Матч ПСЖ — «Истанбул» будет доигран 9 декабря с другой бригадой арбитров

Пресс-служба УЕФА подтвердила перенос матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» — «Истанбул», который был прерван на 13-й минуте из-за расистского скандала.
Во время игры резервный арбитр встречи Себастьян Колцеску предположительно назвал ассистента главного тренера «Истанбула» Пьера Вебо «чёрным», что вызвало недовольство у Вебо и форварда турецкого клуба Демба Ба. Оба в итоге получили красные карточки, после чего футболисты обеих команд покинули поле, и матч был остановлен.
После инцидента во время сегодняшнего матча Лиги чемпионов между «Пари Сен-Жермен» и «Истанбул Башакшехир» и обсуждений с обоими клубами было принято решение в порядке исключения доиграть оставшиеся минуты завтра (Прим. — 9 декабря) с новой бригадой арбитров. Начало встречи запланировано на 18:55 (Прим. — 20:55 мск).
Также будет немедленно проведено тщательное расследование произошедшего инцидента.
Про то как нельзя делать акцент на цвете кожи - это вы американским и британским чернокожим расскажите, которые оскорбляют белых, но никто не подвергает их никаким санкциям за это.
Так или иначе, в данном случае судья акцентировал внимание на цвете кожи мужика, потому что он был единственным чёрным среди белых в группе людей Истанбула, находящейся у бровке. Соответственно судья сделал так, чтобы можно было быстрее индефицировать этого мужика, так как идёт время, которое нельзя затягивать, а не потому что он не любит чёрных. Если бы один белый мужик стоял среди множества чёрных, то тоже самое сказали бы и про него - "вон тот белый мужик, он нарушил", и никаких расовых предрассудков в этом нет.
Про то как нельзя делать акцент на цвете кожи - это вы американским и британским чернокожим расскажите, которые оскорбляют белых, но никто не подвергает их никаким санкциям за это.
Так или иначе, в данном случае судья акцентировал внимание на цвете кожи мужика, потому что он был единственным чёрным среди белых в группе людей Истанбула, находящейся у бровке. Соответственно судья сделал так, чтобы можно было быстрее индефицировать этого мужика, так как идёт время, которое нельзя затягивать, а не потому что он не любит чёрных. Если бы один белый мужик стоял среди множества чёрных, то тоже самое сказали бы и про него - "вон тот белый мужик, он нарушил", и никаких расовых предрассудков в этом нет.
Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) говорил: "И нет преимущества у араба перед неарабом, и нет преимущества у неараба — перед арабом. И нет преимущества у белого человека перед чернокожим, и у чернокожего — перед белым, разве что лишь в богобоязненности."
Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) говорил: "И нет преимущества у араба перед неарабом, и нет преимущества у неараба — перед арабом. И нет преимущества у белого человека перед чернокожим, и у чернокожего — перед белым, разве что лишь в богобоязненности."
Совсем недавно администрация Атлетико перевило фамилию защитника Локомотива Черного, как Negro, но почему то тот матч никто прерывать из за "расизмов" не стал.
Совсем недавно администрация Атлетико перевило фамилию защитника Локомотива Черного, как Negro, но почему то тот матч никто прерывать из за "расизмов" не стал.
В любом случае, в УЕФА есть правила и нормы, резервный арбитр их явно нарушил. УЕФА требует соблюдать нормы касающиеся расизма, таких слов от участников матча, не важно каких, не должно быть. Здесь явно судья напортачил очень жёстко. Будет теперь отвечать по полной, ведь УЕФА и западный мир в целом очень строго относится к таким вещам, где-то даже слишком строго, можно сказать.
В любом случае, в УЕФА есть правила и нормы, резервный арбитр их явно нарушил. УЕФА требует соблюдать нормы касающиеся расизма, таких слов от участников матча, не важно каких, не должно быть. Здесь явно судья напортачил очень жёстко. Будет теперь отвечать по полной, ведь УЕФА и западный мир в целом очень строго относится к таким вещам, где-то даже слишком строго, можно сказать.