расизм!

Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) говорил: "И нет преимущества у араба перед неарабом, и нет преимущества у неараба — перед арабом. И нет преимущества у белого человека перед чернокожим, и у чернокожего — перед белым, разве что лишь в богобоязненности."
Timur132
Timur132 ответ ilhom0566 (раскрыть)
сегодня в 03:57
У англоязычных людей есть такое расхожее выражение "вайт бой"- "белый мальчик", оно применяется в таком же оскорбительном контексте, как и слово "н*гер", вот только чёрные американцы и британцы, и некоторые белые, употребляют его по отношению к другим белым налево и направо, и никто им за это слова не смеет сказать. Так что разумеется ничего бы не прервали, ибо белого унижать можно.
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
сегодня в 03:43, ред.
резервному лайк за смелость, видать накипело
ilhom0566
ilhom0566 ответ Государю пофиг бан (раскрыть)
сегодня в 03:35
В 70-80-е, в фильмах про индейцев, белых называли бледнолицыми. И теперь интересно, если произойдет такой же инцидент, только наоборот, и белому скажут что-то типа ходють тут всякие "бледнолицые", работать мешают, прервут ли игру?.. Думал игру отменили из-за короны, а оно вот что случилось. И боюсь, что когда-нибудь белые и гетеросексуалы не выдержат и начнется третья мировая.
Timur132
Timur132 ответ Верг (раскрыть)
сегодня в 03:28
Судя по тому, что тут пишут он на своём языке его чёрным назвал, и никаких "нигер" там не звучало, что неудивительно, так как для румынского судьи странно было бы употреблять чисто американские выражения.
Timur132
Timur132 ответ David Young (раскрыть)
сегодня в 03:23, ред.
Судья был румын, а "negro" переводится как чёрный с испанского и румынского. Прекратите вести себя как дети.
Совсем недавно администрация Атлетико перевило фамилию защитника Локомотива Черного, как Negro, но почему то тот матч никто прерывать из за "расизмов" не стал.
Timur132
Timur132 ответ Шишанутый (раскрыть)
сегодня в 03:18
Большего бреда надо ещё постараться придумать. Исходя из текста выходит, что судья буквально назвал чёрного чёрным и неадекваты реально орут про "скажи нет расизму". Раньше об этом рассказывали в анекдотах, и вот анекдоты стали явью..
Эмиль Абдуллаев
Эмиль Абдуллаев
сегодня в 02:55
Печальная картина. Этот расизм уже везде лезет в нашу жизнь. Надеюсь таких судей больше не допустят на международные матчи!
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 02:52
Правельное решенее от Уефа. А судью-расиста надо пожизненно дисквалифицировать. Таким не место в футболе! Мбапе и Неймар красавцы что подержали Демба Ба и Вебо и отказались играть. Уваженее им за это. Мбапе уже высказался после матча: «Скажи “нет” расизму. Пьер Вебо, мы с тобой!» - написал он в твитере.
Верг
Верг ответ Юрниекс1 (раскрыть)
сегодня в 02:41
Помощник арбитра сказал :" что этот нигер себе позволяет" отчетливо звучало на повторе слова нигга
David Young
David Young ответ Юрниекс1 (раскрыть)
сегодня в 02:15
Его не назвали "black", его назвали "negro", второе носит более оскорбительных характер для людей с таким цветом кожи, во всяком случае в среднем. Есть более и менее чувствительные к этим и подобным обозначением, "negro" ещё не самое худшее в этом плане, если другое на N, считающееся самым худшим из слов подобного плана.

В любом случае, в УЕФА есть правила и нормы, резервный арбитр их явно нарушил. УЕФА требует соблюдать нормы касающиеся расизма, таких слов от участников матча, не важно каких, не должно быть. Здесь явно судья напортачил очень жёстко. Будет теперь отвечать по полной, ведь УЕФА и западный мир в целом очень строго относится к таким вещам, где-то даже слишком строго, можно сказать.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 02:04
Таких исключений теперь много будет
Юрниекс1
Юрниекс1
сегодня в 02:03
А он какой..зеленый что ли? Назвал бы обезьяной,мог бы хвост поднимать..а так,черного назвал черным..
Государю пофиг бан
Государю пофиг бан
сегодня в 01:56
Дожили. Выходит если бы сегодня например Пирло или Кумана назвали бы "белым", то матч отменили бы? Дичь просто)
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