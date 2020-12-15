Клопп: «Моуриньо превратил „Тоттенхэм“ в машину для достижения результатов»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о выступлениях «Тоттенхэма» перед матчем 13-го тура АПЛ.
То, что Моуриньо сделал в «Тоттенхэме», впечатляет. Они действительно хорошо играют в этом сезоне.
Моуриньо превратил их в машину для достижения результатов, это действительно так. У них хорошие выступления, даже если они не в лучшей форме, они всё равно побеждают. Они защищаются вместе, очень впечатляюще.
мля чую 120-150% Оливер будет судить игру.................. на энфилде нужна колосальная поддержка от 12 игрока, как была оказана еще в первом туре с лидсом и двумя пендалями, ........ кстати когда Ттх на ходу, Ливер побеждает благодаря 11 метровому......
мля чую 120-150% Оливер будет судить игру.................. на энфилде нужна колосальная поддержка от 12 игрока, как была оказана еще в первом туре с лидсом и двумя пендалями, ........ кстати когда Ттх на ходу, Ливер побеждает благодаря 11 метровому......