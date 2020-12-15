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Ибрагимович: «„Милан“ должен думать о Скудетто»

сегодня, 03:28

Восстановившийся от травмы нападающий «Милана» Златан Ибрагимович рассказал о своём состоянии и подчеркнул, что его команда должна ставить себе высокие цели.

Я хорошо себя чувствую, тренируюсь. Я всегда хочу усердно работать, это моя философия.

Команда должна обладать мужеством и думать о завоевании Скудетто. Команда голодна и стоит на изготовке. Мы хотим большего.

Я считаю, что передаю свою харизму товарищам по команде.

Я всегда хочу тренироваться и говорю людям моего возраста, чтобы они верили в себя и никогда не сдавались.

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Все комментарии
Сергей Мячин
Сергей Мячин
сегодня в 05:46
Вот у кого яйца железные!
shlifen
shlifen
сегодня в 05:39
Ибра их заставит шевелиться, даже если не на поле - то в раздевалке и на тренировках, точно... Поэтому успешные выступления этого сезона справедливо делить между ним и Пиоли. Но вот хватит ли у Милана силёнок дотянуть до скудетто?? - сезон точно не простой, а Ибра врядли захочет ЛЕ сливать.
Но главное в клубе он на самом деле уже сделал, заставив игроков найти мотивацию побеждать, а не просто "отбывать номер" на поле, довольствуясь итоговым 6-7 местом... Так, глядишь, и руководство Милана начнёт головой думать и амбиции уже не на пустом месте появятся... =)
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 04:36
Согласен. Первое место.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 03:47
Они разучились думать о скудетто
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