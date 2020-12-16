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ОМОН предотвратил драку между фанатами «Спартака» и «Зенита» на стадионе

16 декабря 2020, 20:45
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Произошла стычка между болельщиками во время матча 19-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак».

Фанаты московского клуба пытались пробраться к болельщикам хозяев поля. Массовую потасовку предотвратили представители ОМОНа.

Отмечается, что фанатов «Спартака» было примерно 70 человек, а фанатов «Зенита» — 250 человек.

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Все комментарии
iron_cam
iron_cam
вчера в 00:40
Наглая ложь. Они стояли на месте, а мы через весь стадион к ним побежали, и пока бежали, их взял в кольцо ОМОН
Futurista
Futurista ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
16 декабря в 22:11
70 на 250?...можно...
stanichnik
stanichnik ответ shlomo (раскрыть)
16 декабря в 22:07
Доброго Здоровья, shlomo!
Что призывать "Вираж" и "Фратрию" соблюдать порядок на стадионах, если даже болельщики из VIP-лож вести себя культурно не могут! После таких инцидентов возникает острая необходимость введения паспортов болельщиков.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
16 декабря в 21:54
Свинское поведение.Так нельзя
goalaktika
goalaktika
16 декабря в 21:36
    Caniggia
    Caniggia
    16 декабря в 21:28
    Во 56ы!
    cska vperiod
    cska vperiod
    16 декабря в 21:03
      Qatar Airways
      Qatar Airways
      16 декабря в 20:57
      В потасовке между болельщиками Спартака, Зенита и ОМОНом победительницей вышла уборщица баба Маша, разогнавшая всех шваброй.
      Faustello
      Faustello
      16 декабря в 20:55
      Вообще не понимаю, надо всех неадекватна собирать в сети и не дифференцируя везти в обезьянник, где и место таким неадекватам!
      порт
      порт
      16 декабря в 20:52
        shlomo
        shlomo
        16 декабря в 20:48
        Начинается.....достало все это...это не болельщики, это на другую буквы челы
        kastites
        kastites
        16 декабря в 20:47
        ОМОН не правы
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