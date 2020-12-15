Роналду: «Кто сказал, что мужчины не плачут?»

Нападающий «Ювентуса» признался, что на его характер повлияло непростое детство.

Оставить семью — это самое трудное, что я делал в своей жизни. Тяжелее всего было, когда я переехал в Лиссабон и когда потерял отца.

Я считаю, что иметь эмоции — это хорошо. Я не скрываю то, кем являюсь. Люди говорят, что мужчины не плачут, но кто им это сказал? У всех нас есть чувства и эмоции, и мы должны их выражать.