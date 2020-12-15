ГлавнаяНовости

Вьери: «В „Интере“ Левандовски бы не забил столько, сколько Лукаку»

сегодня, 03:52

Экс-нападающий «Интера» и сборной Италии Кристиан Вьери сравнил нынешнего форварда «нерадзурри» Ромелу Лукаку с нападающим «Баварии» Робертом Левандовски.

Если бы Лукаку играл за мюнхенскую «Баварию», то забил бы столько же голов, сколько Левандовски.

Но Левандовски бы не забил столько мячей [сколько Лукаку], если бы играл за «Интер».

Недавно Лукаку заявил, что входит в пятёрку лучших нападающих в мире.

Все новости
Нойер: «„Лацио“ — сильная команда, но мы фавориты этой дуэли»
Сегодня, 05:25 Комментарии2
Холанд: «Райола – лучший футбольный агент в мире»
Сегодня, 04:36 Комментарии1
Ибрагимович: «„Милан“ должен думать о Скудетто»
Сегодня, 03:28 Комментарии4
Роналду: «Кто сказал, что мужчины не плачут?»
Сегодня, 03:05 Комментарии2
Месси: «Благодарю за то, что включили меня в сборную всех времён»
Сегодня, 01:39 Комментарии3
Роналду: «Для меня большая честь быть частью сборной всех времён»
Сегодня, 01:20 Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
shlifen
shlifen
сегодня в 05:33
Чем хороши домыслы - для них не требуется доказательств =))) Вьери "ляпнул не подумав", а СМИ не против тиражировать...
По факту же - Лукаку на высоком уровне играл уже и в Эвертоне, и в Челси, и в МЮ и в Интере - и нигде не показал результативность и уровень игры Левандовского не только времен Баварии, но и времён Боруссии. Лукаку затаскивал свой клуб в финал ЛЧ?? Лукаку становился лучшим бомбардиром ЛЧ?? Лукаку в одиночку делал пента-трик за 15 минут в чемпионате?? То что они оба габаритные форварды, не значит что они легко взаимо-заменяемы =))
Плюс Бавария никогда не подпишет форварда вроде Ромелу - больно часто моменты гробит и "спит" в решающие моменты (финал ЛЕ, плюс последний матч с Шахтёром - особенно угловой с ударом Алексиса в задремавшую голову Лукаку). Поэтому мы точно никогда не убедимся в глупости слов Вьери - но оно нам надо? =))
Ромелу хороший форвард, но пока что, они с Робертом, скажем так "в разной весовой категории" =)))
Mangur
Mangur
сегодня в 04:32
Если бы да кабы у бабушки были усы, она была бы дедушкой.
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
сегодня в 04:21
Зачем сравнивать несравнимое
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 04:21
Кто знает, может и забил бы.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100