Райола: «Ибрагимович может играть ещё лет 5, а потом возглавить УЕФА»

Футбольный агент Мино Райола поделился мнением о своём клиенте, нападающем «Милана» .

За свою карьеру я видел много футболистов, которые в возрасте Златана (Прим. — 39 лет) уже были уставшими. Мне было чуть ли не жаль, что они продолжают играть. В нём я никогда не видел такой усталости. На мой взгляд, он может с лёгкостью поиграть ещё пять лет.