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Ковалевски: «Скандалы и конфликты — это история „Спартака“»

15 декабря 2020, 19:19
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший вратарь «Спартака» Войцех Ковалевски поделился мнением о предстоящем матче 19-го тура РПЛ против «Зенита».

После хорошего октября «Спартак» однозначно потерял ритм. В этом матче нет фаворита. Игра по-разному может сложиться. Когда я играл в «Спартаке», у нас была похожая и сложная ситуация. Мы ехали в Питер с новым тренером. Тогда Федотов пришёл вместо Старкова. Команда тогда не играла на хороших оборотах. И это повлияло. Игру мы начали с автогола себе, а потом забили четыре.

Не надоели ли мне все эти конфликты и скандалы вокруг команды? Это «Спартак». Это всё — история «Спартака». Все эти эпизоды настолько врезались в историю, что это стало нормально. Показатель настоящего характера – использовать такие моменты в пользу команды. Игроки уже делали так не раз.

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25процентный клоун
25процентный клоун
15 декабря в 23:19, ред.
Боже, как приятно когда бывшие следят за клубом.
Это как бывшая подруга, которая лайки тебе ставит на фотки где ты в одних плавках
DEIVID
DEIVID ответ Иван Тасминский (раскрыть)
15 декабря в 22:43
Но делал он это являясь игроком Зенита.
Иван Тасминский
Иван Тасминский ответ Qatar Airways (раскрыть)
15 декабря в 21:20
форвал бьющий людей стульями так-то уже Спартач.
Союзник противников
Союзник противников
15 декабря в 20:54
Не в этот раз!

...а Ханчарэнка должен быть уволен.
Grey33
Grey33
15 декабря в 20:48
Ковалевски явно проникся спартаковским духом.
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
15 декабря в 20:31
этим еще можно гордится?
Leha-ha50
Leha-ha50
15 декабря в 19:52
Удивительная команда Спартак - определенно. И чего только не было за время правления Федуна. Распри, скандалы, заговоры, даже свое ОПГ было с поэтичным названием "Ромашка". Конвейер на вход и выход тренеров и ген.директоров работает как часы. Проработать года так 1,5 в Спартаке - это сродни подвигу. Бунты - это уже нормальное явление. Тренера чемпиона с позором выгоняют по сути зажравшиеся футболисты . Может команде следует название поменять??? Спартак - это ж руководитель восстания, может потому все от названия и идет, вроде как материализуется??? Не дает скучать Спартак - веселая команда.
Всем здоровья.
STVA 1
STVA 1 ответ Qatar Airways (раскрыть)
15 декабря в 19:45
Этого не отнять))
Qatar Airways
Qatar Airways
15 декабря в 19:36
Этого не отнять, конечно, но я бы поспорил в плане лидерства в этой номинации - Зенит с его любителем бить по голове людей стульями; с нападающим, занимающимся на камеру разными делами; с пьяными дебошами вратаря в аэропорту, и прочими интересными случаями, вряд ли москвичей от себя вперёд далеко отпустит в этом соревновании.
Leha-ha50
Leha-ha50
15 декабря в 19:32
Спартак и кипиш - слова синонимы.
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
15 декабря в 19:23
Этим и популярны)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
15 декабря в 19:20
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