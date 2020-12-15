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Болельщики «Фиорентины» пригрозили игрокам команды

15 декабря 2020, 10:11

Болельщики «Фиорентины» вывесили плакат перед клубной базой со словами критики.

В матче 11-го тура Серии А «Фиорентина» проиграла «Аталанте» (0:3). После этого матча «фиалки» расположились на 17-м месте в таблице.

«Наша любовь к цветам клуба безгранична, а вот терпение — нет. Просыпайтесь!» — написано на баннере.

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112910415
112910415
15 декабря в 13:00
" Находиться в хвосте таблицы было невыносимо, не хотелось жить ...
Нет, нам не угрожали ..."- из чемпионского интервью в конце сезона
ЮЗИК
ЮЗИК
15 декабря в 11:17
Эти мафиози шутить не будут
112910415
112910415
15 декабря в 11:16
отличная обратная связь !
это должно мотивировать
Аpбитр
Аpбитр ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
15 декабря в 10:35, ред.
Добрый день. Внимательно смотрите за своими комментариями.
Флуд был в Вашем одном слове "поспорим?", которое было написано в 08:24:58 в той же теме.
mihaluch
mihaluch
15 декабря в 10:24
Терпенью тоже бывает предел.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
15 декабря в 10:22
Добрый день! Скажите пжа где здесь флуд? Я написал, Нужно выходить и побеждать, и это при том,что мой коментарий даже небыл первым!?
sihafazatron
sihafazatron
15 декабря в 10:20
Кокорин придёт и порядок наведёт))
Loko57
Loko57
15 декабря в 10:17
Отличный банер
beefs
beefs
15 декабря в 10:17
болелы есть болелы, что поделаешь...
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