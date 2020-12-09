Матч ПСЖ — «Истанбул» будет доигран 9 декабря с другой бригадой арбитров

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сегодня, 01:53

Пресс-служба УЕФА подтвердила перенос матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» — «Истанбул», который был прерван на 13-й минуте из-за расистского скандала.

Во время игры резервный арбитр встречи Себастьян Колцеску предположительно назвал ассистента главного тренера «Истанбула» Пьера Вебо «чёрным», что вызвало недовольство у Вебо и форварда турецкого клуба Демба Ба. Оба в итоге получили красные карточки, после чего футболисты обеих команд покинули поле, и матч был остановлен.