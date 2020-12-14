Криштиану Роналду — лучший левый нападающий всех времён

Футболист «Ювентуса» Криштиану Роналду был признан лучшим левым форвардом всех времён по версии авторитетного французского издания France Football.
На награду также претендовали: Олег Блохин (СССР), Ривалдо (Бразилия), Роберто Ривелино (Бразилия), Драган Джаич (Югославия), Роналдиньо (Бразилия), Райан Гиггз (Уэльс), Карл-Хайнц Румменигге (Германия), Тьерри Анри (Франция), Христо Стоичков (Болгария).
Забивает с левых пенальти!
Получает левую награду!
Всё заслуженно!!!
Забивает с левых пенальти!
Получает левую награду!
Всё заслуженно!!!
На точке уже место забито.
Тише, комментаторы!
Ваше
слово,
товарищ арбитр.
Спустя годы, с долей иронии,
Не жалея о славе гелевой,
Пенальти эти мы вспомним.
Левые!
Левые!
Левые!
На точке уже место забито.
Тише, комментаторы!
Ваше
слово,
товарищ арбитр.
Спустя годы, с долей иронии,
Не жалея о славе гелевой,
Пенальти эти мы вспомним.
Левые!
Левые!
Левые!