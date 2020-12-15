Вьери: «В „Интере“ Левандовски бы не забил столько, сколько Лукаку»

Экс-нападающий «Интера» и сборной Италии сравнил нынешнего форварда «нерадзурри» с нападающим «Баварии» .

Если бы Лукаку играл за мюнхенскую «Баварию», то забил бы столько же голов, сколько Левандовски.

Но Левандовски бы не забил столько мячей [сколько Лукаку], если бы играл за «Интер».