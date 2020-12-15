Болельщики «Фиорентины» пригрозили игрокам команды

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15 декабря 2020, 10:11

Болельщики «Фиорентины» вывесили плакат перед клубной базой со словами критики.

В матче 11-го тура Серии А «Фиорентина» проиграла «Аталанте» (0:3). После этого матча «фиалки» расположились на 17-м месте в таблице.

«Наша любовь к цветам клуба безгранична, а вот терпение — нет. Просыпайтесь!» — написано на баннере.