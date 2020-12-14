Пеле и Марадона — лучшие полузащитники атакующего плана всех времён

Бывший футболист «Сантоса» Пеле и экс-игрок «Наполи» Диего Марадона были признаны лучшими полузащитниками атакующего плана всех времён по версии авторитетного французского издания France Football.
На награду также претендовали: Роберто Баджо (Италия), Георге Хаджи (Румыния), Бобби Чарльтон (Англия), Андрес Иньеста (Испания), Альфредо Ди Стефано (Испания), Раймон Копа (Франция), Энцо Франческоли (Уругвай), Ладислав Кубала (Чехословакия, Венгрия, Испания), Руд Гуллит (Нидерланды), Алессандро Маццола (Италия), Хуан Альберто Скьяффино (Уругвай), Сократес (Бразилия), Мишель Платини (Франция), Франческо Тотти (Италия), Ференц Пушкаш (Венгрия), Зико (Бразилия), Джанни Ривера (Италия), Зинедин Зидан (Франция).
https://youtu.be/6_upS_Jhw0g
До сих пор пересматриваю иногда матчи с участием большинства этих футболистов и получаю огромное удовольствие от их игры.
До сих пор пересматриваю иногда матчи с участием большинства этих футболистов и получаю огромное удовольствие от их игры.
Ну ясно что освободили позиции нападающих для Роналду и Месси,скриньте.
Ну ясно что освободили позиции нападающих для Роналду и Месси,скриньте.