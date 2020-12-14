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Пеле и Марадона — лучшие полузащитники атакующего плана всех времён

сегодня, 19:30

Бывший футболист «Сантоса» Пеле и экс-игрок «Наполи» Диего Марадона были признаны лучшими полузащитниками атакующего плана всех времён по версии авторитетного французского издания France Football.

На награду также претендовали: Роберто Баджо (Италия), Георге Хаджи (Румыния), Бобби Чарльтон (Англия), Андрес Иньеста (Испания), Альфредо Ди Стефано (Испания), Раймон Копа (Франция), Энцо Франческоли (Уругвай), Ладислав Кубала (Чехословакия, Венгрия, Испания), Руд Гуллит (Нидерланды), Алессандро Маццола (Италия), Хуан Альберто Скьяффино (Уругвай), Сократес (Бразилия), Мишель Платини (Франция), Франческо Тотти (Италия), Ференц Пушкаш (Венгрия), Зико (Бразилия), Джанни Ривера (Италия), Зинедин Зидан (Франция).

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ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Константин Белых (раскрыть)
сегодня в 21:21
Он изначально планировал за границу уехать и шел к этому не один год. А потом примерно с конца 70-х голов Киев и Спартак стали непримиримыми. Из таких переходов могу вспомнить только вратаря Прохорова. Да еще Рудаков перешел из Торпедо в Динамо Киев. Но Дасаев достаточно долго марку держал , хотя после Яшина планировали и Беляева и Гонтаря поднимать. Но Ринат играл получше. Единственный недостаток у него был с моей точки зрения - это недостаток мышечной массы. Он был слишком худощавым для вратаря. Насколько я помню, но могу ошибиться ( про ЦСКА я лучше знаю) Ренат пришел в Спартак из Астрахани. Отсюда и нетипичное для России имя. Может быть и патриотизм не дал ему поменять Спартак на Киев , или другую команду. Самым талантливым с моей точки зрения из тех, кто перешел из Спартака в ЦСКА был Слава Амбарцумян. Классическая и великолепная десятка, в духе Сальникова. Прекрасная техника, отличный удар. Единственный минус - был мелковат. Помню отлично Папаева, Вагиза Хилиятулина (бывшие спартачи, перешедшие в ЦСКА)
Константин Белых
Константин Белых ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 21:09
А если помнишь те годы может знаешь почему Дасаева ни Киев ни кто либо еще не забрал?
Константин Белых
Константин Белых ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 21:07
Завидую белой завистью! Респект!!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Константин Белых (раскрыть)
сегодня в 20:44
Я на его прощальном матче был. У меня отец военный, служил в Москве и солдат его части отправляли на стадионы, вот он и пользовался служебным положением и брал меня с собой. В те годы солдаты сидели внизу по периметру трибун, одновременно являясь и ограждением от выхода на поле и для порядка. Причем их даже не переодевали, так в форме и сидели. На проводах Яшина была сб.Мира и сб.СССР, и по-моему Ящин сыграл по тайму за каждую команду. Помню точно, что последний матч он играл без кепки, но как всегда во всем черном. Других цветов не признавал. Есть что вспомнить. А уж сколько игр Спартак-ЦСКА и ЦСКА-Спартак я в Лужниках пересмотрел и не упомнишь. Если интересно могу рассказать о тех. кто в те годы переходил из Спартака в ЦСКА и наоборот. Сейчас это исключено, а тогда относительно спокойно. Но дерби были уже тогда. Правда потом в 70-е годы на первое место вышло Линамо-Киев-Спартак. ЦСКА в 70 году стали чемпионами и потом свалились лет на 25 , изредка беря бронзу.
eleven LC
eleven LC ответ Ballon dOr1984 (раскрыть)
сегодня в 20:44
Ну это значит ты не смотрел как играет Зидан,зрители ждали что бы к нему попал мяч
Константин Белых
Константин Белых ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 20:36
Ниче себе.. Круть! Так ты Яшина видел в раме? Супер!
