Месси: «Благодарю за то, что включили меня в сборную всех времён»

Форвард «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал своё включение в сборную лучших футболистов всех времён по версии France Football.
Для меня большая честь быть частью одиннадцати игроков Команды мечты. Хочу поблагодарить вас за то, что выбрали меня, а также поздравить всех игроков сборной и тех, кто был номинирован. В этом списке есть настоящие феномены!
Помимо Месси, в сборную всех времён также вошли Лев Яшин, Паоло Мальдини, Франц Беккенбауэр, Кафу, Лотар Маттеус, Хави, Диего Марадона, Криштиану Роналду, Пеле и Роналдо.