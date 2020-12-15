Нойер: «„Лацио“ — сильная команда, но мы фавориты этой дуэли»

Голкипер «Баварии» прокомментировал итоги жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов для мюнхенского клуба.

«Лацио» — сильная команда, но мы подходим к этой дуэли в качестве фаворита. У них классные нападающие. Мы знаем, насколько опасен Чиро Иммобиле. Левандовски определённо с предвкушением ждёт эту дуэль, я тоже хорошо к ней подготовлюсь.

У нас остались хорошие воспоминания о стадионе, на котором мы одержали уверенную победу над «Ромой». Мирослав Клозе (Прим. — ассистент главного тренера «Баварии») сможет подготовить нас, ведь он играл за «Лацио». Поэтому мы можем с предвкушением ждать матч. Мы хотим победить и выйти в следующий раунд.