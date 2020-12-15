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Клопп: «Моуриньо превратил „Тоттенхэм“ в машину для достижения результатов»

15 декабря 2020, 23:08
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль2 : 1Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о выступлениях «Тоттенхэма» перед матчем 13-го тура АПЛ.

То, что Моуриньо сделал в «Тоттенхэме», впечатляет. Они действительно хорошо играют в этом сезоне.

Моуриньо превратил их в машину для достижения результатов, это действительно так. У них хорошие выступления, даже если они не в лучшей форме, они всё равно побеждают. Они защищаются вместе, очень впечатляюще.

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam
16 декабря в 12:28
Клопп тонко троллит ЖМ, если кто не понял. Дело в том, что 90% команды создал и поставил игру именно Почеттино (все-таки 5 лет и финал ЛЧ) и все его игроки играют до сих пор. От ЖМ только Ригелон да Бэйл, который выходил 1,5 раза в конце матча, т.е. практически пока не играет. Так что заслуг ЖМ в успехах ТТХ немного при всем к нему уважении как тренеру.
Тага Дага
Тага Дага
16 декабря в 12:13
Одни автобусы. ...и контра атаки и всё.
112910415
112910415
16 декабря в 07:29
многие сомневались ... но "особенный" не разучился творить чудеса !
КЭТиК
КЭТиК
16 декабря в 04:57
Успехи на лицо.
Василий 50
Василий 50
16 декабря в 01:13
Это просто дежурный комплимент.
mihaluch
mihaluch
15 декабря в 23:38
Да заслуга Маура в этом большая.
DXTK
DXTK
15 декабря в 23:27
так что не зря Клопп очкует,........... ведь понимает что Моуриньо вернулся его Ттх хорош,........ он уже растоптал Гвардиолу, унизил Сульшера.......... прикончил одним выстрелом Артету..... .... и на эфнилде насадит и немца.... поэтому

мля чую 120-150% Оливер будет судить игру.................. на энфилде нужна колосальная поддержка от 12 игрока, как была оказана еще в первом туре с лидсом и двумя пендалями, ........ кстати когда Ттх на ходу, Ливер побеждает благодаря 11 метровому......
juvenale
juvenale
15 декабря в 23:22
и при этом не пришлось покупать защитников за 70 млн и вратарей и напов по 40-50 как кое кому
25процентный клоун
25процентный клоун
15 декабря в 23:15
Удачи шпорам
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