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Нойер: «„Лацио“ — сильная команда, но мы фавориты этой дуэли»

15 декабря 2020, 05:25
ЛациоЛоготип футбольный клуб Лацио (Рим)-:-Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария23.02.2021 в 23:00 Не начался

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал итоги жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов для мюнхенского клуба.

«Лацио» — сильная команда, но мы подходим к этой дуэли в качестве фаворита. У них классные нападающие. Мы знаем, насколько опасен Чиро Иммобиле. Левандовски определённо с предвкушением ждёт эту дуэль, я тоже хорошо к ней подготовлюсь.

У нас остались хорошие воспоминания о стадионе, на котором мы одержали уверенную победу над «Ромой». Мирослав Клозе (Прим. — ассистент главного тренера «Баварии») сможет подготовить нас, ведь он играл за «Лацио». Поэтому мы можем с предвкушением ждать матч. Мы хотим победить и выйти в следующий раунд.

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Все комментарии
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
15 декабря в 07:42
Лацио, против всех клубов, которые заняли первые места - лакомый кусочек.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
15 декабря в 07:02
Бавария сильнее. И победа за ней.
Leha-ha50
Leha-ha50
15 декабря в 05:37
На данный момент Бавария с любым соперником будет фаворитом.
cska vperiod
cska vperiod
15 декабря в 05:32
Тут и без Нойера всё ясно.
ДАША Д
ДАША Д
15 декабря в 05:26
Это один из лучших вариантов жребия для Баварии.
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