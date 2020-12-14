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Криштиану Роналду — лучший левый нападающий всех времён

сегодня, 20:05

Футболист «Ювентуса» Криштиану Роналду был признан лучшим левым форвардом всех времён по версии авторитетного французского издания France Football.

На награду также претендовали: Олег Блохин (СССР), Ривалдо (Бразилия), Роберто Ривелино (Бразилия), Драган Джаич (Югославия), Роналдиньо (Бразилия), Райан Гиггз (Уэльс), Карл-Хайнц Румменигге (Германия), Тьерри Анри (Франция), Христо Стоичков (Болгария).

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Все комментарии
vastudio
vastudio
сегодня в 21:15
Левый-это самая верная формулировка...полный левак)
Legend 6
Legend 6
сегодня в 21:08
Левый нападающий!
Забивает с левых пенальти!
Получает левую награду!

Всё заслуженно!!!
Шатаут
Шатаут
сегодня в 21:08
Здесь Рональдиньо должен быть... В атаке должны быть только кудесники, а не эгоистичные бревна...
Shaco
Shaco
сегодня в 21:03
Лучший в истории, доказывал играя в разных клубах и с разными напарниками. Хоть и Неймар пытается оспорить величие Криша последние несколько лет. Но лучше Роналду все равно, не было и не будет. Лучший в истории!
arrz7553jeku
arrz7553jeku
сегодня в 21:03
Все знают что будет дальше!
На точке уже место забито.
Тише, комментаторы!
Ваше
слово,
товарищ арбитр.

Спустя годы, с долей иронии,
Не жалея о славе гелевой,
Пенальти эти мы вспомним.
Левые!
Левые!
Левые!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 20:57
Всё таки и дайверу что-то дали...
da da da
da da da ответ League1 (раскрыть)
сегодня в 20:55
Пушкаш хеттрики в четвертьфиналах и полуфиналах на ЧМ/ЧЕ,а у одного из лучших нападающих всех времен в лице Роналду я на помню,целых нуль(0) голов в плейооф ЧМ.
волгодон 2
волгодон 2
сегодня в 20:54
Действительно "левый"
League1
League1 ответ da da da (раскрыть)
сегодня в 20:51
Хорошо следишь за Роналду. Всё про него знаешь. Молодец. Похвально.
da da da
da da da
сегодня в 20:41
бред,лучший левый нападающий забил всего 100 голов на этой позиции,при том все мы знаем что он ЦФ,поэтому Пушкаш тут намного лучше бы выглядел.
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
сегодня в 20:36
Вухахахах скорее всего лучший нырок .. какой позор
League1
League1
сегодня в 20:33
Тут всё по делу.
Cympak-05
Cympak-05
сегодня в 20:18
То что 5 и 6 кратные обладатели золотого меча будут в этом списке никто и не сомневался.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 20:15
Все может быть. Но не все будут с этим согласны.
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