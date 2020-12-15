Ибрагимович: «„Милан“ должен думать о Скудетто»

Восстановившийся от травмы нападающий «Милана» Златан Ибрагимович рассказал о своём состоянии и подчеркнул, что его команда должна ставить себе высокие цели.
Я хорошо себя чувствую, тренируюсь. Я всегда хочу усердно работать, это моя философия.
Команда должна обладать мужеством и думать о завоевании Скудетто. Команда голодна и стоит на изготовке. Мы хотим большего.
Я считаю, что передаю свою харизму товарищам по команде.
Я всегда хочу тренироваться и говорю людям моего возраста, чтобы они верили в себя и никогда не сдавались.
Но главное в клубе он на самом деле уже сделал, заставив игроков найти мотивацию побеждать, а не просто "отбывать номер" на поле, довольствуясь итоговым 6-7 местом... Так, глядишь, и руководство Милана начнёт головой думать и амбиции уже не на пустом месте появятся... =)
Но главное в клубе он на самом деле уже сделал, заставив игроков найти мотивацию побеждать, а не просто "отбывать номер" на поле, довольствуясь итоговым 6-7 местом... Так, глядишь, и руководство Милана начнёт головой думать и амбиции уже не на пустом месте появятся... =)