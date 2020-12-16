ОМОН предотвратил драку между фанатами «Спартака» и «Зенита» на стадионе

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16 декабря 2020, 20:45

Произошла стычка между болельщиками во время матча 19-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак».

Фанаты московского клуба пытались пробраться к болельщикам хозяев поля. Массовую потасовку предотвратили представители ОМОНа.

Отмечается, что фанатов «Спартака» было примерно 70 человек, а фанатов «Зенита» — 250 человек.