League1
League1
сегодня в 20:35
Пеле - полузащитник. Смешно. Он наверное и сам засмеётся, когда узнает.
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
сегодня в 20:31
насчёт Пеле спорно, он нападающий всё-таки, и Платини с Зико тогда должны быть первыми из запаса
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984 ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 20:29
да ладно... у него было порядка 60% игр, где его вообще не было видно
Futurista
Futurista
сегодня в 20:19
Месси...
Честный Зритель
Честный Зритель
сегодня в 20:16
по всем показателям лучший игрок всех времен это Лео Месси...
eleven LC
eleven LC
сегодня в 20:10
Зидан не менее велик чем Марадона и Пеле!
Rattlehead
Rattlehead ответ Димон Булыкин (раскрыть)
сегодня в 20:08
Почти) Беккенбауэр снискал первую славу в качестве атакующего полузащитника)
juvenale
juvenale ответ джувифейл (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 20:07
так они вроде в Ливерпуле не играли....а у Юве был Зидан,Платини,Баджо и многие другие
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Константин Белых (раскрыть)
сегодня в 20:04
В 1965 году, июль, число не помню. Пеле было 24 года
Димон Булыкин
Димон Булыкин
сегодня в 19:54
Если Пеле полузащитник, то Беккенбауэр нападающий😂
Константин Белых
Константин Белых ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 19:48
Это в каком году?
Сантус
Сантус
сегодня в 19:46, ред.
Смешно.Парни с десятками на спине оказываются атакующими полузащитниками...)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ kanuni (раскрыть)
сегодня в 19:46
Пеле конечно форвард, а не полузащитник. Мне довелось видеть его игру в матче СССР - Бразилия в Москве. Типичный форвард в системе 4-2-4. Его опекал, точнее пытался опекать Валерий Воронин, по нашим меркам топ -полузащитник оборонительного плана. Но Пеле делал на поле все, что хотел, забил, по-моему 2 гола. Блестящий форвард. Но в защиту он не опускался совсем.
Carradona
Carradona
сегодня в 19:45
Пеле стал атакующим полузащитником, думаю чтобы нашлось место для Месси
Qatar Airways
Qatar Airways
сегодня в 19:45, ред.
Здесь все прекрасны. Баджо в стиле Марадоны вытащил полумёртвую сборную Италии в финал ЧМ-94, с той лишь разницей, что проиграл финал в отличии от аргентинца. Видению игры Хаджи позавидовали бы почти все в этом списке, жаль, что его сборная не настолько крута, чтобы реально он мог побороться за что-то на чемпионатах мира. Иньеста - гений, а Зидан в своём поколении, наверное, лучший полузащитник. Гуллит, Платини, Пушкаш, Ди Стефано - хоть сейчас в победители этой номинации.
До сих пор пересматриваю иногда матчи с участием большинства этих футболистов и получаю огромное удовольствие от их игры.
kind pennywise
kind pennywise
сегодня в 19:43
Почем в списке кандидатов нет Ривалдо и Роналдиньо?
juvenale
juvenale
сегодня в 19:43
Пеле полузащитник))))
санек002
санек002 ответ kanuni (раскрыть)
сегодня в 19:42
А ТАК И ЕСТЬ!ЕЩЕ БЫ Я СЮДА ПРИОБЩИЛ НАШЕГО ФЕДОРА ЧЕРЕНКОВА И МИШЕЛЯ ПЛАТИНИ!
LOpp
LOpp
сегодня в 19:41, ред.
Что то не к добру подобные итоги. Конец света что ли намечается??
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 19:39
Каждый из них достоена но Пеле супер.
kanuni
kanuni
сегодня в 19:39
Пеле-полузащитник?Зидан и Марадона более правильный вариант.
Ну ясно что освободили позиции нападающих для Роналду и Месси,скриньте.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 19:36
Ну и лучшие нападающие - Месси и Кри Ро... Хотя я думал, что Пеле тоже нападающий. Вроде как никак больше всех в мире забил)
shlomo
shlomo
сегодня в 19:34
Да тут вообще россыпь звезд....с Пеле и Марадонной все понятно.....но достойных за глаза и за уши.....
Caniggia
Caniggia
сегодня в 19:33
Ещё Роберто Баджо.
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