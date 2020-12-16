ОМОН предотвратил драку между фанатами «Спартака» и «Зенита» на стадионе

Произошла стычка между болельщиками во время матча 19-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак».
Фанаты московского клуба пытались пробраться к болельщикам хозяев поля. Массовую потасовку предотвратили представители ОМОНа.
Отмечается, что фанатов «Спартака» было примерно 70 человек, а фанатов «Зенита» — 250 человек.
Что призывать "Вираж" и "Фратрию" соблюдать порядок на стадионах, если даже болельщики из VIP-лож вести себя культурно не могут! После таких инцидентов возникает острая необходимость введения паспортов болельщиков.
Что призывать "Вираж" и "Фратрию" соблюдать порядок на стадионах, если даже болельщики из VIP-лож вести себя культурно не могут! После таких инцидентов возникает острая необходимость введения паспортов болельщиков.
Зря ОМОН не пустил их ))
Зря ОМОН не пустил их ))