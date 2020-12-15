Болельщики «Фиорентины» пригрозили игрокам команды

Болельщики «Фиорентины» вывесили плакат перед клубной базой со словами критики.
В матче 11-го тура Серии А «Фиорентина» проиграла «Аталанте» (0:3). После этого матча «фиалки» расположились на 17-м месте в таблице.
«Наша любовь к цветам клуба безгранична, а вот терпение — нет. Просыпайтесь!» — написано на баннере.
Нет, нам не угрожали ..."- из чемпионского интервью в конце сезона
Нет, нам не угрожали ..."- из чемпионского интервью в конце сезона
это должно мотивировать
это должно мотивировать
Флуд был в Вашем одном слове "поспорим?", которое было написано в 08:24:58 в той же теме.
Флуд был в Вашем одном слове "поспорим?", которое было написано в 08:24:58 в той же теме.