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Роналду: «Кто сказал, что мужчины не плачут?»

сегодня, 03:05

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду признался, что на его характер повлияло непростое детство.

Оставить семью — это самое трудное, что я делал в своей жизни. Тяжелее всего было, когда я переехал в Лиссабон и когда потерял отца.

Я считаю, что иметь эмоции — это хорошо. Я не скрываю то, кем являюсь. Люди говорят, что мужчины не плачут, но кто им это сказал? У всех нас есть чувства и эмоции, и мы должны их выражать.

Напомним, вчера France Football составил сборную лучших футболистов всех времён. Роналду был признан лучшим левым форвардом в истории.

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Мужики не плачут, а вот такие может быть.
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