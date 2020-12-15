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Райола: «Ибрагимович может играть ещё лет 5, а потом возглавить УЕФА»

сегодня, 06:28

Футбольный агент Мино Райола поделился мнением о своём клиенте, нападающем «Милана» Златане Ибрагимовиче.

За свою карьеру я видел много футболистов, которые в возрасте Златана (Прим. — 39 лет) уже были уставшими. Мне было чуть ли не жаль, что они продолжают играть. В нём я никогда не видел такой усталости. На мой взгляд, он может с лёгкостью поиграть ещё пять лет.

Я жалею о том, что привёл его в MLS, это было пустой тратой времени. В будущем Златан будет играть важную роль. Возможно, он станет президентом УЕФА, чтобы изменить футбол.

Вчера стало известно, что Ибрагимович восстановился от травмы и может принять участие в матче с «Дженоа» в эту среду.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
сегодня в 07:22
Может в пять минут сломаться.
Mangur
Mangur
сегодня в 07:01
Да что там Ефа. Он и ООН может возглавить
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 06:32
Так далеко загадывать не стоит.
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