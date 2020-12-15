Вьери: «В „Интере“ Левандовски бы не забил столько, сколько Лукаку»

Экс-нападающий «Интера» и сборной Италии Кристиан Вьери сравнил нынешнего форварда «нерадзурри» Ромелу Лукаку с нападающим «Баварии» Робертом Левандовски.
Если бы Лукаку играл за мюнхенскую «Баварию», то забил бы столько же голов, сколько Левандовски.
Но Левандовски бы не забил столько мячей [сколько Лукаку], если бы играл за «Интер».
Недавно Лукаку заявил, что входит в пятёрку лучших нападающих в мире.
По факту же - Лукаку на высоком уровне играл уже и в Эвертоне, и в Челси, и в МЮ и в Интере - и нигде не показал результативность и уровень игры Левандовского не только времен Баварии, но и времён Боруссии. Лукаку затаскивал свой клуб в финал ЛЧ?? Лукаку становился лучшим бомбардиром ЛЧ?? Лукаку в одиночку делал пента-трик за 15 минут в чемпионате?? То что они оба габаритные форварды, не значит что они легко взаимо-заменяемы =))
Плюс Бавария никогда не подпишет форварда вроде Ромелу - больно часто моменты гробит и "спит" в решающие моменты (финал ЛЕ, плюс последний матч с Шахтёром - особенно угловой с ударом Алексиса в задремавшую голову Лукаку). Поэтому мы точно никогда не убедимся в глупости слов Вьери - но оно нам надо? =))
Ромелу хороший форвард, но пока что, они с Робертом, скажем так "в разной весовой категории" =)))
По факту же - Лукаку на высоком уровне играл уже и в Эвертоне, и в Челси, и в МЮ и в Интере - и нигде не показал результативность и уровень игры Левандовского не только времен Баварии, но и времён Боруссии. Лукаку затаскивал свой клуб в финал ЛЧ?? Лукаку становился лучшим бомбардиром ЛЧ?? Лукаку в одиночку делал пента-трик за 15 минут в чемпионате?? То что они оба габаритные форварды, не значит что они легко взаимо-заменяемы =))
Плюс Бавария никогда не подпишет форварда вроде Ромелу - больно часто моменты гробит и "спит" в решающие моменты (финал ЛЕ, плюс последний матч с Шахтёром - особенно угловой с ударом Алексиса в задремавшую голову Лукаку). Поэтому мы точно никогда не убедимся в глупости слов Вьери - но оно нам надо? =))
Ромелу хороший форвард, но пока что, они с Робертом, скажем так "в разной весовой категории" =)))