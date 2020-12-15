Райола: «Ибрагимович может играть ещё лет 5, а потом возглавить УЕФА»

Футбольный агент Мино Райола поделился мнением о своём клиенте, нападающем «Милана» Златане Ибрагимовиче.
За свою карьеру я видел много футболистов, которые в возрасте Златана (Прим. — 39 лет) уже были уставшими. Мне было чуть ли не жаль, что они продолжают играть. В нём я никогда не видел такой усталости. На мой взгляд, он может с лёгкостью поиграть ещё пять лет.
Я жалею о том, что привёл его в MLS, это было пустой тратой времени. В будущем Златан будет играть важную роль. Возможно, он станет президентом УЕФА, чтобы изменить футбол.
Вчера стало известно, что Ибрагимович восстановился от травмы и может принять участие в матче с «Дженоа» в эту среду.