Савиола: «Думаю, что Хави в конечном итоге будет тренировать „Барселону“»

Бывший игрок «Барселоны» уверен, что его экс-партнер по клубу Хави однажды возглавит каталонскую команду.

Я восхищаюсь им не только как футболистом, но и как другом. Больше всего я выделяю его игровое видение, казалось, у него было зеркало позади, он всегда контролировал все, что было вокруг него.

Я думаю, что Хави в конечном итоге будет тренировать «Барселону», у него есть своя ДНК. Он готовится, чтобы набраться опыта. Хави обязательно выберет, когда и как вернется в «Барселону».