Ибрагимович: «„Милан“ должен думать о Скудетто»

Восстановившийся от травмы нападающий «Милана» рассказал о своём состоянии и подчеркнул, что его команда должна ставить себе высокие цели.

Я хорошо себя чувствую, тренируюсь. Я всегда хочу усердно работать, это моя философия.

Команда должна обладать мужеством и думать о завоевании Скудетто. Команда голодна и стоит на изготовке. Мы хотим большего.

Я считаю, что передаю свою харизму товарищам по команде.

Я всегда хочу тренироваться и говорю людям моего возраста, чтобы они верили в себя и никогда не сдавались.