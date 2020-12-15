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Месси: «Благодарю за то, что включили меня в сборную всех времён»

сегодня, 01:39

Форвард «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал своё включение в сборную лучших футболистов всех времён по версии France Football.

Для меня большая честь быть частью одиннадцати игроков Команды мечты. Хочу поблагодарить вас за то, что выбрали меня, а также поздравить всех игроков сборной и тех, кто был номинирован. В этом списке есть настоящие феномены!

Помимо Месси, в сборную всех времён также вошли Лев Яшин, Паоло Мальдини, Франц Беккенбауэр, Кафу, Лотар Маттеус, Хави, Диего Марадона, Криштиану Роналду, Пеле и Роналдо.

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Все комментарии
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
сегодня в 02:29
Месси богодарит а Рональду снова про себя.. вот и разница между адекватом и эгоистом.
da da da
da da da ответ David Young (раскрыть)
сегодня в 02:25
есть такое,вообще могли бы обновить список 100 ФИФА,или просто сделать еще один аналог типа список топ 100 но уже от УЕФА))
David Young
David Young
сегодня в 01:45
В целом логичная сборная лучших футболистов всех времён, не без субъективности, но совсем без этого составлять такие списки невозможно.
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