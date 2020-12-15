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Савиола: «Думаю, что Хави в конечном итоге будет тренировать „Барселону“»

15 декабря 2020, 11:57

Бывший игрок «Барселоны» Хавьер Савиола уверен, что его экс-партнер по клубу Хави однажды возглавит каталонскую команду.

Я восхищаюсь им не только как футболистом, но и как другом. Больше всего я выделяю его игровое видение, казалось, у него было зеркало позади, он всегда контролировал все, что было вокруг него.

Я думаю, что Хави в конечном итоге будет тренировать «Барселону», у него есть своя ДНК. Он готовится, чтобы набраться опыта. Хави обязательно выберет, когда и как вернется в «Барселону».

Ранее Хави был признан лучшим полузащитником оборонительного плана всех времён.

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Все комментарии
Legend 6
Legend 6
15 декабря в 12:32
Ого Савиола...
shlomo
shlomo
15 декабря в 12:11
Уж кому кому а Хави на роду было написано повторить путь Пепа Гвардиолы в Барсе....он будучи игроком заменил его на футбольном поле в роли глубинного плеймейкера, а затем и капитана, Хави поддержал реноме наследника и завершил карьеру и стал тренером.....то что он когда то возглавит гранатовых лично у меня сомнений не возникает (он и сам говорил о своей мечте тренировать Барсу).....а вот почему этого пока не произошло думаю, что основная причина "неопытному специалисту" и так будет нелегко управлять Барселоной, а уж решить проблему Месси не смогли куда более изощренные в этом деле мастера.....
Loko57
Loko57
15 декабря в 12:06
В это многие верят и надеемся это увидеть.
Cat01
Cat01
15 декабря в 12:03
Желаем удачи и успехов
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