Ковалевски: «Скандалы и конфликты — это история „Спартака“»

Бывший вратарь «Спартака» поделился мнением о предстоящем матче 19-го тура РПЛ против «Зенита».

После хорошего октября «Спартак» однозначно потерял ритм. В этом матче нет фаворита. Игра по-разному может сложиться. Когда я играл в «Спартаке», у нас была похожая и сложная ситуация. Мы ехали в Питер с новым тренером. Тогда Федотов пришёл вместо Старкова. Команда тогда не играла на хороших оборотах. И это повлияло. Игру мы начали с автогола себе, а потом забили четыре.

Не надоели ли мне все эти конфликты и скандалы вокруг команды? Это «Спартак». Это всё — история «Спартака». Все эти эпизоды настолько врезались в историю, что это стало нормально. Показатель настоящего характера – использовать такие моменты в пользу команды. Игроки уже делали так не раз.